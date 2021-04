Iva-patienterna fortsätter öka: ”Vi är inte på toppen än”

Belastningen på intensivvården fortsätter att öka och antalet patienter är nu högre än när läget var som värst under vintern. Samtidigt visar smittspridningen inga tecken på att avta, enligt Folkhälsomyndigheten.

– På flera håll i vården vårdas nu fler sjuka än någonsin tidigare under pandemin, säger Lena Hallengren som är bekymrad över belastningen på sjukhuspersonalen.

Socialministern menar att alldeles för många svenskar tar för lätt på de rekommendationer och råd som gäller.

– Det finns inget utrymme nu att leva som om pandemin redan vore slut. Smittotalen går inte ner av sig själva, säger hon.

Den 3 maj planerar regeringen en lättning av restriktionerna. Men blir inte följsamheten bättre är regeringen redo att komma med nya coronaåtgärder, enligt socialministern.

– Vi är naturligtvis beredda att pröva om nya åtgärder skulle kunna öka följsamheten, säger Lena Hallengren på presskonferensen.

Hon understryker att det viktigaste arbetet mot smittan är att följa de rådande restriktionerna.

– Det är inte som att det finns någon åtgärd som skulle kunna få ner smittspridningen oavsett vad människor gjorde. Då hade vi satt in den för länge sen. Jag säger inte att vi inte kan göra mer, men jag vill inte att någon ska tro att det finns en eller två åtgärder kvar som vi går och väntar med trots att de skulle ge effekt, säger Hallengren.

Foto: Anders Wiklund/TT

Socialministern kan inte heller ange vid vilket läge som nya restriktioner kan bli aktuella.

– Man kan inte säga att det är ett specifikt läge utan det är en samlad bedömning, säger Lena Hallengren.

– Vi följer situationen väldigt noggrant.

Eftersom det i genomsnitt tar nästan elva dagar mellan insjuknande och att personer behöver intensivvård väntar Socialstyrelsen sig ingen förbättring av läget inom hälso- och sjukvården inom de närmaste två veckorna.

– Vi är inte på toppen än. Det viker inte av, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Under den tredje vågen har färre personer över 70 år vårdats på iva. Samtidigt har andelen mellan 30 och 69 år ökat.

– Av de som blir inlagda nu på sjukhus är det många som är unga eller medelålders. Under vecka 14 för två veckor sedan var tre av tio under 50 år.

Socialstyrelsen vill ha en tillgänglig iva-kapacitet på minst 20 procent under pandemin. Under majoriteten av april har Sverige legat under gränsen, enligt Olivia Wigzell, som konstaterar att vissa regioner nått sina maxtak.

En av dem är region Uppsala, som på onsdagen meddelade att kapaciteten på iva nu är nådd.

Patienter kommer nu att skickas till andra regioner. Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler är läget det hittills värsta under pandemin.

– Vi har nått maxtaket för vår kapacitet, och har därför bett om hjälp. Vi har nu fått positiva besked och räknar med att kunna omfördela patienter till andra delar av landet före helgen, säger Mikael Köhler, i ett pressmeddelande.

Medan antalet iva-patienter ökar har dödsfallen i Sverige minskat kraftigt under året, tack vare att allt fler personer i riskgrupper nu vaccinerats.

– Förhoppningsvis är vi ändå i någon form av slutspurt, om uttrycket får användas. Orka lev tråkigt ett tag till, säger Lena Hallengren.