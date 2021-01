”Jag fick väldigt mycket kärlek av de här damerna – jag saknar dem så”

Man ville bevara allt det judiska – men samtidigt skulle man passa in i Sverige. Så när ett judiskt flickebarn till överlevande föds i Stockholm 1960 får hon namnet Anette.

– Det är otroligt komiskt att de tänkte att jag skulle heta Anette och min storebror Björn, när vi hette Zylberszac i efternamn, med världens krångligaste stavning, säger Anette, som nu heter Sallmander, och skrattar.

Mojzesz Zylberszac och Kato Kirshner träffades på en flyktingförläggning i Värnamo 1946. Fast då hade Kato blivit Katerina – polismannen som utfärdade hennes svenska pass upplyste henne om att ”Kato” var ett smeknamn i Sverige och ändrade det helt sonika.

– Det var en flyktingförläggning för judiska kvinnor, pappa hade hört talas om den och gick dit. Mamma blev blixtförälskad, berättar Anette Sallmander.

Kato Kirshner föddes i det som nu är Ukraina 1924. År 1944 deporterades hela hennes familj. Hennes föräldrar och småbröder gasades ihjäl i Auschwitz. Foto: Paul Hansen

Katerina Kato Kirshner, gift Zylberszac, kom till Sverige med de vita bussarna efter att ha separerats från sina föräldrar och bröder på perrongen i Birkenau och överlevt både koncentrationslägren Auschwitz och flera tyska arbetsläger. Som 20-åring slavarbetade hon med att plocka och stapla tegelstenar, utan varken hela kläder eller skor på kroppen. På nätterna sov hon i en spilta, tätt ihop med andra judiska flickor. Ibland var det någon av dem som hade frusit ihjäl under natten.

Mamma, pappa och småbröderna, 7 och 9 år gamla, återsåg hon aldrig. De gasades ihjäl i Auschwitz. Men systern Aranka lyckades hon hålla ihop med.

– De var avgörande för varandras överlevnad, säger Anette Sallmander.

Som Anette Sallmander minns det har hon alltid vetat att hennes föräldrar hade genomlevt ett krig. Och att hennes familj efter kriget levde i ett samhälle där de inte var lika hemmastadda som grannarna.

– Och att vi inte hade någon släkt, eftersom de var mördade. Men de sa inte mördade, de sa att de dog i kriget.

Just nu skriver Anette Sallmander manus om sitt, sin brors och sina föräldrars liv, där fantasier blandas med fasan från Förintelsen. Foto: Paul Hansen

Däremot dröjde det innan Kato Zylberszac började prata öppet om vad hon hade varit med om.

Hon föddes i nuvarande Ukraina. Föräldrarna var skräddare, men fick under hennes uppväxt allt svårare att få jobb.

– De blev inte anlitade eftersom de var judar, säger Anette Sallmander.

Men det var brist på personer som kunde spinna angoragarn och dra upp maskor på silkesstrumpor, något Kato var duktig på.

– Så mamma försörjde familjen under flera år genom att göra detta.

I maj 1944 kom polisen och hämtade familjen för att deportera dem. De pressades in i trånga tågvagnar och reste utan mat eller vatten i flera dagar, mot okänt mål.

Systrarna Kato och Aranka höll ihop efter deportationen, de hjälpte varandra att överleva flera tyska koncentrations- och arbetsläger och kom till Sverige med vita bussarna våren 1945. Foto: Privat

Anette Sallmander har skrivit ner sin mammas vittnesmål. Trots att hon har hört det berättas så många gånger har hon svårt att komma ihåg detaljerna – det är som att huvudet inte vill ta in dem. Hon berättar sakta, väljer sina ord med omsorg. Det är ett stort ansvar att berätta vidare sin mammas historia. Under uppväxten tyckte Anette Sallmander inte att den hade med henne att göra: hon är svensk, har inte upplevt fasorna under andra världskriget, det har inte påverkat henne – trodde hon.

– ”Det här är inte min historia, det är deras”, tänkte jag.

Men sedan, under tidigt 90-tal, började hon som scenkonstnär arbeta med judiska teatern.

– Jag fick läskiga meddelanden, musik med Ultima Thule och vit makt-musik. ”Jag ska döda dig din judehora”. Och så var det gravskändningar på judiska begravningsplatser. Jag hade inte kunnat ta in antisemitismen under min uppväxt, ”den var då”. Men sedan förstod jag att det fortfarande fanns folk som hatade judar.

I början av 90-talet blev Anette Sallmander varse om att det finns de som förnekar själva Förintelsen. Det fick henne att förstå att hennes föräldrars historia inte bara är deras, utan också hennes. Foto: Paul Hansen

Man kom till en punkt i historien där folk började säga att Förintelsen var hittepå. Det gjorde mamma helt galen.

Det gjorde ont i henne att nå denna insikt, men smärtan var än värre för hennes föräldrar.

– Det var en enorm chock för dem att upptäcka att det fanns förintelseförnekare, att någon skulle ifrågasätta dem. När det var färskt och många fortfarande mindes var det tabu att säga något nedsättande om judar. Men så kom man till en punkt i historien där folk började säga att det var hittepå. Det gjorde mamma helt galen. Pappa också, men mamma tog det enormt hårt.

Sista familjeporträttet på familjen Kirshner innan deportationen. Lillebror Miklosh, pappa Jacov, lillebror Edosh och mamma Fanny mördades i Auschwitz. På bakre raden står Kato, kusinen som hade kortet efter kriget och moster Aranka. Foto: Paul Hansen

Kato Zylberszac började berätta om Förintelsens fasor och när hon hade börjat kunde hon inte sluta. Till sist pratade hon om det med alla, med butiksinnehavare, med färdtjänstförare. Det blev dålig stämning ibland, men det struntade hon i.

För fem år sedan, efter att Mojzesz Zylberszac hade gått bort, flyttade Kato in på äldreboendet Judiska hemmet i Stockholm. Hon hade börjat bli dement och kunde vandra iväg utan att sedan hitta vägen hem igen. Därför behövde hemmets dörrar vara låsta, för hennes egen säkerhets skull.

– I sitt huvud hamnade hon i lägret igen. Hon var inlåst och trodde att hon var tillbaka hos nazisterna. Värst var duschen, säger Anette Sallmander.

För att göra duschen till en mindre steril plats, en plats långt ifrån gaskamrarna, pyntade dottern den med färgglada plastblommor. Lägenheten var ljus och färgglad, med Katos egna akvareller på väggarna. Hon var konstnärligt lagd, målade mycket under sitt liv, både tavlor och på sidentyger.

– Jag köpte alltid färska blommor till henne. Det tänkte jag mycket på på slutet, när det inte gick att gå dit längre. Jag borde ju ha skickat blommogram eller nåt, men man tänkte ”det här kan väl inte vara så länge”. Men så hann hon dö helt plötsligt.

Kato Zylberszac blev 95 år. Hon testades inte för covid-19, men det är bekräftat att det nya coronaviruset kom in på Judiska hemmet och att flera andra som dog under samma tid var smittade. Foto: Privat

Anette Sallmanders uppväxt präglades av kärlek, även om hon inte vill försköna sin barndom, som förstås också påverkades av föräldrarnas stora trauma.

– Vi barn var beviset på att deras kamp för livet hade en mening, att de hade lyckats rädda det judiska folkets överlevnad, säger hon.

På Judiska hemmet fanns också flera av mammans gamla väninnor.

– Mina barndomstanter. Jag har alltid förstått att det de har upplevt har varit så mörkt, redan innan jag förstod vad det var. För att möta dem och inte hamna i mörkret själv, eller kanske för att slippa vara i mörkret med dem, kände jag att jag behövde uppbåda ett enormt ljus. Det var ingen medveten strategi, jag var ju ett barn när jag började, men det var en strategi som funkade. Jag upplevde att jag fick väldigt mycket kärlek av de här damerna. Jag kände mig otroligt älskad. Jag saknar dem så.

Bild 1 av 5 Anette Sallmander och hennes mamma Kato Zylberszac. Foto: Privat Bild 2 av 5 Kato och Mojzesz Zylberszac träffades på en flyktingförläggning i Värnamo och blev förälskade. Båda hade överlevt Förintelsen – ett tag satt de, ovetande om det, i samma koncentrationsläger i Tyskland. Bild 3 av 5 Kato Zylberszac var konstnärligt lagd och målade bland annat på siden. Foto: Paul Hansen Bild 4 av 5 Mojzesz Zylberszac blev 92 år gammal. Här en av de sista bilderna på paret Zylberszac tillsammans. Foto: Liam Sallmander Bild 5 av 5 När Kato Zylberszac kom till Sverige fick hon ett främlingspass, som gav henne uppehållstillstånd men inte fulla medborgerliga rättigheter. Foto: Privat Bildspel

Flera av moderns vänner dog under samma aprilvecka i våras, efter att coronaviruset kommit in på Judiska hemmet.

– Det blev tomt. Efter att i flera år ha haft ett helt liv på Judiska hemmet, där jag fick återse alla de här tanterna. En del hade jag inte träffat på väldigt länge. Jag blev som en liten flicka igen i deras ögon och det var härligt.

Anette Sallmander vill inte att någon skugga ska falla på boendet. Smittan tog sig in på majoriteten av alla äldreboenden i Stockholm. Men att inte kunna vara där under ”tanternas” – och hennes mammas – sista tid, var hemskt.

– De där händerna som hon förfrös när hon var slavarbetare utan vinterkläder. De där händerna som höll mig när jag var liten. Jag skulle ju ha varit där och hållit mammas händer när de kallnade, säger Anette Sallmander.

Foto: Paul Hansen

Tidigare år har Anette Sallmander känt att hon har kunnat vila på Förintelsens minnesdag. Den dagen har hon kunnat ta ledigt. Om detta berättar hon i ett av sina ”Tankar för dagen” i P1, från 2015.

”Det går inte en dag utan att jag tänker på mammas och pappas öde. Och det går inte en dag utan att jag efter bästa förmåga försöker upprätta dem. Jo, en dag. Förintelsens minnesdag. På något sätt har all uppmärksamhet på denna historiska händelse just den här dagen gjort att jag kan lägga min uppgift åt sidan en stund, eftersom det är så många andra som minns just den här dagen”, sa hon då.

I år känner hon inte så.

– Jag kan inte göra det längre, nu när de inte finns. I år tänder jag en massa ljus här hemma. För alla mina barndomstanter, för mamma och pappa och för alla i min familj och släkt som mördades.