Importerade 1.300 ödlor – man misstänks för systematisk handel med skyddade djur

2018 gjorde polisen tillsammans med länsstyrelsen i Skåne ett tillslag mot en lokal knuten till mannen – man fann då 760 ödlor, 67 sköldpaddor, 18 ormar och två dvärgkrokodiler. Flera av djuren förvarades i plastlådor, vissa förorenade med avföring och döda djur och med utrymme som enligt länsstyrelsen var mycket för litet.

– Vi hade fått uppgifter om att mannen under lång tid handlat med reptiler av olika slag, säger Per-Erik Lindbäck som utreder ärendet.

Under måndagen inleds rättegången i Lunds tingsrätt, mannen är misstänkt för bland annat grovt artskyddsbrott, smuggling och djurplågeri. Enligt polisen har han systematiskt och under flera års tid handlat med skyddade djurarter.

Ytterligare en man står åtalad för ha hjälpt till att smuggla in djur från Afrika. Enligt utredarna har han, på uppdrag av den huvudmisstänkte, flugit till Marocko för att sedan via Kastrup smugglat in runt 1.300 viltfångade hjälmgeckos till Sverige.

– Förmodligen har han beställt ödlorna från den marockanska landsbygden, flugit ner och i en leverans hämtat hem över tusen reptiler, säger Lindbäck.

595 stycken geckoödlor beslagtogs vid polisens tillslag. Foto: Länsstyrelsen

Hjälmgeckon är en liten ödla som förekommer längs Nordafrikas västkust och som är ytterst känslig mot förändringar i miljö och klimat. Arten är listad som hotad enligt Cites, en internationell överenskommelse om handeln med hotade arter av vilda djur och växter.

– Många av djuren klarar inte resan och ytterligare fler dör i fångenskap eftersom att det krävs väldigt mycket för att de ska trivas i en sluten miljö, säger Per-Erik Lindbäck.

Polisen misstänker att huvudmannen drivit en illegal djuraffär, samt sålt reptiler på mässor runt om i landet, något som för den med rätt kontaktnät och specialkunskap kan vara oerhört lukrativt.

– För bara en resväska med hjälmgeckos rör det sig om hundratusentals kronor, säger Per-Erik Lindbäck.

En stor mängd kärrsköldpaddor hittades vid tillslaget. Vattnet var smutsigt och avföringsbemängt, utrymmet saknade både bottensubstrat och berikning. Foto: Länsstyrelsen

Internationellt har artskyddsbrott på senare år seglat upp som en av de största brottskategorierna i världen. Interpol uppskattar att handeln omsätter omkring 20 miljarder dollar årligen och att flera terrororganisationer finansierar delar av sin verksamhet genom handel med skyddade och utrotningshotade arter.

I Sverige har polisen sedan 2016 en särskild utredningsgrupp som utreder denna typ av brottslighet, med det formella namnet Artskydds- och kulturarvsbrottsgruppen vid Nationella operativa avdelningen. Sedan gruppen tillkom på polismyndigheten har åtal väckts i flera rekordstora mål.

– Jag är övertygad om att det är ett resultat av att vi nu har den samlade kompetensen som krävs för att utreda denna typ av komplexa brott, säger Åsa Elfving, gruppchef för artskydd och kulturarv.

Enligt Elfving är artskyddsbrott och smuggling av Cites listade djur och växter en organiserad typ av brottslighet, ofta med internationella nätverk.

– Vi är väl medvetna om att det finns stora kretsar som har detta som sysselsättning. I många fall handlar det om enorma summor pengar. När vi är runt på mässor stöter vi ofta på personer med hotade djur utan tillstånd.

I den huvudmisstänkte mannens telefon hittade polisen mängder av chattar med personer intresserade av att köpa ödlor. Foto: Polisen

Affärerna görs ofta upp i slutna grupper på Facebook eller i anonymiserade chattar. Giftormar, sällsynta uggleägg, örnar och varghudar, listan över hotade djur som återfinns i mål om smuggling och otillåten handel kan göras lång. Exotiska reptiler är ofta förekommande.

Att föda upp och ta hand om stora mängder av känsliga reptiler kräver hög kompetens, vilket enligt Per-Erik Lindbäck gör att brottsmål av denna karaktär skiljer sig mot annan organiserad brottslighet.

– Det är inte vem som helst som kan begå denna typ av omfattande artskyddsbrott, det krävs skicklighet och särskild spetskunskap.

Den huvudmisstänkte mannen från fallet nekar till brott på samtliga åtalspunkter, mannens advokat vill inte kommentera ärendet ytterligare i nuläget.

Djuren som beslagtas i samband med tillslag kopplade till artskyddsbrott kan i vissa fall omplaceras, på djurparker i Sverige eller i andra EU-länder. Men om beslagen är omfattande tvingas många djur avlivas. Av de runt 800 djur som polisen fann vid tillslaget i mars 2018 blev 500 avlivade, majoriteten var hjälmgeckos.