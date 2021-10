Janne Josefsson: Unken rökridå döljer journalisters sanna syn på Lars Vilks rondellhund

Vi sitter i säkerhetsbilen på väg till flygplatsen för att ta oss till New York. Lars Vilks ska besöka organisationen Sions kontroversiella möte om islam den 11 september 2012, som anordnas av Pamela Geller. Fotografen Henrik Hjort och jag följer med och blir därmed, oundvikligen, en del av det redan välkända, provokativa konstverket Profeten M. som rondellhund.

– Om det så skulle vara Ku Klux Klan som bjudit in mig, hade jag ställt upp, säger Vilks.

Jag tänker tyst för mig själv – menar han allvar?

Några år senare, 2016, var jag och Belinda Olsson med och anordnade ”Late night show” på Grävseminariet i Göteborg. Temat var ”Det fria ordet och yttrandefriheten”. Närmare 800 journalister hade samlats. Vi hade bjudit in Åsa Linderborg, då kulturchef på Aftonbladet och Lars Vilks. Han hade sina säkerhetsvakter med sig. Det hade då redan varit flera dödshot och attacker mot honom.

Det blev mycket starka reaktioner till och med inom arrangörsgruppen. Några välkända och tunga journalister kom fram till mig och var upprörda över vårt tilltag att bjuda in Vilks. Bland annat Sydsvenskans tidigare chefredaktör och förre SVT-medarbetaren Hans Månson, Bertholof Brännström, före detta chefredaktören på tidningen Journalisten och grävaren Jan Mosander. De tyckte att det var oanständigt att bjuda in Vilks. Vi borde i stället ha bjudit in någon vi högaktar och gillar.

”Men temat är ju yttrandefrihet”, invände jag. Det hjälpte inte. Flera var bestörta över vårt tilltag. För mig en helt obegriplig och skrämmande inställning hos svenska journalister som högaktar det fria ordet.

Som vi vet omkom Lars Vilks den 3 oktober. Han försvarade rätten för provokativ konst och yttrandefriheten mot religiös fundamentalism.

Många försöker nu i efterhand dölja hyckleriet.

Ulrika Knutson skriver i GP och uttalar sig i radion dagen efter Vilks död: ”Ingen har som Lars Vilks tvingat oss att på djupet reflektera över yttrandefrihetens mål, mening och gränser.” ”Muhammeds rondellhund skakade om Sverige” säger hon i en hyllning. Men helt utan självrannsakan eller självkritik. När hon var Publicistklubbens ordförande för ett antal år sedan var hennes åsikt en helt annan.

”Har bäst före datum för den här rondellhunden gått ut? Lars Vilks borde ställa sig den frågan och kanske är det mest provocerande han kunde göra i dag att be om ursäkt hos dem som möjligen känner sig kränkta av teckningen”, sade Knutson 2010. Men att yttrandefriheten i västerländsk mening betyder rätten att skända, håna, häda och kränka borde sitta i ryggraden på alla journalister och författare, för deras egen fortsatta existens. Och varför skulle han be om ursäkt?

Ulrika Knutson sade också i SVT att ”Han borde signera sin ursäkt, ställa ut den på ett galleri och sälja den till högstbjudande så kanske man slapp höra mer om den jycken. Och det vore väl bäst för alla.”

Jag frågade Vilks varför han inte som en del av sitt konstverk opponerade sig när han fick ordet uppe på podiet eller reste sig och gick

En som också haft hedersuppdraget som Publicistklubbens ordförande är Jan Guillou. I SVT:s Agenda hånade han den mordhotade Vilks som han ansåg var feg. I stället föreslog han att Vilks kunde göra en tavla med Jesus på korset oralt våldtagen av USA:s president.

Ola Larsmo, ordförande i Svenska PEN, ansåg att hela Vilks upptåg var ”osmakligt”. Ja, det är klart att det bara ska vara vara ”smakliga” åsikter och idéer som ska få yttras... Hur skulle det annars se ut? Det fanns fler så kallade intellektuella i Sverige som tyckte likadant.

Religionsprofessorn Mattias Gardell ville förbjuda Lars Vilks att föreläsa på universitetet i Uppsala

Henrik Arnstad, expert på fascism, skrev att om satirtecknarna på Jyllands-Posten skulle skjutas ihjäl har de sig själva att skylla. Han raderade senare vad han skrivit. För vissa är det kanske en förmildrande omständighet.

På den islamkritiska konferensen med Sion i New York 2012 dök det bland andra upp representanter från English defence league. De sa helt öppet att islam är som en sjukdom och borde utrotas.

Lars Vilks var på efterfest med dessa representanter. När han skulle stiga upp i talarstolen som en hjälte hade precis en man från Indien sagt att muslimer föder barn som råttor. Jag frågade Vilks varför han inte som en del av sitt konstverk opponerade sig när han fick ordet uppe på podiet eller reste sig och gick. Han svarade fåordigt:

”Att det låter sig sägas är intressant. Jag kan inte göra något. Frågan är om de menar det bokstavligen eller av ren upphetsning.”

Lars, som enligt mig var en djup humanist och demokrat, kändes handfallen. Jag skulle ha velat se att han protesterade. Vad hade jag själv ha gjort?

Att författare, publicister och journalister nu försöker dölja sitt sanna förhållande till Vilks, rondellhunden och yttrandefriheten, måste avslöjas. Rökridåer får inte hindra oss att se hyckleriet.

Så här svarade Lars Vilks Ulrika Knutson efter hennes hårda kritik när det begav sig:

”När dimman lättar går svinhugg igen.”

