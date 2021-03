Ivo: Dödshjälpsläkaren Staffan Bergström bör förlora legitimationen

”Staffan Bergström är uppenbart olämplig som läkare”. Så skriver Ivo, Inspektionen för vård om omsorg, i ett tiosidigt beslut. Ivo yrkar att HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, återkallar Staffan Bergströms läkarlegitimation.

Orsaken: Staffans Bergströms assistans när den svårt ALS-sjuke Täbybon Per Maritz i somras avslutade sitt liv.

”Ivo konstaterar att Staffan Bergströms behandling av patienten med flera läkemedel syftade till att patienten skulle dö”, skriver Ivo, och anser att detta varken är förenligt med lagstiftning eller ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Ivo kritiserar även i sitt beslut Staffan Bergström för bristande journalföring och för att han gav Per Maritz dödliga läkemedel som inte skrivits ut för just honom. Pentobarbital, som Bergström gav Per Maritz, används vanligen i Sverige endast för att avliva djur, enligt Ivo.

”Sammanfattningsvis har Staffan Bergström undergrävt den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare”, skriver Ivo.

I ett reportage skildrade DN i somras den 64-årige svårt ALS-sjuke Täbybon Per Maritz sista dygn. Enligt Maritz egen plan skulle han egentligen ha dött i Schweiz, på organisationen Dignitas klinik. Där skulle han ha fått läkarhjälp att avsluta sitt eget liv. Men pandemin satte stopp för resan.

Per Maritz ville att hans död skulle leda till debatt om dödshjälp: ”Jag hoppas att våra politiker för en gångs skull inte kan sopa den här frågan under mattan. För mig är det en mänsklig rättighet för en svårt sjuk människa att få välja sin död.” Foto: Paul Hansen

I stället fick Per Maritz hjälp att dö i sitt hem i Täby av 78-årige läkaren Staffan Bergström, som länge varit aktiv i dödshjälpsdebatten. Bergström preparerade en fruktsmoothie med en dödlig dos av läkemedlet pentobarbital – en smoothie som Per Maritz drack på egen hand.

Staffan Bergström satte medvetet sin läkarlegitimation på spel genom att hjälpa Per Maritz. Men han trodde ändå att Ivo skulle vara mildare i sin bedömning.

– Jag trodde att de skulle nöja sig med en varning, vilket är en svagare form av reprimand, säger Staffan Bergström.

Staffan Bergström konstaterar att Ivo ”på tio sidor argumenterar kraftfullt för att jag inte är lämplig som läkare”.

– Jag tycker att det är uppseendeväckande att de inte tar hänsyn till patientperspektivet, Per Maritz lidande.

HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, får nu ta ställning till Ivos yrkande och besluta om Staffan Bergströms legitimation ska återkallas och om han ska förlora sin rätt att verka som läkare. HSAN:s beslut kan i sin tur överklagas till kammarrätten.

– Det kommer jag att göra om HSAN beslutar att ta min legitimation. Jag vill förstås behålla min legitimation och jag tänker driva detta hela vägen.

Ångrar du din insats i samband med Per Maritz död?

– Absolut inte. Jag är väldigt väldigt klar över att jag gjorde rätt saker. Det finns inte en skugga av tvivel från min sida.

Staffan Bergström är pensionerad gynekolog och förlossningsläkare. Som ordförande i föreningen Rätten till en värdig död är han en erfaren dödshjälpsdebattör. Han säger att många läkarkolleger har hört av sig till honom sedan i somras, och berättat att de i hemlighet hjälpt patienter att dö på liknande sätt som Bergström gjorde med Per Maritz.

– Tio-femton kolleger har berättat för mig att de gjort detta. Det pågår hela tiden, i det tysta, säger Staffan Bergström.

Efter Per Maritz död misstänktes Staffan Bergström även för medhjälp till dråp, men åklagaren la ner utredningen för några veckor sedan. Att Per Maritz drack det dödliga medlet på egen hand var avgörande för att lägga ned misstankarna.

”Självmord eller medhjälp till självmord är inte straffbelagt”, skrev åklagaren i sitt beslut.

Per Maritz dog omgiven av sina närmaste, inklusive sina två vuxna barn. Sjukdomen hade trasat sönder hans liv, sa han. Han ansåg att hans existens blivit ovärdig och att det bara skulle bli värre framöver.

– Varje morgon tänker jag: tänk om jag inte hade vaknat i dag, då hade det varit bra, sa Per Maritz till DN, dagen innan han avslutade sitt liv.

Både Per Maritz och Staffan Bergström ville väcka debatt. I samband med Per Maritz död sa Staffan Bergström att han ”hoppas att den allmänna opinionen ska uppleva det som ett otillbörligt straff av mig om jag mister min legitimation”.

– Jag vill att detta blir tillåtet att göra för läkare, så att vi kan hjälpa fler personer som Per Maritz, sa Staffan Bergström.