Internt larm från Miljöpartiet: ”Toxisk toppstyrning”

Miljöpartiets kongress ska välja nya språkrör i november. Valberedningen presenterar sina kandidater inom två veckor. Märta Stenevi är den enda som offentligt kandiderar till posten som kvinnligt språkrör.

Nu har ett mejl skickats inifrån Miljöpartiets riksdagskansli till valberedningen. Enligt mejlet står båda de fackliga organisationerna som finns representerade på kansliet bakom.

”Jag skriver för både Saco och Unionen,” står det i mejlet.

Ordföranden för fackförbundet Saco på MP:s riksdagskansli är den som har undertecknat mejlet – och bekräftar för DN att det skickats:

– Vi har fått larm om arbetsmiljön kring Märta Stenevi.

DN har tagit del av mejlet som beskriver hur flera tjänstemän som arbetar nära Märta Stenevi har en ”ohållbar arbetssituation”. Mejlet beskriver ett ”stort lidande” hos ett antal medarbetare.

”Flera söker sig aktivt bort på grund av den ohållbara situationen”, står det i mejlet.

Märta Stenevi (MP). Foto: Lisa Mattisson

Enligt uppgifter till DN har chefer på MP:s riksdagskansli försökt hitta en lösning på problem relaterade till Märta Stenevis ledarskap. Det ska både handla om hennes beteende mot personal och att man anser att språkröret går emot de prioriteringar som beslutats av partistyrelsen.

– Det är ett väldigt känt problem som det är svårt att prata högt om – för alla, säger en källa till DN.

En annan källa beskriver situationer kring språkröret som ”toxisk toppstyrning”.

– Det är lite ”my way or the highway”. Det är inte som att vi jobbar som ett team.

Flera personer bekräftar för DN att det finns en oro över arbetsmiljön internt. En person påpekar att det alltid är krävande att arbeta i en politisk organisation.

– Men även med de måtten mätt är det ansträngt. Arbetssituationen kring Stenevi är problematisk. Det är många som är väldigt påverkade i det här läget. Det finns ett väldigt stort kontrollbehov från henne.

Per Bolund och Märta Stenevi på Miljöpartiets valvaka 2022. Foto: Eva Tedesjö

DN har sökt Märta Stenevi men hon ställer inte upp på en intervju. Det gör inte heller partisekreteraren Katrin Wissing.

I stället kommenterar kanslichefen Hanna Bisell skriftligen:

”Jag tar alla uppgifter om arbetsmiljöproblem på största allvar och hanterar sådana uppgifter enligt våra interna rutiner. I övrigt diskuterar vi inte personalfrågor i media.”

Men alla håller inte med om bilden av att det är just runt Märta Stenevi som det finns problem. En person som arbetar på riksdagskansliet säger att det finns en frustration på arbetsplatsen.

– Det finns en otydlighet om vem som har mandat, och vem som ska få fatta beslut. Det pyser på olika ställen i organisationen, så får Märta Stenevi bära ansvaret för det. Men jag är inte alls säker på att det är där problemet ligger.

Samma person menar att Märta Stenevi hamnar i kläm på grund av sin ledarstil.

– Det finns en tradition av att vara en annan typ av ledare i Miljöpartiet än vad hon är, och det blir en krock med Märta Stenevis ledarstil. Då läggs problemen på henne.

Fakta. Miljöpartiets språkrörsval Före den 17 oktober lägger valberedningen fram sitt förslag på vilka som ska leda partiet, inför beslut på kongressen den 17–19 november. Miljöpartiet ska enligt de nuvarande stadgarna ha två språkrör av olika kön, som är jämställda varandra. Språkrören väljs av kongressen på två år, men högst tio år i följd. Per Bolund har varit språkrör sedan i maj 2019, Märta Stenevi sedan januari 2021. Visa mer Visa mindre

Efter att Per Bolund aviserade att han kommer att avgå som språkrör har ett flertal manliga språkrörskandidater trätt fram som kandidater för att efterträda honom.

Under kongressen i november ska även ett kvinnligt språkrör väljas.

– Jag kommer att ställa upp som språkrör, för att jag tycker jag har mer att erbjuda partiet, och jag tycker att partiet är så oerhört viktigt i den svenska politiken, sade Märta Stenevi till DN i juli.

Valberedningen har nu två veckor på sig att föreslå sina kandidater till språkrör inför kongressvalet.

– Att mejla valberedningen ses nog som en av de sista vägarna att påverka situationen, säger en person till DN.

