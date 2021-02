IS-kvinnor och barn kommer hem till Borås

De landar inte på Landvetter. Det är nästan det enda samordnaren på kommunkontoret vet om de två kvinnor och deras barn, som efter lång tid med terrorsekten i Syrien nu är på väg tillbaka till sin svenska hemkommun – Borås.

Kunskapen delas med den lokala polischefen. Och för honom tar den säkra informationen om det som nu ska ske också slut ungefär där. Kvinnorna landar på Arlanda. Det gör nämligen numera alla som återvänder från IS gamla territorium, under former som kontrolleras av svenska staten.

På Arlanda väntar polis, läkare och socialtjänst. Kvinnorna kommer att föras direkt till förhör kring eventuella krigsbrott och terrorbrott. Deras barn är orosanmälda på förhand av Säpo och socialtjänsten inleder omedelbart utredning av detta.

När arbetet på Arlanda är över ska de två familjerna transporteras de 45 milen till hemstaden. Där är de väntade.

– Det var för ett och ett halvt år sedan eller så som vi för första gången blev uppmärksammade på det här, att vi kan förvänta oss kvinnor och barn från de här områdena till Borås, berättar Peder Englund, avdelningschef för kommunens Centrum för kunskap och säkerhet.

Peder Englund är chef för Centrum för kunskap och säkerhet i Borås. Han ska se till att socialtjänst och andra berörda är redo när familjerna kommer till staden. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Ända sedan dess har han och andra berörda utbildat sig och samordnat sig – försökt att tänka igenom vilket arbete som måste göras.

– Sedan har ju tiden gått, och det har varit lite ”vargen kommer” och ingen har riktigt vetat när. Men jag känner att vi är förberedda nu.

För några dagar sedan kom informationen från UD. Ankomsten av två kvinnor, som är mantalsskrivna i Borås, och deras barn är ”nära förestående”. Då gjorde Peder Englund en faktiskt lite ovanlig sak – han svarade på journalisternas frågor om detta.

– Jag tror på transparens. Det finns ju ett oerhört stort allmänintresse i det här så klart, och det väcker tankar och känslor. Men vi kommer inte att meddela grannar om var de här familjerna så småningom flyttar in. Med transparens menar jag att vi ska svara på frågor och vara försiktiga så att vi varken förstorar eller förminskar någonting.

Polisområdeschef Mattias Ramsö är relativt ny på sin post. I ett halvår har han ingått i gruppen som förberett mottagandet. Ingen Boråspolis kommer att vara på plats på Arlanda – där finns istället Säpo, Noa och gränspolisen. Det är också de som kommer att sköta eventuella utredningar av krigs- och terrorbrott. Ramsös arbete börjar vid kommungränsen.

Kvinnorna kommer att förhöras på Arlanda av nationella enheter inom polisen. I Borås har områdeschefen Mattias Ramsö ansvar för den lokala säkerheten. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

– Vi vet ju inte riktigt vad som kommer att behövas. Det handlar om att samverka med andra aktörer. Kanske handräckning i samband med omhändertaganden av barn, kanske arbete med oro i bostadsområdena. Vi arbetar med den lokala säkerheten.

Mattias Ramsö har inte märkt av några oroligheter än, men han har hört att Peder Englund fått mejl och samtal sedan kvinnornas ankomst aviserades. Och det stämmer.

– Ja, många är oroliga. Jag har fått en mängd samtal från människor som undrar vad i herrans namn jag tänker på som tar in de här. Då handlar mitt svar till dem i grund och botten om socialtjänstlagen, att vi har en skyldighet att ge våra medborgare det skydd och stöd och hjälp som behövs för att de ska ha någorlunda uthärdliga levnadsvillkor, säger Peder Englund.

För Socialtjänsten i Borås blir en av de mest akuta uppgifterna att utreda barnen och se till att säkra och skydda dem. I till exempel Stockholm, som haft en handfull liknande ärenden, har samtliga sådana utredningar lett till tvångsomhändertaganden enligt LVU. Om Borås gör samma bedömning ska kommunen hitta familjehem för barnen.

I kvinnornas fall kan ju brottsutredningarna leda till att de frihetsberövas, men i väntan på sådana beslut – eller om det inte finns grund för åtal i de här två fallen – så kan kommunen behöva ordna med boende för återvändarna. Efter alla år utomlands är det inte troligt att de har egna bostäder kvar och kontakten med släkten kan vara bruten.

– Jag har förståelse för att medborgare kan uppfatta det som stötande, efter alla vedervärdigheter som IS begått, men vi måste möta detta som en demokrati. Vår uppgift är att värna rättsstaten, säger Peder Englund.

Integrationspolisen i Borås har arbetat sedan 2015 med att kartlägga radikaliserade grupper. 2016 uppskattade polisen att cirka 100 personer i kommunen sympatiserade med terrorsekten. Två av dem är nu på väg tillbaka. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Nu ska det sägas att människor faktiskt har återvänt från terrorsekten till Borås även tidigare, men då har det skett ”under radarn” och för egen maskin. I flera år var myndigheternas kontroll av de svenskar som reste till IS inte särskilt stor, men just Borås har sedan 2015 haft en grupp poliser som arbetat särskilt med integrationsfrågor och med att motarbeta våldsbejakande extremism. De vet.

– Jag är som sagt ganska ny på min tjänst, men vi har – utifrån Borås storlek – ett förhållandevis stort antal individer som varit i Syrien, säger lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö, och lutar sig mot sina kollegor i integrationsgruppen.

– Visst har det kommit människor från IS tidigare, säger också Peder Englund på kommunens Centrum för kunskap och säkerhet. Men då har de varit ner kortare tid. Nu återkommer två familjer som stannade i det så kallade kalifatet hela tiden, tills det föll.

Fakta. Svenskarna i IS I slutet av 2011 började män och kvinnor resa från Sverige för att ansluta sig till jihadistiska grupper som deltog i kriget i Syrien. 2014 utropade terrorsekten IS det så kallade kalifatet i ett område i norra Syrien och delar av Irak. När det var som störst motsvarade det en yta lika stor som Storbritannien. Från Sverige har cirka 300 personer rest till striderna – och senare till kalifatet – vilket gör Sverige till ett av de länder Europa där flest per capita valt att åka till området. Flera av dem som åkte hade minderåriga barn med sig eller födde barn under tiden i IS. En del svenskar har dött i strid, andra har själva lämnat området, men många barn, kvinnor och män befinner sig fortfarande i läger eller fängelser i nordöstra Syrien. Enligt UD:s senaste information har Sverige hittills ordnat hemresa till Sverige för sju föräldralösa syskon. Fyra kvinnor och åtta barn, som lämnat lägren på egen hand, utvisades 2020 från Turkiet till Sverige. Visa mer

Exakt när flyttas då kvinnorna och deras barn till Borås? Det är en fråga som ingen av dem kan svara på.

– Om vi behöver få veta det, kommer vi att få veta det. Vi har en bra samverkan och är förberedda, säger Peder Englund.

– Så vitt jag förstår kan det också bli tvära kast. Det är många aktörer inblandade och vi får räkna med förändringar på kort varsel, säger Mattias Ramsö.

Läs mer: Terrorsekten IS på frammarsch i spåren av covid-19-pandemin

Här kan du läsa fler texter från Västsverige