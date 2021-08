Jennie har räddat djur undan döden hela sitt vuxna liv – nu har hon mer att göra än någonsin

Den lilla kaninungen, uppskattningsvis tio dagar gammal, hittades diandes på sin döda mamma. Runt omkring låg flera andra tamkaniner. En hel familj var lämnad åt sitt öde.

Jennie Breen ryser när hon tänker på historien från Hisingen i Göteborg tidigare i sommar.

– Jag kan inte förstå att människor beter sig på det här sättet. Man öppnar sin dörr och släpper ut sina familjemedlemmar och sedan går man in och fortsätter sitt liv som om ingenting har hänt, säger hon.

På Kronogårdens trivs djur av alla de sorter tillsammans. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Fem hundar, två katter, grannens kor och ännu flera höns möter oss vid ankomsten till djurhemmet Kronogårdens i halländska Fjärås sydöst om Kungsbacka. Jennie Breen ger djur som förlorat sina hem en andra chans.

Just nu är situationen värre än någon gång tidigare. Coronapandemin har fått många att skaffa husdjur, men alla vill inte behålla dem. En del gör det enkelt för sig och släpper ut dem i naturen. Nyligen hade någon dumpat fyra kaniner på Jennies gårdsplan.

Vi gör en rundvandring bland inhägnader och burar utomhus och inne i en gammal lada med två våningar. Här på gården, där hon bor tillsammans med sambo och två barn, tar hon emot många sorters tamdjur, men i år har det varit fullt upp med att rädda kaniner. Jennie Breen räknar efter.

Bild 1 av 2 Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 2 Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

– Det är över 70 stycken bara i år. Jag har hållit på med det här i 15 år och så här många har det aldrig varit, säger hon och berättar om en mejlkorg full av förfrågningar.

– Härom dagen hörde det av sig en tjej från Helsingborg. Alltså, det är ju 18 mil härifrån. Polisen hade tipsat om mig. De vet inte var de ska göra av alla kaniner, säger hon.

Jennie Breen var 15 år när hon tillsammans med sin mamma började engagera sig som djurens barmhärtiga samarit. Hon minns hur de räddade en skata som blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg. Någon ringde och frågade om de inte kunde ta hand om en kanin som skulle avlivas. Det ena gav det andra och med åren har verksamheten växt. Samtidigt arbetar Jennie heltid inom psykiatrin.

Bild 1 av 2 Den här långhåriga kaninen hade problem med sår i pälsen när den omhändertogs. Efter en tid på Kronogårdens mår den bättre. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 2 Jennie har inrett en lada med två våningar på gården i Fjärås utanför Kungsbacka för det 70-tal kaniner som hon tagit hand om bara i år. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

– Det låter klyschigt, men jag vill göra det bästa jag kan med mitt liv. Det ger mig mycket att kunna hjälpa. För mig finns det inget bättre än när jag kan matcha en familj med en hund en katt eller en kanin och sedan få uppdateringar kring hur bra de har det, säger hon.

På Krongårdens blir kaninerna undersökta och vaccinerade. Därefter försöker Jennie hitta nya hem åt dem. I år har hon lyckats i ett 30-tal fall. Hon försöker få verksamheten att gå runt genom försäljning av djuren och andra produkter. Det som gör henne orolig är att så många kaniner bjuds ut gratis på nätet.

Jennie säger att hon tidigt förutsåg en situation där många inte längre ville ta hand om sina husdjur. I början av pandemin var efterfrågan så stor att många grossister inte kunde leverera. Enligt Jennie var det då många privatpersoner som började para kaniner för att sälja själva och så mättades marknaden.

– Det är så många som hör av sig till oss och säger att de inte fått dem sålda, säger hon.

Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Enligt Cecilia Öhman, som arbetar med djurskyddsfrågor på länsstyrelsen i Västra Götaland, kommer det in fler anmälningar om upphittade djur under sommaren. Länsstyrelsen har dock inte märkt någon ökning under pandemin, men Öhman påpekar att sådana som Jennie Breen befinner sig i första ledet.

Även Öhman betonar att det är olagligt att överge ett husdjur.

– I första hand uppmanar vi den som hittar ett djur att själv försöka spåra ägaren, till exempel via nätet, säger Öhman.

Samtidigt kommer rapporter om ett mindre utbrott av kaningulsot bland vildkaniner i Halland. Det är en mycket smittsam sjukdom, som upptäckts från Skåne upp till Gävleborg och som ofta leder till att kaninen dör inom 12–36 timmar. Kaninägare bör undvika att deras tamdjur kommer i kontakt med vildkaniner. Jennie Breen påpekar att sjukdomar av det här slaget är anledning till att man bör vaccinera sina djur.

I slutet av augusti bodde 44 kaniner hos Jennie Breen och hennes familj. Några är livligare än andra. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Den lilla kaninungen som hittades övergiven på Hisingen blev flaskmatad när hon kom till Kronogårdens, men hälsan var alltför svag och hon avlivades senare på djursjukhus.

På andra våningen i Jennies lada däremot skuttar ”Fagge” omkring. Det är den kanin som Jennie Breen tror är pappan.

– Han har mått jättebra sedan han kom hit och nu hoppas vi kunna hitta ett nytt hem åt honom, säger hon.

Vad skulle du vilja säga till dem som väljer att sluta ta hand om sina husdjur?

– Att om det är panik finns det alltid hjälp att få. Man kan kontakta vänner och bekanta och man kan vända sig till djurhem. Det finns så mycket bättre lösningar än att bara överge dem, säger Jennie Breen.

Här hittar du fler nyhetstexter från Västsverige