Juldagssnö i Svealand – ostadigt väder väntar i helgen

Det blir en vit juldag i delar av östra Svealand. Under morgonen rör sig snöbyar in över stora delar av Upplands- och Roslagskusten. Därifrån fortsätter de in mot landet under dagen.

– Det kommer vara fortsatta snöbyar under dagen, vilket ger några centimeter snö. Det förekommer lokala skillnader, så det är inte säkert var det kraftiga snöfallet sker. Men på vissa platser kan det röra sig om uppemot tio centimeter, säger Alexandra Ohlsson.

Friska till hårda lokala vindbyar förekommer också i området.

Nordliga vindar för ned kall luft över resten av landet. I Götaland väntar nollgradiga temperaturer till enstaka plusgrader. I Svealand blir i stället ett par minusgrader, och i Norrland väntar temperaturer mellan -5 och -10 grader.

– I stora delar av landet blir det molnigt. Men de som ligger bäst till för att få se julsolen är delar av Götaland och västra Svealand, säger Alexandra Ohlsson.

Under helgen ökar molnigheten och solchanserna blir allt sämre.

– Under slutet av lördagen har vi ett område med regn och snö som rör sig in över landet. Nederbördsområdet berör hela landet under söndagen och det ser ut att kunna bli blåsigt. Det är ostadigt väder som väntar, säger Alexandra Ohlsson.

Därför uppmanar hon återvändande julfirare att hålla koll på temperaturen när de ger sig ut på vägarna under söndagen.

– Nederbörd och låga temperaturer kan innebära att det blir halt på flera håll, säger hon.