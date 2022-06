Källor: Så missbedömde Sverige det ryska krigshotet

Fakta. Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must)

Must ingår i Försvarsmakten, direkt under överbefälhavaren och har även regeringen som direkt uppdragsgivare. Must har i år ett ramanslag på 1 295 miljoner kronor.

Musts verksamhet omges av stor sekretess. Antalet anställda är hemligt men kan uppskattas till över 1 000 personer. De är både civila och militära experter inom olika kompetensområden såsom statskunskap, militärstrategi, språk, ekonomi och teknik.