Internationellt grävpris till DN:s granskning om bitcoinbedragarna

Det var i mars 2020 som DN kunde avslöja det nätverk som låg bakom de så kallade bitcoinbedrägerierna som drabbat en stor mängd svenskar. Bedragarna kontaktade svenskar med löften om att de genom påstådda investeringar i kryptovalutan bitcoin skulle kunna bli rika. Men allt var egentligen en bluff och i stället fick flera svenskar, som satsat alla pengar de ägde, sina liv sönderslagna.

Bedrägerierna genomfördes i centrala Kiev, och DN kunde med hjälp av en dold kamera och en källa inne i företaget Milton Groups lokaler avslöja hur verksamheten gick till. Granskningen, som publicerades i flera delar, pågick under ett års tid. I DN:s publiceringar stod Mattias Carlsson för text och Alexander Mahmoud för foto.

Totalt fyra projekt prisades under torsdagen. Förutom DN:s Bedrägerifabriken fick även arbetena The Daphne project, The Troika laundromat och Lost in Europe pris. I sin motivering beskrev juryn Bedrägerifabriken som en ”imponerande bit gammaldags gränsöverskridande journalistik”.

IJ4EU Impact Award syftar till att hylla journalistiska samarbeten över landsgränser. Bedrägerifabriken genomfördes i samarbete med den internationella grävorganisationen Organized Crime and Corruption Reporting Project, Occrp, och ledde till en stor mängd reportage på flera olika språk i flera olika länder.

– Det visar också styrkan när journalister från olika länder samarbetar. Granskningen baserades på uppgifter som DN fått fram men tillsammans med vår samarbetspartner Occrp och tidningar från mer än 20 länder kunde visa den globala omfattningen av de här bedrägerierna, säger Mattias Carlsson.

