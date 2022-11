Jörn Spolander: Orkar regeringen gå upp klockan fem och springa?

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

”Ja, absolut”, svarade han.

Perfekt, hann jag tänka, bra att få tips direkt från någon som har koll.

”Gå upp klockan fem varje morgon och spring en mil.”

En snäll tolkning av hans snustorra råd kan vara att det behövs ett tydligt mål om man ska lyckas med en förändring. Och sedan se till att nå målet. Lätt som en plätt.

I veckan kom två tydliga mål från EU. Det är skärpningar av klimatmålen till 2030, som tidigare har annonserats. För det första ska medlemsländerna minska utsläpp av växthusgaser som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter (den så kallade icke-handlande sektorn, ESR), exempelvis från byggnadssektorn, vägtrafiken och jordbruket.

Enligt det nya målet ska länderna tillsammans minska dessa utsläpp inom unionen med 40 procent fram till 2030, jämfört med 2005. Tidigare var det 30 procent som gällde.

Länderna får olika beting utifrån sina förutsättningar. Bulgarien och Rumänien behöver till exempel bara sänka sina utsläpp med 10 respektive 12,7 procent, medan Tyskland, Danmark, Finland, Luxembourg och Sverige ska skära ned utsläppen med 50 procent.

Den andra skärpningen gäller upptaget av koldioxid i skog och mark, med den sagonamnsliknande beteckningen LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). Unionens totala upptag ska ökas från 225 till 310 miljoner ton. De skogrika länderna Sverige och Finland får axla en större del av bördan, exempelvis genom att låta mer av skogen stå kvar.

Målen är juridiskt bindande. Det land som inte når dem måste förhandla bilateralt med något annat land som kan ha utsläppsutrymme över, och komma överens om ett pris för att få köpa in sig där. Det kan bli dyrt.

Kommer Sverige att klara de skärpta målen?

Det finns en fingervisning längst bak i avdelningen om ”allmän miljö och naturvård” i regeringens budgetproposition. Där gömmer sig årets klimatredovisning, där regeringen beräknar effekterna av sina förslag.

Regeringen bedömer att de beslut som den tidigare regeringen tog 2020–2022 kunde ha minskat utsläppen med 10,5 miljoner ton till 2030, vilket motsvarar nästan en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp 2020. Det skulle ha räckt för att kompensera eventuella underskott i LULUCF-sektorn, så att även de skärpta målen kunde nåtts ”utan att påverka skogsbrukets avverkningsnivå i allt för stor grad”.

Men regeringspartierna och SD har lagt om klimatpolitiken. Nästa stycke lyder: ”Till följd av de åtgärder som föreslås eller aviseras i denna budgetproposition för 2023, bedöms utsläppen öka i närtid. ESR-åtagandet till 2030 bedöms därmed inte kunna nås utan att ytterligare åtgärder vidtas. Något överskott för att kompensera ett eventuellt underskott gentemot LULUCF-åtagandet till 2030 beräknas inte heller kunna åstadkommas med den beslutade och aviserade politiken.”

Ett par sidor längre bak presenteras ”Förutsättningar och potential att sluta utsläppsgapet”. Där listas några åtgärder som både ökar och minskar utsläppen. Bland de åtgärder som bedöms ge störst utsläppsminskningar fram till 2030 finns energieffektivisering, internationella klimatinsatser och fortsatt stöd till återvätning av torvmarker.

Experter som DN har talat med är skeptiska till att det räcker.

DN har utan framgång sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) för en kommentar. Men hon har tidigare sagt att ”Den här regeringen kommer att arbeta jättehårt med att se till att vi når upp till alla de mål som är ställda.”

Tiden får utvisa om regeringen går upp klockan fem och springer.