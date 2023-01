Hon fick vänta på operation – kunde inte ta hand om sin son

Under året har DN rapporterat om inställda operationer som drabbat patienter i region Norrbotten och patienter som fått flygas till Stockholm för operation på grund av brist på vårdplatser och personal.

En som vet hur det är när ens operation får vänta är 38-åriga Ylva Maria Pavval. När DN träffar henne första gången är björklöven i full blom på hennes gård. Ylva Maria Pavval bor med sin sambo, ettåriga sonen Antaris och hunden Ronda i ett trevåningshus i centrala Jokkmokk. På kylskåpet i köket hänger en stor gul lapp med texten ”Ylvas ögonoperation är 15 juni, hurra!”.

Lappen betyder allt för Ylva Maria Pavval. Då ska hon nämligen få operera den svåra skelningen och synnedsättning som försvårat hennes liv under våren.

Kylskåpet hemma hos Ylva Maria Pavval pryddes under våren med en stor gul lapp, ”Ylvas ögonoperation är 15 juni, hurra!” stod det. Foto: Erik Simander

Hon sätter sig ner vid köksbordet. Över det ena ögat har hon en ögonlapp, det gör det lite lättare att hålla ögonkontakt. För det har hon inte kunnat på flera månader.

I mars år 2022 åkte Ylva Maria Pavval på läkarkoll på Sunderby sjukhus för att kontrollera en skelning som påverkat hennes syn under en lång tid. Hon fick åka hem till Jokkmokk med ett korrigerande glas för att se hur svår skelningen var. Glaset skulle hon bara ha på sig någon dag, tills någon från sjukhuset ringde.

– Men ingen ringde mig. Jag fick själv ringa till dem och hamnade i någon sluss, ögonläkaren ringde upp fem dagar senare. Jag hade hamnat mellan stolarna.

Inför den andra operationstiden den 15 juni var Ylva Maria Pavval orolig att även den skulle ställas in. Väl på sjukhuset fick hon veta att det var nära. Foto: Erik Simander

Efter att ha haft på sig glaset flera dagar hade hennes ögon svårt att fokusera.

– Jag har fått förklarat för mig att min hjärna inte kunde hitta tillbaka till en funktionell syn. En sån sak som att titta på diskbänken och titta på min son samtidigt funkade inte.

På bara några dagar gick hon från att driva företag och leka med sin son till att vänta på att kvällen skulle komma så att hon fick lägga sig i ett mörkt sovrum utmattad.

Ylva Maria Pavval insåg att hon skulle behöva hjälp med att ta hand om ettåriga sonen Antaris, då sambon var sjuk i utmattning. Ylva såg inte längre ifall hon prickade sonens mun med gaffeln när hon skulle ge honom mat.

Foto: Erik Simander

– Under den första månaden ringde jag till ögonmottagningen varje dag och storgrät, jag behövde hjälp men fick ingen. Jag kände mig maktlös när jag som mamma hade svårt att mata och byta blöja på mitt barn, vem skulle hålla min son trygg?

Ytterdörren öppnas under samtalet och in kommer en kvinna som via socialtjänsten hjälper till med sonen Antaris på eftermiddagarna.

Antaris springer iväg till vardagsrummet för att leka. Ylva Maria Pavval berättar om ljuset som tändes när hon plötsligt fick en operationstid.

– Jag hade inte gjort något självständigt sedan i mars, jag kunde inte vara ute och leka med min son för att jag var rädd att min syn skulle svika mig.

På grund av nedsatt syn fick Ylva Maria Pavval hjälp med sonen Antaris av socialtjänsten i Jokkmokk. Foto: Erik Simander

Men första operationstiden i början av juni ställdes in. Sunderby sjukhus hade personalbrist.

– De tyckte nog inte att min skada var på liv eller död. Men för mig var det så.

Ylva har anmält den synnedsättning som hon fick efter besöket på Sunderby sjukhus och den efterföljande perioden med synnedsättning och skelning till både Ivo och Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Både anmälningarna avslogs.

Den 15 juni fick hon äntligen sin operation.

Medan hon precis avslutat en kundmassage och går hem i decembersnön för att leka med sonen berättar hon om hur det var att få synen tillbaka.

Bild 1 av 2 ”Livet känns så vanligt på något konstigt sätt”, säger Ylva Maria Pavval. Här är hon ute och leker med sonen Antaris utanför deras hus. Foto: Erik Simander Bild 2 av 2 Foto: Erik Simander Bildspel

– Livet känns så vanligt på något konstigt sätt, säger hon och skrattar.

På operationsdagen fick hon veta att hon var på väg att bokas om på grund av läkarbrist.

Hon berättar att operationen var klar efter 40 minuter, hon fick åka hem samma dag. Dagen efter vaknade hon upp med fungerande ögon.

I efterhand känner hon att hennes skada blev en konsekvens av hur pressade de är i vården.

– Jag fattar att de måste göra svåra prioriteringar, men jag har svårt att förstå att den här prioriteringen blev gjord.

Livet och framför allt synen är tillbaka till det normala för Ylva Maria Pavval, som återhämtade sig snabbt efter operationen. Foto: Erik Simander

Dagen efter operationen kunde hon se hela sin son Antaris för första gången på länge. Hon märkte att han aldrig ville sluta titta henne i ögonen.

Nu längtar hon efter att kunna visa Antaris allt som de missat ihop, speciellt renskogen som hon själv spenderat många timmar i.

– Jag har inte kunnat ta med honom och visa det livet som är mitt liv.

