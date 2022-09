Hundratals kapade konton bakom spamattack på Flashback

Den 21 augusti publicerades en stor mängd identiska inlägg på Flashback Forum, som är Sveriges största internetforum. Inläggen publicerades i en rad olika underforum av en stor mängd olika konton.

”Hej Flashback, vi har öppnat en shop för billiga konton som vi tror att ni kommer gilla”, stod det i inläggen som alla innehöll en länk till en webbsida som påstod sig sälja konton till strömningstjänster som Viaplay och HBO Max.

Enligt Flashbacks grundare och vd, Jan Axelsson, är händelsen unik i forumets drygt tjugo år långa historia.

”Det var någon som lyckats komma över lösenorden till uppskattningsvis 800-900 äldre konton på forumet, och från dessa publicerat spam. En betydande majoritet var konton med inga eller högst begränsad historisk aktivitet, och där merparten av kontona var registrerade mellan 2002-2008. Det var en tidpunkt när användarna på internet hade betydligt sämre lösenord än i dag. En liknande attack har vad jag vet aldrig inträffat innan”, skriver Jan Axelsson i ett mejl till DN.

Många internetforum har olika typer av säkerhetssystem för att undvika spaminlägg. På Flashback kan nyregistrerade konton enbart publicera inlägg från och med tre dagar efter att kontot skapats. Vissa underforum och trådar som ofta utsätts för spam eller internettroll är begränsade för nya användare. Det finns därför en marknad för personer som vill sälja och köpa konton på forumet, bland annat för att kunna skicka spaminlägg.

Webbutiken som spaminläggen försökte locka Flashbacks användare till är fortfarande öppen. På den säljs konton till Flashback, men också till det stora svenska internetforumet Familjeliv. Under måndagseftermiddagen fanns 48 Flashback-konton och 22 Familjeliv-konton till salu.

”Eftersom priset var fem kronor så tyder detta på att det enbart var konton med få inlägg. Konton på Flashback som har över 200 inlägg och är minst ett halvår gamla säljs i dag på nätet för 500 kronor. Det är något vi försöker motarbeta, men är medvetna om existerar”, skriver Jan Axelsson.

Flashback Forum är i dag en av Sveriges mest besökta webbsidor. Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2021, som publicerats av Internetstiftelsen, hade knappt en fjärdedel av alla svenskar över åtta år besökt sajten någon gång under de senaste tolv månaderna. Bland 80-talisterna var samma siffra 41 procent.

Förutom spamattacken den 21 augusti har Flashback Forum också under perioder i augusti och september inte gått att nå. Så sent som den 2 september rapporterade Aftonbladet att Flashback under flera timmar låg nere.

Enligt Jan Axelsson handlar det om att man utsatts för så kallade DDoS-attacker. Det är en form av internetattack där en stor mängd datorer samtidigt besöker en webbsida i ett försök att överbelasta den. Det var bland annat en sådan attack som gjorde att den svenska valmyndighetens webbsida under perioder inte gick att nå under valnatten 2018.

Enligt Jan Axelsson har man försökt lösa problemet med att under perioder blockera trafik från utlandet.

”Det finns inget som tyder på att det är samma avsändare vid samtliga DDoS-attacker. De vi tror oss ha lyckats spåra har tillhört olika grupper och personer, men som gemensamt vill att sidan inte ska vara tillgänglig. Vi har samtidigt inga bevis kring vilka som ligger bakom”, skriver Jan Axelsson.