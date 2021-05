Ingen kunde lova iva-veteranen Anna semester i augusti – nu har hon sagt upp sig

Den 25 april sätter sig iva-sjuksköterskan Anna Jonsson vid datorn. Det är en söndag och klockan är snart halv sju på kvällen. I adressraden fyller hon i alla sina chefer, alla i den politiska styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, hela Västra Götalands regionstyrelse och Vårdförbundets representanter.

Mejlet börjar med att hon beskriver sina drygt 20 år i yrket, som tog en skarp vändning när pandemin kom.

”Beslutet om förändrad semester och arbete på covid-iva ledde till att maj och juni 2020 är som borta för mig, jag arbetade, sov och tangerade utmattning.”

Nu har det gått ett år till och Anna Jonsson känner att hon måste veta att hon kan vara ledig i år, men ingen verkar kunna ge henne ett sådant löfte. Semestern hon ansökt om är beviljad, men sådant har ändrats förr.

”I nuläget tycks det mig som en uppsägning 1 maj är det enda som fullt ut kan garantera mig min planerade semester.”

Men eftersom hon egentligen inte vill sluta, frågar hon mottagarna av brevet:

”Har någon av er förslag på vad jag kan göra för att vara säker på att få semester 2-29 augusti 2021?”

Den moderate ordföranden för SU, Gustaf Josefson, svarar redan nästa morgon.

”Hej Anna, Tack för att du tar dig tid att höra av dig till oss.” Josefson nämner att SU kommer att få en något mindre del av covidpatienterna den här sommaren och det kanske kan öka möjligheten att få ledigt. Men något löfte ger han inte.

Senare samma dag svarar Anna att hon inte ser lika hoppfullt på prognosen och berättar att det i skrivande stund saknas sjuksköterskor för 400-600 arbetspass på Civa under semesterperioden.

”För mig en astronomisk summa!”

Två dagar senare återkommer Gustaf Josefson och medger att även han förstått att det fortfarande finns vakanser som måste lösas.

”Just nu är vi alla klämda från alla håll, men jag är fast övertygad om att vi måste ge alla er som arbetat intensivt under ett drygt år med det akuta förutsättningar för återhämtning. Annars ser också jag risker med att vi får ett mycket större bekymmer långsiktigt.”

Inte heller denna gång kan Anna Jonsson läsa sig till ett löfte i brevet från politikern.

På kvällen den 1 maj skriver hon ett kort sista besked till Gustaf Josefson.

”Lämnade in min uppsägning 29/4. Tyvärr. Efter 23 år på Civa och drygt 30 i regionen. Tyvärr fick det bli så. Hälsningar Anna”

Bild 1 av 2 Anna Jonsson tillhör bristyrket iva-sjuksköterska. Snart slutar hon trots att hon uppskattat jobbet. När semestern inte kunde garanteras blev det droppen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 2 Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

En vecka senare träffar DN Anna Jonsson under ett pass på Centralintensiven. Frågan om hur sommarschemat ska gå ihop surrar överallt. Det saknas fortfarande 350 pass och sjukhuset vädjar via medierna att personer ute i samhället med sjukvårdsbakgrund ska komma in och sommarjobba. Anna Jonssons uppsägningstid har börjat ticka, så hon vet att hon är ledig i augusti. Helt enligt plan, men det var inget enkelt beslut.

– Att säga upp sig var stort och vemodigt. Det passar mig dåligt att bara klicka på knappen för inlämning av uppsägning och det var därför jag skrev till beslutsfattarna först, säger hon.

Gustaf Josefson (M) är berörd av mejlväxlingen de haft.

– Jag lider med personalen och klandrar ingen för att de väljer att göra så här. Anna måste utgå från sig själv. Sammantaget är hela situationen bekymmersam och frustrerande. Vi har pengar men inte personal.

Varför betalar ni inte personalen ännu mer då, för att stanna?

– Det är klart att det kliar i fingrarna och vi har börjat ett arbete för att ge verksamhetscheferna större eget mandat över budgeten, så att de ska kunna satsa så om de ser behov av det, men det är inget som händer över natt.

Den 2 augusti är Anna Jonsson ledig, precis som hon önskat. Hon gör sin sista arbetsdag 29 juli, det hade hon helst sluppit.

