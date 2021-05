4

Julia Lyskova har aldrig jobbat heltid, förutom när hon spelade in tv-serien ”Thunder in my heart”. I stället har hon anpassat livet efter inkomsterna som kommer av att jobba mindre. Det går runt. ”Jag har inte så dyra behov, för mig är det viktigast att känna att livet går ihop, att jag hinner återhämta mig och umgås med mina vänner”, säger hon.

Foto: Beatrice Lundborg