I Sápmi ändras allt när vintern blir varmare – ”något är fel i naturen”

Kråkbärsris och dvärgbjörkar färgar fjällsluttningens tunna snötäcke brunt.

Nära femhundra renar travar ner mot sjön Guvtjávvre där de brukar gå på snöbetäckt is ner mot vinterbetet nedanför fjällen.

Den utgör helt enkelt en del av deras urgamla flyttled.

Nu saktar renarna in.

Något är fel. Isen har bara hunnit lägga sig vid inloppet. Större delen av sjön ligger öppen.

Renen är äldre än människan. De har själva valt sina vandringsleder. När det som fungerat i alla tider inte gör det och måste välja en annan väg – där isen inte håller. Foto: Lotta Härdelin

– Så här ska det inte vara nära första advent, något är fel i naturen, säger Mikael Kuhmunen, där vi står några hundra meter bakom renarna.

Han är ordförande i Sirges sameby. Högfjället tre mil från norska gränsen i Badjelánnda nationalpark är ett väglöst land.

De villrådiga renarna närmar sig det lilla stycke is som lagt sig i sjöns ytterkant.

Inte bara den här sjön är öppen. I alla vattendrag flödar vågor. Den årliga flytten är därför försenad i år. Igen.

Tvekande klapprar renarna med sina klövar ut på fjällsjöns blankis.

De drar sig längre ut mot öppet vatten för att komma över den smala ispassagen.

En ren börjar springa runt motsols på isen. Snart springer alla frenetiskt runt i en ring på blankisen, ett urgammalt beteende när de känner fara och osäkerhet.

Kraften i den totala rörelsen är stor. I det öppna vattnet sveper sjöhävningen in. Taktfast. Som hjärtslag.

Klimatförändringarna drabbar på flera sätt. ”Vårarna blir kallare och då får inte vajorna (renhonorna) gräs och då blir kalvarna svaga”, säger Jan Erik Länta, ordförande i Jåhkågasska sameby. Här med sonen Ingemar 3 år och systersonen Ante Länta, 16 år. Foto: Lotta Härdelin

En hel värld pratar om att den globala temperaturökningen ska hållas till 1,5 grader enligt Parisavtalet som slöts 2015.

Här på högfjället är gränsen passerad med råge. Medeltemperaturen har ökat med 2,42 grader bara de senaste 25 åren mätt på vintrarna jämfört med en trettioårig referensperiod fram till 1990, enligt SMHI.

– Det är speciellt vintrarna som blivit varmare här uppe, säger Gunhild Rosqvist.

Hon är professor i geografi med inriktning mot naturgeografi vid Stockholms universitet och föreståndare för Tarfala forskningsstation i Kebnekaisemassivet i Kiruna kommun. Där bedriver hon klimatforskning tillsammans med Laevas sameby.

– Även om man mäter hela året här uppe ligger temperaturökningen nära 1,5 grader bara de senaste 25 åren.

Hopkrupen och trygg. Valpen Čalmmo ligger vid renskötaren Carl-Johan Utsis skoter på högfjället nära norska gränsen. Egentligen är det för lite snö för skoter – men det är för isigt för att att köra fyrhjuyling. I bakgrunden diskuterar Mikael Kuhmunen, renskötare och ordförande Sirges sameby, med sonen Áslat, 16 år. Foto: Lotta Härdelin

Det ska jämföras med Parisavtalets 1,5-gradsökning som mäts över 200 år – från ”förindustriell tid” fram till 2100.

Den höga temperaturökningen märks för fjällvandrare på den närbelägna Padjelantaleden kanske främst i fjällsjöarna som blivit varmare att bada i.

För de samer som lever närmare naturen får den snabba förändringen mer dramatiska konsekvenser.

På isen lösgör sig en silvergrå ren med vita ben ur hjorden.

Den börjar röra sig mot land på andra sidan och inte mot det öppna vattnet. Femhundra andra följer efter.

Vid strandkanten kommer nästa utmaning: en delvis öppen bäck gör att renarna delar sig i två täter.

Padjelanta kommer ur samiskans Badjelánnda som betyder ”det högre landet” och här har varit trädfritt. Nu kryper trädgränsen uppåt. Renarna står framför en vägg av videsly och fjällbjörk och blir villrådiga. En ren går genom isen.

En ren går igenom isen, som inte längre bär. Foto: Lotta Härdelin

– Att sjöisarna är svaga eller icke-existerande är ändå inte det värsta, säger renskötaren Carl-Johan Utsi.

Den välkända dubbeltoppen i Áhkkámassivet tronar i bakgrunden. Han fortsätter:

– Det är vinterbetet.

Det varmare och mer volatila klimatet med mer nederbörd och regn har dramatiskt förändrat förutsättningarna för renskötseln.

Nu på senhösten blir det ofta blida direkt efter nyfallen snö – innan det fryser på igen. Då skapas en hård isyta som hindrar renarna att äta sin livsnödvändiga marklav som finns både här uppe i fjällen och nere i skogsområdena. Då sprider de ut sig över väldigt stora områden för att leta efter mat – och svälter.

Under århundraden har renarna flyttats ner från högfjällsplatåerna till det så kallade vinterbeteslandet i skogarna under senhösten. Där äter de lav på marken och i träden eftersom högfjällen inte erbjudit mat på vintern.

Nu är inget sig likt.

Renarna blev desperata och många dog. Det var fruktansvärt

– Förra året valde vi att ha renarna kvar här eftersom betet frusit nere i skogslandet. Men det kom störtregn här i mellandagarna och allt frös även här. Renarna blev desperata och många dog. Det var fruktansvärt, säger Carl-Johan Utsi.

Just nu vet de inte vart de ska ta vägen med renarna.

– Jag hör att det är väldigt lite snö nere i skogslandet. Den kan snabbt omvandlas till is som hindrar betet. I kombination med att betesmarken minskat genom till exempel skogsbruk, vindkraft och gruvnäring gör det läget extremt tufft. Då kan de inte beta någonstans.

Han ursäktar sig, lyfter upp hunden Čalmmo på skotern och kör i väg med snöskotern på barmarken efter renhjorden.

Snart är de bara en prick i fjällhedens bruna kråkbärsris.

Novembersolen kämpar för att nå över grantopparna vid Nautasbäcken utanför Porjus. Här svämmade bäcken över i november och drog med sig den viktiga bron över bäcken. Foto: Lotta Härdelin

En stund senare står vi nere i skogslandet tre mil väster om norrbottniska Porjus i Ultevis Fjällutskogs naturreservat.

Det forsar högljutt från den överfyllda Nautasbäcken. Den enkla träbro som funnits här i många år ligger omkullvält.

– En vårflod tog bron nu i november. Det är väldigt ovanligt, ropar Mikael Kuhmunen genom bruset.

På vägen passerar vi två andra broar i samma bäck som spolats bort. Det får konsekvenser. Renskötarna kommer inte över med sina skotrar. De måste nu dela upp sig i två renskötarlag, ett på var sida av bäcken när renarna kommer hit.

Om de ens gör det.

– Det går inte längre att låta renar gå här på den gamla flyttleden. Det är för stora risker. Bäckarna flödar och renarna går ner sig i de överfyllda myrarna. Det är inte som det brukar vara. Någonting är fel.

Mikael Kuhmunen är renskötare och ordförande Sirges sameby. Han vill inte oroa 16-årige sonen Áslat i onödan för klimatförändringarna. Foto: Lotta Härdelin

Han berättar att även de hårda glaciärerna som renarna vandrar på i fjällmassivens dalgångar snabbt försvinner.

– Vi renskötare känner inte igen oss i naturen.

Samiskan har runt 200 ord för snöns och isens egenskaper eftersom de är avgörande för renen och renskötseln. Men vad heter då den tjocka isskorpan som seglat upp som en klimatfråga som hotar hela renskötseln?

Mikael Kuhmunen talar nordsamiska till vardags med sin familj men han blir tyst några sekunder när han får frågan.

– Jag vet faktiskt inte.

”Barn ska vara barn och inte bekymra sig om vuxenvärlden”, säger renskötaren och ordföranden i Sirges sameby Mikael Kuhmunen. ”Min son Áslat är väldigt omedveten om klimatförändringarna. För honom är det här normalt. Han kan inte tänka sig en vinter när det inte regnar.” Foto: Lotta Härdelin

Några dagar senare ringer vi hans farbror, den 75-årige renskötaren John Kuhmunen, som bott större delen av sitt liv bortanför bilvägar i fjällmarken och länge levt nära renen.

Även han tvekar när han får frågan om marklavens istäcke, men säger att han skulle använda det nordsamiska ordet geardni, som står för en isskorpa på mossan.

– Det finns ju ord men vi har inte behövt använda de där orden, det har varit så bra bete tidigare, säger han.

Vad händer då framåt? Professor Gunhild Rosqvist är oroad:

– Om tjugo till trettio år är antagligen antalet dagar med snö färre och då kanske det blir lättare att klara vinterbetet för renarna, men frågan är hur de överlever under vägen dit. Om exploateringen med skogsbruk och gruvor fortsätter och markerna blir färre och mer fragmenterade tror jag det blir mycket svårt.

Årbladen klyver vattenytan och bryter sjöns tystnad. Marie Persson Njajta lutar sig mot relingen i den fem meter långa roddbåten och lägger sina nät i Björkvattnet, tjugo mil söderut i fjällkedjan utanför Tärnaby. Sambon Anders Östergren Njajta ror.

Många tänker på renar när de hör ordet same. Men Marie Persson Njajta är fiskesame.

– Vi har fiskat röding och öring i många generationer här. Vår familj är i huvudsak beroende av fiske i fjällsjöarna, säger hon och fortsätter:

– Nu riskerar rödingen att minska drastiskt när fjällsjöarna blir varmare. Uppvärmningen har skett snabbt de senaste åren.

Normalt ligger fiskebåten uppochned i slutet av november och fiskesamen Marie Persson Njajta i Västerbottniska Tärnamo ska kunna börja fiska på isen. Men nu ligger sjöarna öppna. Foto: Lotta Härdelin

Hennes iakttagelser kläs i siffror av Jan Karlsson, professor i geovetenskap vid Umeå universitet:

– En studie förutspår att utbredningen av röding kommer att minska med sjuttiotre procent i Sverige inom detta århundrade, säger han som även är föreståndare för Umeå universitets klimatforskningsenhet i Abisko, Climate Impacts Research Centre (CIRC).

Sjöarna påverkas också av att permafrosten tinar och att trädgränsen flyttas uppåt i fjällvärlden.

– De klara fjällsjöarna färgas bruna av organiskt material. Då minskar maten på bottnarna och rödingarna får svårare att leta föda på botten i grumligare vatten.

De milda höstarna och vintrarna påverkar också fiskesamerna på samma sätt som renskötarna: sjöisarna blir svaga, årstiderna oberäkneliga.

– Varje gång vi färdas på isar riskerar vi livet, säger Marie Persson Njajta.

Marie Persson Njajta fiskar som hennes familj gjort i generationer. Foto: Lotta Härdelin

Familjens fiske har också tidigare påverkats negativt av att hela sjösystem dämts upp av vattenkraftsutbyggnad. Hos renskötande samer förvärras effekten av klimatet av att vattenkraft, skogsbruk och gruvor tagit allt mer mark i anspråk där renarna ska beta – trots att Sverige får internationell kritik av FN:s människorättskommittéer för att inte ta hänsyn till samernas markrättigheter.

Ett aktuellt exempel är när statliga Sveaskog nyligen skulle avverka naturskog i samebyn Luokta-Mávas traditionella marker i Norrbotten – men tvingades pausa efter stora protester.

Nu hårdnar konkurrensen om marken ytterligare.

Ett av svaren på klimatförändringen kan nämligen vara att starta nya gruvor – just i Sápmi.

Elden brinner. Kokkaffet doftar mustigt. Marie Persson Njajta är fiskesame i Västerbottniska byn Tärnamo. Hon ser rödingfisket minska – och samtidigt planeras en nickelgruva med tre dagbrott exakt där vi befinner oss. Foto: Lotta Härdelin

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) ler och vinkar när han trampar över parkbron i Skellefteå på en elcykel. Bredvid cyklar Northvolts vd Peter Carlsson – som just nu bygger Europas största batterifabrik i just Skellefteå.

”Att producera och leverera batterier till framtidens teknologi är en viktig industri för världens första fossilfria välfärdsnation,” skrev Baylan på sin Facebooksida samma dag, den 14 september 2019.

Fokus hos regeringen och fordonsindustrin har alltmer vridits till att även utvinna litiumbatteriernas råvaror lokalt. Northvolts vd Peter Carlsson har själv sagt till DN att han vill göra det. Det gäller metaller som koppar, grafit, nickel och litium.

Men de svenska metallgruvorna skulle då hamna i områdena där klimateffekterna just nu drabbar samerna och deras kultur allra hårdast.

Tre dagbrott på en yta stor som Stockholms innerstad och Bromma. Under tolv år har Marie Persson Njajta stridit mot en nickelgruva i Rönnbäcken utanför Tärnaby. Foto: Lotta Härdelin

Maria Sunér Fleming är vd i intresseorganisationen för gruvor, Svemin. Hon ser nya gruvor för batterimetaller som en del av klimatomställningen.

– Gruvor existerar inte för sin egen skull utan resurserna tas upp för att klara klimatutmaningen och den livsstil vi har. Svensk gruvnäring är i topp vad gäller hållbar gruvdrift och det är därför bättre att ta upp mineralerna här än någon annanstans, säger hon.

I dag bryts inga metaller till bilbatterier i Sverige, men i Northvolts kölvatten står sex gruvprojekt i samernas traditionella områden i startgroparna:

En grafitgruva i Vittangi, Viscaria koppargruva utanför Kiruna, en koppargruva i Laver utanför Älvsbyn liksom även återöppning av koppargruvan i Stekenjokk.

Vanadinbrytning planeras i Oviken i Jämtland och bokstavligen mitt i Marie Persson Njajtas fiskevatten finns stora planer för Europas största nickelfyndighet i Rönnbäcken utanför Tärnaby.

Men frågan är känslig.

Den här blottade isen i Duvannyj Jar vid Kolymafloden är ungefär 25 000 år gammal. Den innehåller stora mängder organiskt material. När isen nu smälter omvandlar mikrober materialet till växthusgaser. Enligt forskaren Nikita Zimov på bilden binder de arktiska områden mer kol än alla världens skogar. Foto: Lotta Härdelin, Lotta Härdelin

Sverige har förbundit sig i flera bindande FN-konventioner inom mänskliga rättigheter att låta urfolket samerna utöva medbestämmande på sina traditionella marker, något Sverige kontinuerligt bryter mot, vilket lett till kraftig och återkommande kritik, bland annat i FN:s Rasdiskrimineringskommitté.

Den internationella kritiken innebär i koncentrat att utvinning av naturresurser, industri- och utvecklingsprojekt fortsätter samtidigt som Sverige har en bristfällig lagstiftning som inte garanterar att samerna har tillräckligt mycket inflytande över landfrågor.

Även samisk traditionell kunskap, som mångt och mycket utgår från ett nära och hållbart leverne med naturen, skyddas i FN:s Urfolksdeklaration och flera internationella konventioner som Sverige ratificerat.

En vy som snart kanske inte finns mer. Fiskesamen Marie Persson Njajta lägger ut nät i Björkvattnet som ligger i direktkontakt med det planerade nickelgruvsområdet utanför Tärnaby. Foto: Lotta Härdelin

Vi är tillbaka hos Marie Persson Njajta. Utanför hennes fönster finns planer på det som skulle bli Europas största nickelgruva med tre dagbrott i ett område stort som Stockholms innerstad plus Södermalm och Bromma. Klarningsdammarna ska placeras i själva sjön.

Hon har i tolv år kämpat mot en gruva.

– Platsen och fjällen omkring bär kulturarvet och framtiden. Tar man bort markerna tar man bort oss. En gruva skulle förstöra allt. Majoriteten av oss samer som berörs har inte heller hörts.

Vapstens sameby, vars renar betar i dalen året runt, har också kraftigt motsatt sig en gruva och menar att det är ett hot mot hela samebyns existens.

Gruvbolaget Nickel Mountain inledde Rönnbäckenprojektet 2010 som blev snabbt kontroversiellt. Det är den enda gruva där regeringen tydligt beslutat – på sitt torsdagsmöte den 22 augusti 2013 – att mineralnäring ska vara ett viktigare samhällsintresse är renskötseln.

Just detta ledde till att FN:s rasdiskrimineringskommitté, efter en anmälan från samebyn, startade ett speciellt fall mot svenska regeringen, som anklagas för att inte respektera samiska rättigheter. Det är ett ovanligt förfarande. Sverige väntar fortfarande på beslut och eventuell kritik kan bli känslig.

Ordföranden och en styrelseledamot som var aktiva i gruvbolaget som ägde fyndigheten 2013 dömdes i juni 2016 till två år och tre månaders fängelse för ekobrott – trolöshet mot huvudman – efter att ha fört ut 50 miljoner kronor ur kassan.

Nickel Mountains nuvarande vd Peter Hjorth säger att Northvolt skulle behöva stora mängder nickel men att det inte är aktuellt med brytning i nuläget.

Han säger sig ha stor respekt för samerna och blir sedan tyst på telefon flera sekunder.

– Det är ett jättestort ingrepp i naturen och drift ska pågå i 30 år.

Marie Persson Njajta och hennes man Anders Östergren spanar ut över Rönnbäckssjön och Rönnbäcksnäset där nickelgruvan planeras. En gruva skulle förstöra platsen de bott på i generationer – och kunna ge metaller till Northvolts batterifabrik. Foto: Lotta Härdelin

Peter Hjorth säger att det är en svår avvägning.

– Men om vi ska skynda på övergången till elbilar behövs nickel och zink och då måste vi hitta en prioritering så att det blir en bra lösning för samerna med ekonomisk ersättning. Tittar man på miljön i ett globalt perspektiv är det sämre att importera nickel från Sydamerika.

Vi vill inte ha en grön kolonialism, varken här eller någon annanstans

Marie Persson Njajta har en annan syn på frågan.

– Sverige måste ta ansvar och markera mot den globala exploateringsindustrin och fragmenteringen av marker. Nu används omställningen som ett argument att exploatera mera, i stället för att prata om hur vi ska leva mer hållbart. Vi vill inte ha en grön kolonialism, varken här eller någon annanstans.

Vid det gamla gruvområdet i Blaiken 2,5 mil utanför Västerbottniska Sorsele är slagghögarna från de fyra dagbrotten höga. En dumper kör råmande fram.

Här bröts zink, bly och guld av två gruvbolag på 00-talet. Efter den sista konkursen 2012 med bolaget Lappland Goldminers fanns inte tillräckligt med pengar i konkursboet för att sanera gruvan och avfallet. Då upptäcktes att hundratals ton zink redan läckt ut i sjön Storjuktan utanför gruvan.

Utsläppen har påverkat vattendragen nedströms och är ett av de största zinkutsläppen till Östersjön.

För att förhindra en eskalerande naturkatastrof gick staten 2018 via Naturvårdsverket in med 200 miljoner kronor i skattepengar för sanering under tio år. Enligt Naturvårdsverket kommer vattenrening att behövas upp mot 40 år ytterligare. Den kostnaden tillkommer.

Bild 1 av 4 Kaffebryggaren har bryggt färdigt. I bakgrunden ses sjön Storjuktan. Gruvbolaget hade tillstånd att släppa ut 500 kilo zink där årligen. I verkligheten släpptes hundratals ton ut och 22 hektar av sjöns bottenskikt fick extremt höga zinkvärden. Foto: Lotta Härdelin Bild 2 av 4 Blaikengruvans konkursbo sålde egentligen anrikningsverket 2014 för 15 miljoner konor. Men det finska bolaget skruvade bara bort utrusningen och lämnade resten. I sommar bekostar svenska skattepengar rivningen av byggnaden. Foto: Lotta Härdelin Bild 3 av 4 Yrke: Gruvmiljösanerare. Arbetsgivare: Statliga SGU. Östen Holmström har fem år kvar att sitt uppdrag. Han kallar de stora gråbergshögarna som ska täckas över för ”smittat berg”. Foto: Lotta Härdelin Bild 4 av 4 Brustna drömmar och laboratorieprover daterade februari 2009. I Blaikengruvans anrikningsverk ackompanjerar de den efterföljande miljöskandalen. Foto: Lotta Härdelin Bildspel

Fakta. Samer och samebyar Enligt lag får endast medlemmar av en sameby bedriva renskötsel. Det bestämdes av staten i renbeteslagen 1928. Det innebär att en stor majoritet av samerna, även i Norrlandslänen, står utanför renskötseln och samebyarna. De innehar inte heller samma urfolksrättigheter som de i samebyarna. En sameby är inte en by i vanlig mening utan en ekonomisk förening för renskötsel inom ett geografiskt område – som ofta sträcker sig från fjällkedjan ner till kusten. Det finns knappt 4.700 renägare i Sverige fördelat på 51 samebyar och cirka 2 500 personer är beroende av inkomster direkt från renskötseln. Antalet renar i Sverige varierar i cykler mellan 220.000 och 260.000 i vinterhjord (1996–2019). Säsongen 2018/2019 bestod vinterrenhjorden av cirka 248 000 djur. Källa: Sametinget Visa mer

Vi går in i anrikningsverket som stod klart så sent som 2005. Det är som att gå in i ett öde spökhus. Här investerades en kvarts miljard kronor. Nu ska det jämnas med marken.

Vi ringer Maria Sunér Fleming, vd på Svemin.

Kan denna miljöskandal hända igen?

– Denna gruva togs i drift innan miljöbalken togs i kraft. Nu finns system för att gruvbolagen ska göra avsättningar som ska bekosta efterbehandling.

Kan du garantera att gruvbolagen sätter av nog mycket pengar så att det räcker för alla typer av efterbehandlingar vid en konkurs?

– Tanken är att det ska finnas.

Kan du garantera det?

– Ställt på sin spets kan ingen garantera någonting, men vi har ett system i Sverige som ska säkerställa att detta inte händer.

Före detta SVT-journalisten Arne Müller har skrivit om den svenska gruvboomens baksida, hur åtta av de tretton gruvor han tittat på under 2008–2009 släppt ut mer giftiga ämnen i omgivande vattendrag än de haft tillstånd att göra. Foto: Lotta Härdelin

Arne Müller, frilansjournalist med förflutet på SVT i Umeå och författare till flera böcker om gruvindustri har en annan syn.

– Jag skulle säga att risken är uppenbar för en ny miljöskandal som den i Blaiken, säger han och fortsätter:

– I första hand när det gäller gruvprojekt som drivs av de mycket små bolagen som till antalet utgör den största delen av den svenska gruvbranschen. De står ofta under hård press från sina finansiärer, vilket ökar risken för att de försöker gena i kurvorna när det gäller miljöfrågorna.

Återvinning av metaller är i dag mycket låg.

– Det mesta går att återvinna, men det kostar förstås pengar. Att komma upp i en maximal återvinning kommer att vara nödvändigt för att ekvationen ska gå ihop.

Östen Holmström som varit med i Blaikengruvan sedan 2007 säger att det var mindre fyndigheter i malmen och berget porösare än man trott. Foto: Lotta Härdelin

Tillbaka till Marie Persson Njajta. Hon berättar hur hon ser på naturen:

– Vi tar inte mer än naturen bär. Man lär tidigt upp barnen hur man fiskar och lever i markerna så att naturen ska finnas kvar för framtida generationer. Vi hör hit till landskapet.

Hon är fortsatt starkt kritisk till en nickelgruva i hennes närhet och till att så lite återvinns.

– Det går heller inte att säga att vi ska stänga alla gruvor och sluta prospektera, men man måste ställa höga miljökrav och se till att inga rättigheter kränks. Nyprospektering måste ju vara det sista alternativet.

Bild 1 av 6 Mikael Kuhmunen sparkar vant fram laven under istäcket – kommer renen komma åt maten här? Sonen Áslat begrundar invid. Foto: Lotta Härdelin Bild 2 av 6 Treårige Ingemar Länta springer mot pappa Jan Erik. Det är första snön på flera veckor! Foto: Lotta Härdelin Bild 3 av 6 Plötsligt faller lite snö på högfjället – som sent i november varit snöfritt. Mikael Kuhmunen, renskötare och ordförande Sirges sameby med sonen Áslat, 16 år. Foto: Lotta Härdelin Bild 4 av 6 Fiskesamen Marie Persson Njatjta går till jobbet i brytningstiden mellan höst och vinter. Foto: Lotta Härdelin Bild 5 av 6 Den 21 november 2020. Det är den första snödagen i Jokkmokk på flera veckor. Jan Erik Länta är ordförande i Jåhkågasska sameby och orolig för vinterbetet – när det nya normala är att renarnas bete fryser fast i marken. Här med treårige sonen Ingemar och sextonårige systersonen Ante Länta. Foto: Lotta Härdelin Bild 6 av 6 Östen Holmström var arbetsledare på ett av de fem skiften i anrikningsverket. Nu sköter han vattenreningen som varit det stora problemet i Blaikengruvan. Foto: Lotta Härdelin Bildspel

På högfjället funderar renskötaren Carl-Johan Utsi vart hans renar ska ta vägen i vinter. Han tycker att samerna får betala ett allt för högt pris för omställningen till grön energi. Argumentet att det skulle vara bättre att starta en gruva i norra Sverige än i Sydamerika eller Kongo köper han inte:

– Sverige måste först göra upp med sina historiska och pågående exploateringar av Sápmi. Därefter kan vi börja prata.

Professor Gunhild Rosqvist pratar om långsiktighet när hon ser framåt:

– Jag tror att de som är beroende av naturmiljön mer direkt, såsom exempelvis samerna som urfolk i Arktis, har mycket att lära oss andra.

Hon säger att hon tycker sig märka att andra forskare ibland blir tveksamma när hon lyft fram samernas traditionella kunskaper som viktiga komponenter i förståelsen för hur klimatförändringar påverkar ekosystemen.

– Deras kunskaper värderas också generellt lågt i samhället. Kanske är det jobbigt för makthavare i samhället att lyssna på dem – eftersom renar betar i naturresursrika områden där många vill anlägga gruvor och avverka fjällnära skogar.

När Parisavtalets mål beslutades på FN-mötet Cop21 deltog 59 personer i den svenska delegationen, inklusive sju ministrar.

Ingen samisk representant fick vara med.

Tre representanter från Sametinget i Norge och en i Finland ingick i sina länders förhandlingsdelegationer.