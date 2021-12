JO prövar inte vaccinationsbeviset – trots tusentals anmälningar

Vaccinationsbevis har polariserat Europa senaste tiden. I flera länder har protester ägt rum, bland annat i Nederländerna, Frankrike och Österrike. Gemensamt för motståndet runt om i Europa är åsikten att vaccinationsbevis inskränker den grundläggande friheten och att beviset delar upp människor i två läger.

Motståndet finns även i Sverige. Förutom protester har JO sedan november tagit emot över 11 000 anmälningar mot vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Det är det största antalet anmälningar som JO fått in. Normalt brukar myndigheten totalt få in runt 10 000 anmälningar per år, säger Dan Johansson som är chef för den grupp på JO som arbetar med anmälningarna mot vaccinationspasset:

– Det är unikt i sig att så många har skickat in så många anmälningar gällande samma ärende. Vi har blivit tvungna att dela upp det i tio olika samlingsärenden.

Nu väljer JO att avskriva samtliga anmälningar med hänvisning till att de berörda myndigheterna har följt de regler som gäller för hur ärenden ska handläggas, vilket är JO:s huvuduppgift, enligt Erik Nymansson:

– Det beror inte på mängden, utan det beror på det regelverk som styr JO. Att JO tittar på hur myndigheter efterlever lagar och författningar. I det här fallet, så handlar anmälningarna om själva innehållet i framför allt regeringens förordning, vilket jag inte kan pröva. Det är konstitutionsutskottet som göra det.

– Min uppgift är inte att fundera över hur folk uppfattar dessa regler, utan jag måste inrikta mig på vad jag kan pröva eller inte, säger Erik Nymansson.

En stor mängd av anmälningarna har använt sig av liknande text och formulering. Den senaste tiden har olika grupper och kampanjer på olika forum uppmanat människor att skicka in en JO-anmälan. Många anmälningar är likartade, som att personer kopierat en och samma text, påpekar Dan Johansson.

Totalt har JO arbetat med tio stycken så kallade samlingsärenden. Av dessa är det fem ärenden med anmälningar mot Folkhälsomyndigheten, och ett ärende vardera med anmälningar mot regeringen/riksdagen, Regeringskansliet, Läkemedelsverket, Diskrimineringsombudsmannen och E-hälsomyndigheten.

Anmälningarna har nästan undantagslöst avsett att införandet av vaccinationsbevis strider mot grundläggande fri- och rättigheter, till exempel mötesfriheten, demonstrationsfriheten, religionsfriheten och skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp, enligt Dan Johansson:

– Det finns vissa anmälningar som också framför att åtgärden med vaccinationsbevis inte är proportionerlig och därför strider mot pandemilagen.

Läs mer:

Flera tusen JO-anmälningar om vaccinbeviset