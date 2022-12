Järven Joplin tros ha siktats i Uddevalla – rymde för 1,5 år sedan

Det var i maj 2021 som järven Joplin rymde från sitt hägn på Nordens ark genom en maska i staketet. Flykten skedde just som hon skulle transporteras till Moskva för att paras ihop med en järvhane för att avla ungar.

Sedan rymningen har hon förflyttat sig en bra bit. Länsstyrelsen har under det dryga året som gått fått in tips flera platser i Västra Götaland. Hon har skymtats i Hallinden och Munkedal – och nu senast på julaftonsnatten i de södra delarna a Uddevalla kommun. En privat markägare skickade in bilden till länsstyrelsen.

Nelly Grönberg är inventeringsansvarig för rovdjur i Västra Götaland, och hon känner sig relativt säker på att det är just Joplin som syns på bilderna.

– Vi har inte järvförekomst i Västra Götalands län, mer än några enstaka besök men inga stationära järvar. Och eftersom vi följt henne, via bild eller filmer, har vi misstänkt att hon är i livet. Det känns helt självklart att det är hon, säger hon.

Länsstyrelsen har fått in tips från allmänheten och följer Joplin så gott det går utifrån tipsen. Till en början försökte man fånga in järven, men för ungefär ett år sedan konstaterades att Nordens ark inte längre ägde järven, och att hon skulle få förbli fri. För att fånga in henne med bedövningspil krävdes ett tillstånd för skyddsjakt, vilket stoppades.

En annan järv på Nordens ark. Foto: Erik Edvardsson

I början fanns en stor oro att järven inte skulle klara sin första vinter på grund av brist på mat.

Är det svårt för henne att hitta mat i de här södra trakterna?

– Vi har ju väldigt mycket vilt i vårt län som skulle kunna vara lämplig mat för henne, så jag tror inte hon har några problem med att äta sig mätt, säger Nelly Grönberg.

Men eftersom järvar inte finns vilt i södra Sverige (den sydligaste utposten är norra Värmland) kommer hon sannolikt fortsätta att leva sitt liv ensam.

– Min uppfattning är att det är tråkigt att hon inte ges tillfälle att föröka sig, och få det behovet tillfredsställt, vilket hon förmodligen inte kommer få i Västra Götaland eftersom det inte finns några andra järvar.

Hur kan det påverka henne att hon inte kan få ungar?

– Ibland tror jag att vi människor lever i en tankevärld att det viktigaste för ett djur är att vara vilt och överleva genom att hitta mat. Men det finns ju andra behov och drifter som gör att livet kan bli väldigt jobbigt och oroligt för ett djur som inte får det tillfredsställt.

– Jag menar att man kanske tänker fel när man anser att det viktigaste för henne är att fortsätta vara fri. Hon var uppvuxen på Nordens ark och det var det liv hon kände, och hon var trygg där. En del menar att hon har det bättre ute i det vilda, jag förstår att de tänker så, men jag tror inte det gällande just henne.

Nelly Grönberg är inventeringsansvarig för rovdjur i Västra Götaland. Foto: Privat

Skulle hon kunna röra sig in i områden där det finns andra järvar?

– Då ska hon ju närmast mot Värmland, och det är ju ingen omöjlighet. Men det är ju ett ganska långt avstånd för i så fall ska hon ju igenom en bra bit av vårt län och sen genom Värmland och hitta järvarna, så jag tror att det är ganska liten sannolikhet.

Ewa Wikberg, zoologisk chef på Nordens ark, har följt Joplins färd så nära som möjligt sedan hon först försvann.

– Jag blev jätteglad för vi har inte haft någon riktigt säker observation på lång tid innan 8 december. Så det var jätteskönt att se att hon faktiskt mår bra.

Wikberg säger också att de gärna vill att allmänheten ska fortsätta höra av sig till länsstyrelsen med tips om Joplin, så att informationen samlas på ett ställe. Trots att de inte längre äger Joplin fortsätter de att följa henne och hoppas att hon mår bra.

Ewa Wikberg på Nordens ark säger att de känner ett stort ansvar för järven, även om den inte längre tillhör djurparken.

– Det är klart att vi rent personligt, men också Nordens ark, känner ett stort ansvar för henne. Och därför var det så skönt att se att hon levde här i december även om hon har flyttat sig. I och med att vi inte kan göra något för att hon ska ha det bra.

Nu är förhoppningen att hon ska hålla sig ur vägen för människor så att hon inte blir ett problem, till exempel börjar jaga boskapsdjur.

– Börjar hon ställa till med något så blir det ju ett annat problem, just nu är det ju bara Joplin själv som har problem. Men än så länge har hon inte ställt till med några bekymmer, säger hon.

