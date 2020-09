Jimmie Åkesson siktar på att bli justitieminister

Halvvägs in i mandatperioden har Sverigedemokraterna vuxit ännu mer i opinionen jämfört med förra valet. Partiet fick 21 procent i senaste DN/Ipsos och har periodvis legat ännu högre.

DN/Ipsos undersökningar visar också att en majoritet av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare är öppna för att ge Jimmie Åkesson och hans partikamrater ministerposter i nästa val. Åkessons egna väljare är entydigt för ett sådant samarbete.

Det är en styrkeposition som ger SD-ledaren självförtroende när han blickar fram mot 2022, då han hoppas kunna bilda regering ihop med Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD).

– Vår utgångspunkt är att få så stort inflytande som möjligt. Det är klart att den exekutiva makten som du har som minister är eftersträvansvärd. Det är klart att vi ska ha sådan makt på sikt, säger Jimmie Åkesson.

Vid en eventuell förhandling om ministerposter har SD-ledaren sina prioriteringar klara.

– Ser man till våra profilfrågor så är förstås justitiedepartementet väldigt intressant för oss. Som det ser ut i dag så hanterar man där både rättspolitiken och migrationspolitiken. Vi är det parti som, så vitt jag vet, har högst förtroende bland väljarna i migrationsfrågorna. Vi har också högt förtroende i rättspolitiken. Så det känns som ett naturligt område för oss att hantera i en sådan regeringskonstellation.

”Vi har funnits i riksdagen i tio år och jag tycker att vi har visat att vi är beredda att ta ansvar.” Foto: Magnus Hallgren

Är det i så fall en post som du skulle vilja ha?

– Ja, absolut.

Vilka andra ansvarsområden är ni intresserade av?

– Energipolitiken är ett område där jag menar att vi har en bred kompetens och skulle kunna prestera. Det är ju vi vid sidan om Liberalerna som har drivit på för en annan energipolitik baserad på utveckling av kärnkraften.

– Någon koppling till finansdepartementet vore också rimligt. Sedan får det avgöras av partiernas storlek och av vem som bildar regering. Men man måste kanske inte vara finansminister, det finns ju andra poster som kan vara kopplade till finansdepartementet med en mer begränsad portfölj, säger Jimmie Åkesson.

Du har ju gjort en poäng av att ni kunnat stå vid sidan av och kritisera beslut som ni inte har varit delaktiga i. Är du redo för att gå in och ta det ansvar som en ministerroll skulle innebära?

– Ja, det är dags nu. Vi har funnits i riksdagen i tio år och jag tycker att vi har visat att vi är beredda att ta ansvar. Och om man tittar på de kommuner där vi styr eller hjälper Moderaterna eller Kristdemokraterna att styra – mitt intryck är att man är väldigt nöjd med de samarbetena.

För Jimmie Åkesson är det ett minimikrav att Sverigedemokraterna ska få inflytande över budgetpolitiken om de ska stötta nästa statsminister. Foto: Magnus Hallgren

Hur ser du på att istället vara ett stödparti i riksdagen som samarbetar om budgeten?

– Det är ett minimikrav om vi ska stötta nästa statsminister, att vi ska få inflytande över budgetpolitiken. Sedan är jag inte säker på att det räcker. Det finns många viktiga områden där vi vill göra väldigt mycket som inte omfattas av budgeten mer än anslagsmässigt, som rättspolitiken och migrationspolitiken.

Både Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) har haft möten med dig och öppnat för förhandlingar. Hur ser era kontakter ut nu?

– Det är bra kontakter. Vi hörs av ibland. Sedan är det kanske inte det som avgör. Den politiska verkstaden är ju här i riksdagshuset och de kontakterna har ju utvecklats radikalt det senaste året. Det såg jag själv i migrationskommittén att det förekommer diskussioner bilateralt på ett sätt som inte har skett tidigare.

Men det är ju inte någon hemlighet att det har utvecklats en relation mellan mig och Ebba Busch och Ulf Kristersson i den meningen att vi stämmer av saker emellanåt.

– Men det är ju inte någon hemlighet att det har utvecklats en relation mellan mig och Ebba Busch och Ulf Kristersson i den meningen att vi stämmer av saker emellanåt. Personkemiskt tror jag att det finns goda förutsättningar att komma överens om ganska mycket, säger Jimmie Åkesson.

Hur ser du på förutsättningarna för att ni skulle kunna ingå i samma regeringsunderlag som Centern och Liberalerna?

– Centern kan man nog utesluta, åtminstone under det ledarskap man har i dag under Annie Lööf och den riktning partiet har tagit. Man bygger hela sin existens på att vara motståndare till oss och att inte ge oss något inflytande.

– Liberalerna däremot tycker jag är mer intressanta. De har bytt till ett ledarskap som har flyttat fokus till rättspolitik, migration och integration. Nyamko Sabuni upplever jag som en politiker som jag skulle kunna ha givande samtal med.

Något som Jimmie Åkesson vill göra om han skulle bli justitieminister är göra det lättare för polisen att avlyssna personer som har en kriminell livsstil. Foto: Magnus Hallgren

Ni vill alltså ha inflytande över migrationspolitiken. Vad är i dag skillnaden mellan er och Moderaterna på det området?

– Det Moderaterna talar om i dag är det vi talade om för tio år sedan, nämligen att vi behöver anpassa migrationen till nordiska nivåer. Det är ett steg i rätt riktning men det är alldeles för sent. De talar om volymmål som tillåter ett antal tusen att komma hit per år. Vi menar att målet måste vara ett minusmål.

Du har talat om återvandring som nästa stora strid i migrationspolitiken. Är detta en av skiljelinjerna?

– Ja, det är det. Synen på asylinvandring har under lång tid gått ut på att människor ska komma hit, få permanent uppehållstillstånd, sedan ska det sättas in integrationsåtgärder för att man ska bli en del av det svenska samhället. Min utgångspunkt är att människor ska ges tillfälligt skydd om de inte kan få det någon annanstans så länge de behöver det och under tiden ska man snarare förbereda för återvandring.

Om du skulle bli justitieminister, vad är det då du skulle göra som dagens regering inte gör?

– Det handlar delvis om fler poliser. Det får inte hända som hände i Göteborg nyligen att två poliser hamnar i underläge mot 20 gängkriminella. Våldsmonopolet får inte utmanas på det sättet. Polisen måste också ha befogenhet att vidta de åtgärder som behövs: Det handlar om hemliga tvångsmedel. Det måste till exempel vara avsevärt lättare att avlyssna personer som har en kriminell livsstil.

”Det som håller på att hända nu är att rättsstaten luckras upp”, säger Jimmie Åkesson. Foto: Magnus Hallgren

Men mycket av det som den nuvarande justitieministern Morgan Johansson (S) gör går väl i den riktningen?

– Man säger det men det är fortfarande väldigt fokus på preventiva åtgärder, vi måste ha fler fritidsgårdar i utsatta områden och så vidare. Det ska inte underskattas men det är inte det som behövs här och nu. Morgan Johansson har sagt i många år att nu är vi på väg att knäcka gängen men det har faktiskt bara blivit sämre.

Redan diskuteras långtgående förändringar som anonyma vittnen, visitationszoner och avlyssning utan konkret brottsmisstanke. Hur långt är du beredd att gå när det gäller inskränkningar i rättsprinciper och integritet?

– Så långt som krävs för att laglydiga medborgare ska känna sig trygga. Förmodligen måste vi vara beredda att gå ganska långt. Men alla åtgärder måste inte göras allmängiltiga. Visitationszoner kan till exempel kopplas till ett geografiskt område som är väldigt utsatt.

Ser du någon juridisk målkonflikt?

– Det som håller på att hända nu är att rättsstaten luckras upp. Våldsmonopolet tappar mark. Man sätter upp vägspärrar för att kontrollera stadsdelar, då är det nästan som att vi har kapitulerat och det får vi aldrig göra. Det är klart att det finns en målkonflikt men situationen är så allvarlig nu att man måste låta det repressiva väga över under en tid, säger Jimmie Åkesson.

DN ledare: Kristersson borde lära av Löfven – regeringsmakten är inte gratis