Jomshof vill se ”smyckeslag” – men inte för ukrainare

SD:s partisekreterare har under flera år lämnat in en motion till riksdagen med krav på att utreda möjligheten att kunna beslagta värdesaker från asylsökande som kommer till Sverige. Syftet är att beslagen ska delfinansiera de asylsökandes uppehälle under asylprocessen.

Inspirationen kommer från Danmark som 2016 röstade igenom ett sådant förslag. Enligt den danska lagen kan kontanter och värdesaker som överstiger ett belopp på 10 000 danska kronor beslagtas för att sedan säljas.

Jomshof tycker att hans motion är relevant även nu när tusentals flyktingar från Ukraina kommer till Sverige varje dag. Ukrainarna bör undantas från en sådan lag, anser han.

– Ja, det tycker jag. Det vore vettigt, säger Richard Jomshof.

Han välkomnar en debatt om hur vi i Sverige ska se på flyktingar.

– Jag vill påstå att ekonomisk migration och riktiga flyktingar är två helt olika saker. Om man är ekonomisk migrant menar jag att man utnyttjar de system som egentligen ska vara till för riktiga flyktingar.

Men Sverige anser ju att de som kommer hit är riktiga flyktingar?

– Jag tycker inte det om man till exempel är afghansk man som bor i Iran och tar sig genom hela Europa för att söka sig till Sverige och en bättre ekonomisk framtid. Det finns säkert mänskliga aspekter på det också men, kära nån, världen är vad den är och det är bara att beklaga. Då måste de resurser vi har gå till dem som de facto flyr bomber.

Den danska lagstiftningen infördes efter flyktingströmmen från Syrien där människor också flydde undan krig. Det finns ingen diskussion om att undanta syriska flyktingar från att beslagta deras ägodelar.

– Du har fortfarande närområdesprincipen. Man kan ställa sig frågan varför de här syrierna inte flydde till Saudiarabien. Det är ett väldigt rikt land med jättemycket pengar och hur mycket utrymme som helst. Varför är de inte där? säger Richard Jomshof.

Danmark fattade i förra veckan beslut om att ukrainare ska undantas från landets ordinarie asyllagar – däribland risken att få ägodelar beslagtagna. I Danmark kallas denna åtgärd för ”smyckeslagen” eftersom det i första hand är smycken som beslagtagits.