Karin Bojs: Spår av vikingars trälar syns i vårt dna

När jag besökte en litteraturfestival i Italien för några år sedan, kom en ung kvinna från ett bokförlag fram och började konversera. Hon gillade att jag var svensk för hon var så väldigt fascinerad av vikingar, inte minst efter att ha tittat på en serie som just då gick på Netflix. ”Kvinnorna! De verkar ha haft så stark ställning! Mycket bättre än senare under kristendomen!” Påstod den unga förlagskvinnan, baserat på sina Netflixstudier.

”Hm, nja, kanske inte riktigt ...”, svarade jag så diplomatiskt jag förmådde.

Den som har läst om senaste årens vikingaforskning, sammanfattad i exempelvis Uppsalaarkeologen Neil Prices bok ”Children of ash and elm” och litteraturvetaren Johanna Katrin Fridriksdottirs ”Valkyria” vet vilket patriarkaliskt samhälle som rådde i Skandinavien under vikingatid, och hur handel med kvinnliga slavar för bland annat sexuella ändamål var omfattande affärsverksamhet.

Bland annat finns fasansfulla skildringar av gruppvåldtäkter som enligt Neil Price borde vara obligatorisk läsning för alla som vurmar för vikingar och ser dem som hjältar.

För några dagar sedan kom en ny dna-studie i tidskriften Cell, med Anders Götherström från Stockholm och Agnar Helgason från Island som huvudförfattare. Den bidrar med ett 50-tal nya dna-prover till de cirka 250 som tidigare fanns publicerade från Skandinaviens vikingatid plus några århundraden före och efter.

Den nya studien bekräftar rön från litteraturen och tidigare dna-studier, och kommer även med nya detaljer.

Det som bekräftas, och nu blir tydligare och säkrare, är att det förekom inflöden från två olika riktningar. Dels strömmade människor in från brittiska öarna, i enstaka fall redan på 400-talet, men med kulmen under vikingatid. De anlände främst till nuvarande Danmark och till södra delarna av nuvarande Sverige. Dels anlände människor i slutet av vikingatiden och under tidig medeltid från Baltikum i öster. De hamnade särskilt på Gotland och i östra delarna av Mellansverige.

Att vikingar i västra Skandinavien främst rörde sig i västerled och att de i östra Sverige mest hade trafik österut, visade för tre år sedan en stor Naturestudie ledd av den danske dna-forskaren Eske Willerslev.

Peter Sjölund och jag har observerat samma mönster i mäns Y-kromosomer, vilket vi redogör för i boken ”Svenskarna och deras fäder” från 2016. Och i ”Min europeiska familj” från 2015 skriver jag om hur min egen farmors mitokondrielinje indikerar ett ursprung på brittiska öarna under vikingatid, en uppgift som visserligen har större osäkerhet på grund den låga upplösningen hos mitokondrie-dna, men icke desto mindre väckte starka känslor.

Alldeles nytt i studien av Götherström och Helgasson är dna-resultat som antyder att migrationen till Skandinavien under vikingatid dominerades av kvinnor. Det gäller framför allt de som kom från Baltikum men även, i något lägre grad, från Storbritannien och Irland.

Dna-resultat kan förstås inte säga om människor var rika eller fattiga, om de var trälar eller fria. Men det finns andra data, till exempel gravarna där de analyserade kvarlevorna har hittats.

I studien ingår till exempel en kvinna som begravdes i en båtgrav i Sala i Mellansverige under sen vikingatid. Hon var helt och hållet av brittiskt ursprung och verkar ha levt i en familj med hög status, av graven att döma.

En annan kvinna med brittiska rötter begravdes i Gerdrup i Danmark på 400-talet. Hon verkar inte ha fått några gravgåvor alls, vilket tyder på fattigare omständigheter.

Forskarna nämner i sin studie flera möjliga förklaringar till att människor från Brittiska öarna och Baltikum kan ha hamnat i Skandinavien. Däribland strategiska äktenskap mellan förmögna släkter och brittiska missionärer som ville sprida kristendom.

Och, inte minst, handel med slavar och slavinnor.

