Högt tryck för akut mathjälp: ”Skrämmande utveckling”

Under våren och sommaren har matpriserna stigit kraftigt. Enligt Matpriskollen var prisuppgången i juli större än under hela förra året. De stigande levnadskostnaderna har lett till ett ökat tryck på mathjälp och annat socialt stöd runtom i landet. Det berättar Jonas Wihlstrand som är generalsekreterare på riksorganisationen Sveriges Stadsmissioner.

– Vi har ännu inte samlat vår statistik om söktrycket på våra verksamheter, men jag har hört från alla stadsmissioner runtom i landet att hjälpbehovet ökar överallt, säger han.

Jonas Wihlstrand är generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. Foto: Caroline Nilsson

I Eskilstuna ger Stadsmissionens lokalorganisation Matlaget ut matkassar till personer som lever under existensminimum. Personer som kan uppvisa att de har låga inkomster kan bli medlemmar, och hämta ut en matkasse i veckan under ett år. Efter ett års medlemskap måste man hålla upp ett år, eftersom stödet är avsett som akut hjälp under en kortare tid.

– Vem som helst kan inte komma hit för att få hjälp, utan vi finns verkligen till för att täcka det mest akuta behovet, säger teamledaren Carina Helmisdotter.

Möjligheten att bli medlem hos Matlaget har varit stängd under sommaren, då alla platser har varit fyllda, men fler och fler har hört av sig och vädjat om hjälp. Carina Helmisdotter ser ett oroväckande mönster i vilka som tar kontakt.

– Det är främst barnfamiljer som hör av sig. För ett år sedan hade vi ungefär 52 barn som vi hjälpte varje vecka, men nu ligger vi på 132 barn i veckan.

Carina Helmisdotter arbetar på Matlaget i Eskilstuna, där personer som lever under existensminimum kan få gratis matkassar. Just nu är alla platser fyllda. ”Behovet ökar hela tiden”, säger hon. Foto: Privat

Den kommande veckan ska Matlaget öppna för 24 nya lediga platser, men Carina Helmisdotter uppskattar att det inte kommer att räcka.

– Uppskattningsvis kommer en hundra personer att söka på tisdag, bara här i lilla Eskilstuna. Jag tror att det kommer bli kaos, säger hon.

På Stockholms Stadsmission berättar socialchef Stina Kelly att att stadsmissionens sociala matbutiker, som säljer mat till ett reducerat pris, har fått 5 500 nya medlemmar på bara ett par månader. 40 procent av de nya medlemmarna är barnfamiljer.

– Sedan är det inte bara barnfamiljer som behöver stöd just nu. Många pensionärer har det riktigt tuff. De behöver både mathjälp och sällskap, då många av dem är ensamma.

Stina Kelly, socialchef på Stockholms Stadsmission, berättar att många har det tufft på grund av de stigande matpriserna: ”Vi märker ett ökat tryck på alla våra verksamheter”. Foto: Robin Benigh/Stockholms Stadsmission

Generalsekreteraren Jonas Wihlstrand spår en tuff höst för ekonomiskt utsatta.

– Den här situationen är väldigt ovanlig, när alla levnadskostnader går upp, men inte inkomsterna. Vi anser att hjälpbehovet i samhället kommer att fortsätta vara högt under flera år framöver, säger han.

