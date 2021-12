Indragen semester och stigande sjuktal – sjukhusen pressade inför jul: ”Alla är slutkörda”

I Stockholm har spridningen av covid-19 i kombination med att årets influensaepidemi är igång samtidigt som antalet halkolyckor ökar beskrivits som en ”perfekt storm” för en redan pressad sjukvård.

Och lagom till jul är det i synnerhet de två förstnämnda faktorerna som bidragit till att läget på sjukhusen är än mer ansträngt över hela landet.

– Här i Västerbotten brukar det finnas en stor kampvilja för att lösa tuffa situationer. Men nu upplever vi att någon sådan inte finns längre. Alla är slutkörda och väldigt trötta, säger Vårdförbundets lokala ordförande Jenny Olsson.

Jenny Olsson, vårdförbundets lokala ordförande i Västerbotten. Foto: Ulf Huett

I Västerbotten är patienttrycket högt och andelen obemannade pass otaliga med anledning av sjuksköterskebrist. Efter tuffa pandemiår har många redan slutat och bland personalen som blivit kvar har varit sjukdomsdrabbad i influensa eller andra säsongsbaserade sjukdomar.

Jenny Olsson uppger att personalen på medicinklinikerna i Umeå och Skellefteå blivit tillsagd att det inte ens är lönt att ansöka om semester under jul och nyår – några möjligheter att bevilja sådana finns ändå inte. På infektionsavdelningen är oron stor över att planerade semestrar kommer att tvingas dras in.

En av de som inte ansökte om semester över jul och nyår är Elina Stenlund, sjuksköterska på den medicinska akutvårdsavdelningen på universitetssjukhuset i Umeå. Hon beskriver dagar fyllda av överbeläggningar och sjuka kollegor.

– Jag trivs jättebra på min avdelning men det är klart att det blir tungt när det inte finns personal. När folk är sjuka som det har varit mycket i höst måste vi andra stanna kvar. Det går inte att bara lämna en avdelning, säger Elina Stenlund.

På julafton börjar hennes arbetsdag klockan 6.45. och fortsätter sedan till 21.45 på kvällen.

– Det är för att det inte fanns någon annan på kvällen så det blir planerad övertid. Jag har inget emot att jobba så att kollegor med barn kan vara hemma. Men folk är sjukt trötta och så är det ju, säger hon.

Vårdförbundet har varit i kontakt med nio lokala avdelningar som alla i stora drag ger en liknande bild bild om ett högre tryck och mycket korttidsfrånvaro bland personalen.

I Västra Götaland, Halland, Skåne, Östergötland, Uppsala, Jönköping, Västmanland har semestrar ännu inte dragits in. Likt Västerbotten är få semestrar beviljade i Norrbotten då regionen även här sedan tidigare brottas med uppsägningar.

Sven Klaesson, chefläkare på Södersjukhuset, säger att det finns planer för om smittspridningen tar fart på allvar. Foto: Södersjukhuset.

I Stockholm gick nyligen fyra av akutsjukhusen upp i stabsläge med anledning av rådande situation. Under onsdagen flaggade regionens chefsläkare Johan Bratt om att det under jul och nyår kan ta längre tid att få vård än normalt. Men några indragna semestrar är ännu inte på bordet på varken Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset eller Södertälje sjukhus.

– Vi har försökt bevilja den ledighet som folk önskar eftersom alla har behov av att få ledighet mer än någonsin. Vi har inte dragit in semestrar men vi har gått in med olika former av incitament som extraersättning för de som är beredda att jobba extra, säger Södersjukhusets chefläkare Sven Klaesson.

Hur ser beredskapen ut om antalet patienter på Sös fortsätter öka?

– Vi har en plan för att kunna bemanna fler vårdplatser men det är klart att om det blir en dramatisk ökning ungefär som tidigare med covid då kommer vi hamna i ytterligare ett beredskapsläge för att kunna hantera det. Men där är vi inte än, säger Sven Klaesson.

