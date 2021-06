Käbbel, samarbete och härskartekniker: Historien om hatkärleken mellan S och C

Annie Lööf håller upp en bunt ihophäftade papper mot kamerorna.

– Du skulle väl kunna läsa det här till i morgon? säger hon till Stefan Löfven.

– Det är bara käbbel, det är bara käbbel! utbrister han.

Sedan överraskar Annie Lööf alla med att lämna sin plats i TV4:s studio. Hon räcker över papprena till S-ledaren. Han far ut med armen och föser bort henne.

– Behåll den där du! fräser Stefan Löfven flera gånger.

Detta var strax före valet 2014, debattämnet var energipolitik och papprena var en myndighetsrapport i ämnet. Begreppet dålig personkemi kunde knappast få en tydligare illustration.

Då hade Annie Lööf redan lovat att aldrig bli ”stödhjul” åt en S-regering. Hellre skulle hon äta upp sin högra sko. Det exakta ordvalet har senare tillskrivits en av centerledarens medarbetare men kärnan i budskapet var glasklart.

Fem år senare var det Annie Lööf som såg till att Stefan Löfven kunde sitta kvar, trots att riksdagen röstat bort honom efter 2018 års val.

– Centerpartiet tar ansvar för att Sverige ska få en fungerande regering. Om den här överenskommelsen genomförs så kommer den att göra Sverige till ett mer liberalt land. Allt det här gör att vi kommer att släppa fram Stefan Löfven, sade Annie Lööf den 11 januari 2019, efter fyra månader av fruktlösa talmansrundor.

Trots hårda ord som fällts tidigare fann Annie Lööf och Stefan Löfven varandra i januari 2019. Foto: Nicklas Thegerström

Annie Lööf menade att januariavtalets många liberala reformer var bevis för att Centern inte blivit något ”stödhjul”. Nu är januariavtalet av allt att döma historia, åtminstone i sin ursprungliga form, efter att en riksdagsmajoritet har fällt Stefan Löfven. Nästa kapitel om Socialdemokraterna och Centerpartiet är ännu oskrivet, eller skrivs just nu bakom stängda dörrar i maktens korridorer.

Men i dagens situation finns inslag som har präglat relationen mellan S och C under hela historien. Det handlar om Socialdemokraternas behov av Centern för att kunna regera, menar Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola. Och Centerns intresse av att använda Socialdemokraterna för att få igenom sin politik.

– En röd tråd är att det är Socialdemokraterna som har varit initiativtagare och den stora starka parten. Det har varit samarbeten som för Socialdemokraterna gått ut på att stärka sin regeringsställning. Hela deras väsen går ut på att sitta vid makten. Ett annat syfte har förstås varit att slå sönder borgerligheten.

– För Centerpartiet har det handlat om att visa sig ansvarstagande och att använda Socialdemokraternas regeringsinnehav till att påverka politiken, säger Torbjörn Nilsson.

Startpunkten i historien om S och C är 1930-talets djupa ekonomiska kris. En världsomspännande depression hade skapat massarbetslöshet samtidigt som fascismens stöveltramp ljöd på gatorna. Demokratin var skör. Parlamentarismen hade hittills bara bjudit på svaga regeringar och ständiga maktskiften.

Då bildades den allians som enligt Torbjörn Nilsson blir en långlivad och stark symbol för vad som kan åstadkommas om arbetare och bönder tar varandra i hand. 1933 gjordes en uppgörelse där Socialdemokraterna fick stöd för sin krispolitik mot arbetslösheten, medan Bondeförbundet, som partiet då hette, säkrade stöd till jordbruket. Kohandel blev ett begrepp. 1936 bildade partierna en gemensam koalitionsregering.

På 1950-talet behövde Socialdemokraterna hitta ett bredare parlamentariskt stöd för sitt regeringsinnehav. S-ledaren Tage Erlander fann en koalitionspartner i den legendariske Centerledaren Gunnar Hedlund. Jordbruket var satt under ett hårt förändringstryck och för Centern fanns därför stora vinster med att vara med och utforma regeringspolitiken.

Statsminister Tage Erlander (S) och centerledaren Gunnar Hedlund regerade ihop i sex år. Pensionsfrågan spräckte samarbetet. Foto: TT

På den här tiden var Folkpartiet under Bertil Ohlins ledning Socialdemokraternas främsta utmanare.

– Centerpartiet värjde sig länge mot beteckningen borgerlig och det gav en öppning för Socialdemokraterna. Det fanns historiskt sociala spänningar mellan Bondeförbundets småbrukare och Högerpartiets godsägare, men även mot Folkpartiets mer urbana väljarkår, säger Torbjörn Nilsson.

Men det fanns, och finns än i dag, ytterligare en faktor som underlättat samarbete mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Det är två folkrörelsepartier, det ena med historisk förankring i arbetarklassen, det andra med förankring bland lantbrukare och på landsbygden

– Det har betydelse att det är två folkrörelsepartier, det ena med historisk förankring i arbetarklassen, det andra med förankring bland lantbrukare och på landsbygden, säger Torbjörn Nilsson.

Under 1970-talet förändras relationen dramatiskt. Centerpartiet utvecklas till Socialdemokraternas huvudmotståndare.

– De här motsättningarna gestaltades väldigt tydligt i skillnaderna mellan Thorbjörn Fälldin och Olof Palme. De var väldigt olika och ogillade verkligen varandra. Spänningarna fick en extra udd av att det var en bonde mot en socialdemokrat som hade en närmast aristokratisk bakgrund, säger Torbjörn Nilsson.

Olof Palme (S) och Thorbjörn Fälldin (C) var varandras motpoler i det mesta, inte minst i debatterna. Palme rapp och vass, Fälldin lugn och eftertänksam. Foto: Kenneth Olson/TT

Personkemi har spelat en avgörande roll för relationen mellan C och S under många skeden, men på 1970-talet kom också djupt ideologiska motsättningar i dagen. Centerpartiet gick till hårt angrepp mot centralisering, avfolkning och en svällande byråkrati som man gav S skulden för. Till det lades kärnkraftsmotståndet. Samtidigt lanserade arbetarrörelsen idén om löntagarfonder, vilket av många uppfattades som ett stort steg mot socialism.

– Fälldin var väldigt tydlig i sina icke-socialistiska värderingar. Han ville försvara jordbrukaren, men också näringsidkare i allmänhet, mot statliga regleringar. Mot kollektivismen ställde han en individualism med rötter långt bak i historien och den självägande svenska bondeklassen, säger Torbjörn Nilsson.

Då blev det naturligt för C att närma sig FP och M. Thorbjörn Fälldin blev i valet 1976 den förste att erövra statsministerposten från Socialdemokraterna på 44 år. Det skapade bitterhet inom S och det skulle dröja 20 år innan de två partierna fann varandra igen i ett djupare samarbete.

Bild 1 av 3 Partiledarna Thorbjörn Fälldin (C) och Per Ahlmark (FP) 1976. Tillsammans med Moderaterna satte de punkt för 44 år av socialdemokratiskt regeringsinnehav. Foto: Gunnar Lundmark/TT Bild 2 av 3 I regeringsvalet 1976 förlorar Socialdemokraterna makten efter 44 års regeringsinnehav. Bilden visar tre nöjda borgerliga partiledare i TV-studion dagen efter valet. Fr v Gösta Bohman (M), Per Ahlmark (FP) och Thorbjörn Fälldin (C). Foto: Sven-Erik Sjöberg Bild 3 av 3 Gösta Bohman (M), Thorbjörn Fälldin (C) och Ola Ullsten (FP) under en pressträff 1978. Foto: Sven-Erik Sjöberg Bildspel

Per-Ola Eriksson var Centerns gruppledare i riksdagen när S och C tillsammans tog Sverige ur 1990-talets finanskris. Den goda personkemin mellan honom och S-ledaren Göran Persson är omvittnad. Relationsbyggandet skedde bland annat i form av frikostiga frukostar arrangerade av Bo Dockered, ordföranden för Lantbrukarnas riksförbund. Trion fick skämtsamt namnet ”Hundraklubben” vilket syftade på de tre herrarnas imponerande matchvikt.

– Vi lärde känna varandra ordentligt. Göran förstod hur jag tänkte och jag kunde förstå honom. Vi såg att vi måste göra något gemensamt för att få ner räntorna, så vi satte oss ner och resonerade oss fram till ett samarbete för att sanera statens finanser. Vi nådde resultat, säger Per-Ola Eriksson, vars politiska memoarer har den talande titeln ”Kompromisskungen”.

Socialdemokraten Lars Stjernkvist var med under samma skede, först som riksdagsledamot och sedan som partisekreterare. Han var själv med och förhandlade fram en kompromiss i riksdagen om hyresmarknaden, just den fråga som har utlöst den nuvarande regeringskrisen. Det blev möjligt tack vare att det fanns ”upptrampade stigar” mellan S och C, som Lars Stjernkvist uttrycker det.

Han betonar de personliga relationernas betydelse även i rikspolitiken men pekar också på betydelsen av besläktade partikulturer.

– Vi har en likartad syn på politiskt ansvarstagande, hur man förhandlar och fattar beslut. Det är ett skäl till Socialdemokraterna och Centerpartiet ofta har hittat varandra. När vi tar i hand förstår bägge parter vad det står för, säger Lars Stjernkvist.

Som partisekreterare var han också med när S och C gled isär igen, efter att saneringen av finanserna var slutförd i slutet av 1990-talet. Vikande väljarstöd tvingade Centern till omprövning. När Maud Olofsson blev C-ledare 2002 var hennes stora projekt att föra partiet tillbaka till borgerligheten. Liberalismen blev ett allt mer centralt begrepp i retoriken. Ansträngningarna kröntes med Alliansens bildande vid ett partiledarmöte på Maud Olofssons gård i Högfors.

Maud Olofssons version av Centern för 2000-talet uppvisade likheter med Fälldins 70-tal. Återigen betonades individualismen. Återigen försvarades småföretagaren mot statliga pålagor.

Till det växande politiska avståndet mellan C och S lades den uppenbart dåliga personkemin mellan Maud Olofsson och Göran Persson. Den spetsades till av en incident som skapade stora rubriker. Enligt Maud Olofsson hade Göran Persson kommenterat hennes vikt på ett nedsättande vis.

Bild 1 av 2 Inte kompisar. Partiledardebatt i riksdagen 2005. Göran Persson (S) lyssnar på Maud Olofssons (C) anförande. Foto: Leif R Jansson/TT Bild 2 av 2 Maud Olofsson (C) och Göran Persson i riksdagen 2003. Foto: Sven-Erik Sjöberg Bildspel

– Jag kallar det för härskarteknik, sade Maud Olofsson.

Göran Persson ansåg att beskrivningen var orättvis.

– För min del är det nu så att jag inte kan träffa Maud Olofsson, jag vill inte göra det, jag kan ju inte lita på henne, jag törs inte prata med henne, sade han.

Efter att ha stått på olika sidor i 20 år blev det 2019 åter tid för samarbete, denna gång i form av januariavtalet. Då hade en ny faktor tillkommit som förenar S och C: aversionen mot Sverigedemokraterna.

Nu prövas relationen igen, i 2021 års regeringskris. I ett sista försök att undvika ett misstroende mot statsministern stod Stefan Löfven och Annie Lööf i söndags sida vid sida på en presskonferens och erbjöd Vänsterpartiet en kompromiss. Det hjälpte föga. Sedan har Annie Lööf erbjudit sig att stryka det omstridda förslaget om hyror för att rädda januariavtalet. Utgången är oviss.

Statsminister Stefan Löfven (S) håller en digital pressträff tillsammans med Centerpartiets partiledare Annie Lööf den 20 juni för att försöka undvika en regeringskris. Foto: Lars Schröder/TT

Historikern Torbjörn Nilsson ser spår av historien i dagens situation, men också nya komplikationer.

– Det finns nog med även i dag, den här vetskapen att Socialdemokraterna och Centerpartiet har något gemensamt sedan urminnes tider. Bägge parter har strikt hållit Januariavtalet i helgd och inte angripit varandra. En nygammal axel i svensk politik.

En låsning är Centerns kategoriska nej till förhandlingar med Vänsterpartiet.

– Det är den svåra frågan för Socialdemokraterna som behöver hålla sig väl med bägge. Det har ju inte varit tal om att ha med Vänsterpartiet i tidigare samarbeten med Centern. Socialdemokraterna har gått på tunn is och hoppats att den ska bära till andra stranden, men nu brast den, säger Torbjörn Nilsson.