Jörn Spolander: Varningsrop från Naturvårdsverket påminner om en sönderbiten tunga

Det gjorde jag en gång i mellanstadiet, efter ett tandläkarbesök. Det var omöjligt att avgöra om jag bet i pannkakan eller i tungan. Efter varje tugga kände jag diskret efter med fingrarna för att kolla att tungan fortfarande var hel och att det inte rann blod ur munnen. Stämningen i skolmatsalen gav inget svängrum för underligheter.

Minnet dyker upp när jag tar del av Naturvårdsverkets genomgång av hur regeringens minskade miljöbudget leder till att Sveriges måste skära ned på övervakningen av hotade arter och viktiga livsmiljöer.

För om det är svårt att göra något så banalt som att äta pannkaka utan information om tungans läge i munnen – vad händer då med Sveriges miljöarbete och möjligheten att sätta in rätt åtgärder för att rädda hotade arter och ekosystem utan ordentlig information om läget i naturen? Att köra bil med ögonbindel på en kurvig landsväg är kanske en bättre liknelse.

”Det är djupt problematiskt. Miljöövervakning är själva fundamentet i miljöarbetet, för att vi ska kunna utvärdera vilka effekter olika insatser får och för att vi ska kunna upptäcka nya hot i tid”, säger Claes Svedlindh, chef för Naturvårdsverkets naturavdelning.

Omfattande miljöövervakning var också något som lyftes fram som helt grundläggande vid FN:s stora miljömöte COP15 i slutet av förra året, när världens länder till slut lyckades enas om en räddningsplan för världens hotade arter och livsmiljöer. Det är meningslöst att sätta upp ambitiösa mål om vi inte har koll på vad som händer i verkligheten och kan avgöra om vi är på väg åt rätt eller fel håll.

I budgetunderlaget till regeringen underströk Naturvårdsverket att anslagen för miljöövervakning måste öka om Sverige ska klara av att upprätthålla en god nivå och dessutom uppfylla ökade internationella krav på gemensam rapportering. I stället har anslagen skurits ned med nästan en fjärdedel.

En direkt konsekvens av nedskärningarna är att ett nytt projekt för att övervaka den genetiska variationen hos vilda djurarter stoppas innan det ens har hunnit sjösättas. Den genetiska variationen ger bland annat bättre information om risken för inavel – vilket är ett hot mot exempelvis vargen – och vilken typ av skyddsåtgärder som måste sättas in för att skydda beståndet.

Det är lite paradoxalt att just den metoden nu stoppas i Sverige, för den har till stor del utvecklats av svenska forskare – som har arbetat hårt och länge för att den ska accepteras globalt som ett mått på biologisk mångfald. Och det var precis vad som hände under FN:s miljömöte. Efter tuffa förhandlingar kunde metoden till sist skrivas in i det globala ramverk för biologisk mångfald som länderna har förbundit sig att följa.

Men det sker alltså inte att ske i Sverige. Än så länge.

Ett annat projekt som stoppas är övervakning av vilda pollinatörer, som humlor och bin. Bestånden minskar och det kan få mycket dramatiska konsekvenser, eftersom insekterna spelar en nyckelroll i många ekologiska system. Orsakerna är dåligt kända. Utan kontinuerlig övervakning minskar möjligheterna att hitta svar.

I övrigt handlar det enligt Claes Svedlindh på Naturvårdsverket om att på ett mer övergripande plan glesa ut och minska övervakningen av hotade arter, livsmiljöer och föroreningsnivåer för att få budgeten att gå ihop. Det kommer att leda till luckor i de långa mätserier där Sverige varit internationellt framstående sedan flera decennier. Det ökar i sin tur risken för att viktiga varningssignaler inte upptäcks i tid – eller att observationerna helt enkelt ger för dålig information.

Det gäller att hålla tungan rätt i munnen om vi ska hejda den snabba förlusten av biologisk mångfald. Då underlättar det om den inte är bedövad.

