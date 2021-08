”Iva får svårt att klara en tuff fjärde våg”

Sedan pandemins början har 7 752 patienter intensivvårdats för svår covid-19 i Sverige. Medianåldern på patienterna är 63 år. 70 procent är män, enligt data från Svenska intensivvårdsregistret, SIR.

Nu ökar smittspridningen och antalet inlagda patienter på nytt, om än från låga nivåer. För närvarande finns 32 patienter inlagda på landets intensivvårdsavdelningar, procentuellt en fördubbling inom loppet av några veckor.

Flera av landets regioner har tappat intensivvårdssjuksköterskor. Intensivvården har inte kapacitet att klara en fjärde våg om det kommer att innebära mer än enstaka patienter utan tillskott av personal, bedömer Johnny Hillgren.

Han relaterar till intensivvårdsavdelningen på Gävle sjukhus där han själv är verksamhetschef, och där som mest 16 covidpatienter vårdades samtidigt under den tredje vågen.

– Om vi har fyra covidpatienter så fixar vi inte det bemanningsmässigt vid sidan av den vanliga intensivvården. Patienterna måste isoleras och kräver mycket extraresurser. Då måste vi ta personal någon annanstans, framför allt från operationsverksamheten.

Men förhoppningen är att en fjärde våg inte kommer att drabba intensivvården lika hårt, bland annat som en effekt av vaccinationerna som blev märkbar redan under våren.

– Under den tredje vågen började vi se en viss åldersskillnad i fördelningen av patienterna. Det blev en topp med yngre patienter mellan 50 och 70 år mot hur det varit tidigare. Men vi var hårt belastade ändå.

För att jämna ut belastningen mellan regionerna inleddes en nationell samordning av intensivvårdsplatserna i början av pandemin, och som förutom SIR involverat Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, med intensiva möten om vårdplatser.

– Den nationella samordningen har varit lyckosam. Alternativet hade varit att inte kunna ta hand om alla patienter.

Data från SIR som DN granskar visar att covidpatienter inom intensivvården har flyttats på grund av resursbrist i långt högre utsträckning än normalt under pandemin, något som medför patientsäkerhetsrisker. Trots att antalet intensivvårdspatienter var allra högst under våren 2020, så har patientflyttarna blivit vanligare under den andra och tredje vågen. I april 2021 flyttades 15 procent av covid-patienterna för att det saknades resurser, jämfört med 11 procent i april 2020. SIR:s riktmärke är att patientflyttar inte ska ske mer än i två procent av fallen.

– Vissa regioner drabbades hårdare i den andra och tredje vågen. Intensivvården angavs också fler platser i den första vågen, vilket säkert gjorde att man inte behövde flytta patienter lika mycket.

Hillgren lyfter också att bemanningen tunnades ut under första vågen.

– Det blev en diskussion om arbetsmiljö och kvalitet och hur många patienter man kan ta in på en avdelning. Man har ju också tappat personal.

Intensivvården gavs inte lång startsträcka att skala upp antalet intensivvårdsplatser från att rapporter inhämtats från kinesiska Wuhan och Italien i början av 2020 innan pandemin drabbade Sverige. Samhällsspridning konstaterades av Folkhälsomyndigheten i mitten av mars.

– De flesta regioner har byggt en struktur där man använt personal från närliggande verksamheter. Operationsköerna har nu ökat betydligt. Personer som väntar på en höftprotes hör till dem som tyvärr fått vänta.

Strax innan pandemin pågick en intensiv diskussion om antalet intensivvårdsplatser i Sverige, som ligger i botten bland länderna i OECD, relativt befolkning.

Diskussionen är inte överspelad, säger Hillgren.

– Vi måste bygga upp tillräckliga resurser för att klara en kris, utan att ställa in annan verksamhet. Det saknas ju personal, men det är en ekonomisk fråga.

Högre andel IVA-patienter har flyttats 2021 jämfört med 2020 Andel covid-patienter som flyttats mellan intensivvårdsavdelningar på grund av att det saknats resurser. Grafik: DN Källa: Svenska Intensivvårdsregistret