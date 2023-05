Invasiva arter som kan ge dig böter – fler kommer listas

Logga in

Invasiva växter karaktäriseras av att de sprids snabbt och tar över annan växtlighet. Hur de upplevs av människan skiljer sig dock åt. Lupiner, som får vägrenar att skifta i mörkblått och ljusrosa, har länge varit populära och säljs fortfarande på sina håll. Parkslide å andra sidan, som det fortfarande inte finns något vedertagen metod för att bli av med, är desto mindre omtyckt. Arten kommer ursprungligen från vulkanisk mark och har rötter starka nog att förstöra asfalt, vattenledningar och husgrunden.

Mora Aronsson, biolog på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), berättar att fler metoder studeras för att få bukt på växten.

– Det finns väldigt mycket gällande parkslide som man tittar på, bland annat hur man ska få fram en kostnadseffektiv metod. Men det är lite tricks med den där, det är nog många som ångrar att de planterade in den en gång i tiden, säger Mora Aronsson.

Vresrosbuskage är vanliga runt förskolor, då de är svåra att krypa igenom. Arten är invasiv och kan komma att regleras nästkommande år. Foto: Bengt Ekman/N/TT

Gemensamt för både lupin och parkslide är att det ännu inte är olagligt att plantera eller ta hand om växterna. Men det kan komma att förändras. I dag finns det en rad arter – dock inte lupin eller parkslide – som är listade i EU:s förordning över invasiva arter. Om man med grov oaktsamhet bryter mot förbuden i EU-förordningen kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år. Bland annat är det inte tillåtet att plantera växterna på listan eller hålla dem vid liv. Kraven för att dömas är dock högt ställda. Naturvårdsverket håller på att sammanställa en nationell lista över invasiva arter som kommer falla under samma regelverk. Lupiner och parkslide förväntas hamna på listan, som uppskattas vara klar till hösten.

Fakta. Påtänkta växter för den nationella förteckningen Listan kan komma att korrigeras. Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus Parkslide, Reynoutria japonica Vresros, Rosa rugosa Kaukasiskt fetblad, Phedimus spurius Sibiriskt fetblad, Phedimus hybridus Kotula, Cotula coronopifolia Spärroxbär, Cotoneaster divaricatus Kanadensiskt gullris, Solidago canadensis Källa: Naturvårdsverket

Parkslide kommer ursprungligen från Japan och är väldigt svår att bekämpa. Foto: Bengt Ekman/N/TT

Myndigheternas och föreningarnas resurser för att hantera alla invasiva arter räcker inte till, menar Mora Aronsson, biolog på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Privatpersoner spelar därmed en viktig roll i arbetet för att behålla den biologiska mångfalden och skydda infrastruktur.

– Det finns inte resurser nog för att jobba med alla invasiva arter. Samtidigt kostar det mycket att inte ge sig på arterna, säger Mora Aronsson med hänvisning till konsekvenserna av en minskad biologisk mångfald.

Att bli av med invasiva arter är allt annat än lätt och det är viktigt att göra det korrekt för att inte förvärra problemen. Generellt ska man tänka på att inte lägga växterna i komposten, ofta ska de placeras i slutna plastpåsar, för att undvika att växten sprider sina frön på tomten eller i naturen under frakten till återvinningscentralen.

Fakta. EU-listade invasiva arter som förekommer i svensk natur Fjäderborstgräs, Cenchrus setaceus Japansk träddödare, Celastrus orbiculatus Jättebalsamin, Impatiens glandulifera Jätteloka, Heracleum mantegazzianum Kabomba, Cabomba caroliniana Röd jättegunnera, Gunnera tinctoria Sidenört, Asclepias syriaca Smal vattenpest, Elodea nuttallii (växt i vatten) Syrenslide Rubrivena, Koenigia polystachya Tromsöloka, Heracleum persicum Källa: Naturvårdsverket

Det pågår flera projekt för att hitta effektiva metoder mot parkslide. Foto: Marianne Ahlenuis/TT

Främmande arter har troligtvis förekommit i Sverige sedan 1600-talet och kom då in i naturen via botaniska trädgårdar. Arter som etablerades innan 1800-talet räknas dock inte längre som främmande. Det moderna trädgårdsintresset som inte grundar sig i matförsörjning har tillsammans med ökad globalisering lett till ett inflöde av nya arter, de blir särskilt illa när de är just invasiva.

Klimatförändringarna leder till förhöjd risk för invasiva arters möjlighet att trivas och spridas i Sverige. Syrenbusken har odlats i Sverige länge men den började sprida sig med frön först på 1990-talet, då i Skåne. Mora Aronsson menar att syrenbusken är ett tydligt exempel på en växt med invasivt beteende som sprider sig med frö allt längre norrut på grund av högre temperaturer.

– Det första kända fyndet av syren var i Skåne på 90-talet. Nu sprider den sig med frön i Mälardalen, för att vegetationssäsongen blivit längre, säger Mora Aronsson.