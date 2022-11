Hot om skyddsstopp på Sahlgrenskaavdelning: ”Personalen utarbetad”

Intervention 1 på Sahlgrenska sjukhuset arbetar med att exempelvis stoppa stora blödningar via intervention (katetrar som förs in via ljumsken). Men situationen är pressad: Röntgensjuksköterskorna på avdelningen har tvingats till allt mer övertid för att täcka luckorna som uppstått på grund av personalbrist, ett problem som pågått under lång tid och som DN tidigare rapporterat om.

– Personalen är jättetrött och utarbetad, och det är därför vi signalerar att det inte funkar längre, säger Susanne Reuterberg huvudskyddsombud på Vårdförbundet.

På onsdagen varslade Vårdförbundet till slut om ett skyddsstopp på avdelningen. Det skulle ha inneburit att arbetet upphörde av arbetsmiljöskäl. Detta hävdes dock efter ett möte med Arbetsmiljöverket på torsdagskvällen, då de gjorde bedömningen att situationen inte innebar en ”omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa”, vilket GP tidigare rapporterat om.

Susanne Reutergren säger att man från Vårdförbundets sida velat signalera situationens allvar.

– Sen kan vi ju se att det hade blivit väldigt tufft för ledningen att klara av situationen om det hade blivit ett skyddsstopp. Men nu känner vi att vi har signalerat. Arbetsmiljöverket och arbetsgivaren får stå för detta.

Susanne Reutergren är huvudskyddsombud på Vårdförbundet. Hon säger att man velat skicka en signal om den pressade situationen på avdelningen. Foto: Branka Djukanovic Svensson

Vad hade ni velat se för svar på problemen från arbetsgivarens sida?

– Vi vill att de ska följa arbetstidslagen, det är ju det vi vill. Man är inte anställd på premissen att man ska arbeta ihjäl sig, utan man är anställd för att följa anställningskontraktet och det innebär ju att jobba efter arbetstidslagen.

Hon säger Sahlgrenska sjukhuset gett besked att det kan ta ett par år att ordna upp situationen, vilket hon menar är för lång tid.

– Det funkar inte, det tar för lång tid om det ska ta ett par år. Det behöver bli bättre nu, säger hon.

Sophie Lindgren är verksamhetschef för hybrid och intervention på Sahlgrenska sjukhuset. Hon säger att man jobbar med kortsiktiga såväl som långsiktiga lösningar för att få bukt med problemen, men att de långsiktiga lösningarna, som hon säger att man redan arbetar med, kommer att ta tid.

– På lång sikt är det ju att fixa bemanning och rekrytering, och det är ingen ”quick-fix”. Det kommer ta tid att jobba med arbetsmiljön strategiskt för att rekrytera nytt och behålla personalen vi har.

Den kortsiktiga strategin handlar bland annat om medicinska prioriteringar och att dra ner verksamheten på dagtid för att de som går i beredskap ska vara lediga och få veckovila, och dygnsvila, menar Sophie Lindgren.

– Vi tittar också över scheman och har ett väldigt aktivt schemaarbete för att säkra återhämtning, säger hon.

Vad var din reaktion på att det gått så långt som ett möjligt skyddsstopp?

– Som verksamhetschef är man ju ytterst ansvarig för både arbetsmiljön och patientsäkerheten på sina enheter, därför känns det ju tufft att det kommer till detta. Men vi har ju en kontinuerlig dialog med våra skyddsombud. Så det är på så vis kanske inte en överraskning, och även om skyddsstoppet nu hävts så är det en viktig signal till sjukhuset och regionen att arbetsmiljön på den här enheten är belastad. Det är bra att den signalen går ut, även om det är en svår process, säger hon.

Johan Talvik är sektionschef på Arbetsmiljöverket. Han säger att deras beslut om att häva skyddsstoppet beror på att man inte ansåg att rekvisiten för att de ska gå vidare hade uppfyllts.

– Vi kunde inte dra slutsatsen att det föreligger omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa. Samtidigt tar vi de kraven som skyddsombudet ställer på arbetsgivaren på största allvar.

Arbetsmiljöverket har ett pågående inspektionsärende mot Sahlgrenska-avdelningen, som kan innebära ett vite på 100 000 kronor för sjukhuset. Krav ställs på att arbetsgivaren ska undersöka och bedöma arbetstiden för sjuksköterskorna, så att det ges tillräcklig tid för återhämtning för personalen.

– Arbetsmiljön inom vården på många platser är inte bra, och det ger ju i sin tur följden att många inte orkar jobba kvar. Det är ytterst regionpolitikerna som är ansvariga för arbetsmiljön på sjukhusen, och de är de som måste gå till botten med de arbetsmiljöproblem som finns, säger Johan Talvik.

