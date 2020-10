Hot om misstroende fokus i kvällens partiledardebatt

Efter en vår och sommar där coronaviruset tagit upp det mesta av det politiska samtalet kommer kvällens partiledardebatt lyfta flera andra heta politiska frågor. Men att det fortfarande pågår en pandemi råder det ingen tvekan om. SVT har meddelat att tv-debatten kommer ske utan publik, att partiledarna får klara av sminkningen på egen hand och att bara en fotograf kommer släppas in för att ta bilder efteråt.

Debatten är uppdelad kriminalitet, jobb, klimat och äldrevård, och varje ämne inleds med att två av partiledarna möts i en duell innan de resterande sex släpps in i debatten.

Statsminister Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) kommer att mötas i duell om kriminaliteten som, förutom coronapandemin, varit en av de mest framträdande politiska frågorna under året. I ämnet om klimatet kommer Miljöpartiets Per Bolund och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson duellera, i jobbfrågan ställs Annie Lööf (C) mot Jonas Sjöstedt (V) och i ämnet äldrevården möts Nyamko Sabuni (L) och Ebba Busch (KD).

En fråga där det med all sannolikhet kommer att bränna till är den om arbetsrätten. Vänsterpartiet har hotat med att fälla regeringen om Stefan Löfven inte skrotar den utredning som nu ligger på regeringens bord och som var en del av januariavtalet med förändringar i las-reglerna – och i Ekots Lördagsintervju krävde blivande partiledaren Nooshi Dadgostar ett svar från statsministern under söndagskvällen.

Enligt januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ska förslagen i las-utredningen genomföras om inte arbetsmarknadens parter kan komma överens, och den 30 september kraschade förhandlingarna. Om V får något svar återstår att se för Jonas Sjöstedt, som gör sin sista partiledardebatt, innan Nooshi Dadgostar tar över.