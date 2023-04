Inget skott avlossades – döms ändå för mordförsök

Var går gränsen mellan förberedelse till mord och ett mordförsök?

Den frågan hade kammaråklagare Emmy Palmén hoppats att Högsta domstolen, HD skulle avgöra i ett uppmärksammat mål som av polisen beskrivits som ett beställningsmord. Det förhindrades då polisen ingrep, troligen bara minuter innan det skulle utföras.

Åklagaren åtalade för mordförsök, men tingsrätten ansåg att det ”bara” handlade om förberedelse till mord. Två av de inblandade fick 7,5 respektive 7 års fängelse.

Åklagaren överklagade och Svea hovrätt gick på åklagarens linje. Männen, 24 och 27 år gamla, dömdes för försök till mord till närmare 11 års fängelse respektive 9 år och tio månader.

– Jag är nöjd med hovrättsdomen. Det måste rubriceras som ett mordförsök när en person har osäkrat sitt vapen och bara väntar på att få skjuta ett tilltänkt offer, säger Emmy Palmén som konstaterar att då HD inte gav prövningstillstånd kan man tolka det som att de håller med.

Även en polis som var med och utredde fallet är glad över hovrättens dom:

– Den gör att vi känner att vårt arbete faktiskt leder till någonting som känns rättvist. För oss var det en väldigt svår avvägning när vi skulle göra ingripandet. Gör vi det för tidigt kanske det inte leder till någon fällande dom alls, gör vi det för sent kanske det är just för sent, säger polisen.

De dömdas advokater överklagade till HD. Mannen som höll i det osäkrade vapnet menade att han inte hade något uppsåt att döda – han skulle bara skrämmas för att driva in en skuld. Den andre mannen medgav att man var på plats för att döda – men han ansåg inte, vilket han uppgett via sin advokat Camilla Lind, att gränsen mellan förberedelse till mord och mordförsök passerats. I sin överklagan tog advokaten upp flera hovrättsdomar som avkunnats under det senaste året där man inte ansett att förberedelsepunkten passerats.

22-åringen dömdes först för förberedelse till mord till 7 år och sex månaders fängelse. Hovrätten skärpte straffet och dömde honom till försök till mord till 10 år och 10 månaders fängelse. Foto: Polisen

”Olika uppfattningar om försökspunktens placering vid skjutvapenvåld finns alltså hos olika hovrätter. Det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att Högsta domstolen förtydligar var försökspunkten är placerad vid den här typen av gärningar”, skrev Camilla Lind i sin begäran om prövningstillstånd till HD.

Men HD beviljade inte prövning, så frågan var gränsen går kvarstår. Svea hovrätts dom i det här målet betraktas inte som något ”riktigt” prejudikat, utan är bara ett avgörande som åklagare kan hänvisa till i framtida liknande mål.

Och de målen lär komma:

– Vi ligger oftare allt närmare och satsar stora resurser på att förhindra våldsbrott. Då måste lagstiftningen och rättsväsendets syn på vad som händer hänga med, menar den polis som var med och utredde ärendet.

I det aktuella fallet upptäckte polisen planerna på att mörda den 22-årige mannen via avlyssning. Man följde sedan planeringen via inre och yttre spaning. Ingripandet gjordes inte förrän 24-åringen, maskerad och iförd dubbla par handskar, osäkrade sitt vapen i trapphuset utanför det tilltänkta offrets bostad.

I närheten befann sig då två 27-åriga tvillingar som åklagaren menar var de som tackat ja till att utföra beställningsmordet. I en flyktbil en bit bort satt en 29-årig kvinna som tagit på sig att köra gärningsmännen. En av tvillingarna friades av tingsrätten, medan kvinnan dömdes till 2,5 års fängelse för förberedelse till mord. Hon friades dock helt av hovrätten.

När åklagaren Emmy Palmén överklagade menade hon att samtliga borde dömas för försök till mord.

