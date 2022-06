Karolinska beordrar sjuksköterskor till slutenvården

Ett beslut undertecknat Karolinskas vd Björn Zoëga gör gällande att all personal på sjukhuset kan komma att flyttas för att tillfälligt jobba inom de områden som behöver förstärkning mellan 1 juni och 31 augusti. Motiveringen är att sommaren 2022 på förhand innehåller stora utmaningar i bemanningen av den planerade och akuta vården.

I praktiken betyder beslutet att personal som jobbar inom öppenvården kan beordras att rycka in i sjukhusets slutenvård, alltså på akuten eller i vården av inneliggande patienter. Dessa dygnet runt-avdelningar sätts varje sommar under hårt tryck när den ordinarie personalen ska ha semester.

Hittills har åtminstone 18 sjuksköterskor beordrats att rycka in i slutenvården i sommar, enligt Mira Nyberg, huvudskyddsombud på Karolinska. Hon säger att beslutet upprört delar av personalen.

– Det skapar irritation och oro. Många av dessa har inte jobbat inom slutenvården på 20 år. Vissa kan dessutom tvingas flytta mellan sjukhusen, från Huddinge till Solna eller tvärt om.

Facket har motsatt sig förflyttningarna men personalen har dock inga större möjligheter att säga ifrån på grund av bestämmelser i kollektivavtalet, enligt Mira Nyberg.

– De är väl medvetna om sin arbetsskyldighet och de har inget val, sedan kan ju ledningen hävda att det är frivilligt. En del av de som blir förflyttade till slutenvården upplever till och med att de själva blir en patientsäkerhetsrisk.

Per Mattsson som är temachef vid akut och reparativ medicin och som sitter i sjukhusledningen på Karolinska säger att öppenvårdspersonal redan i vintras fick rycka in och hjälpa till inom den ansträngda slutenvården på sjukhuset – och att en liknande situation väntar under de kommande månaderna.

Per Mattsson, temachef vid akut och reparativ medicin. Foto: Eva Tedesjö

Vad är skillnaden i år jämfört med tidigare somrar?

– Somrarna innebär alltid utmaningar, den här gången lägger vi upp en tydlig plan för att säkra bemanningen men vi kommer behöva kämpa hårt för att klara den, säger han.

I nuläget har Per Mattsson ingen kännedom om personal som tvingats in i slutenvården mot sin vilja – men utesluter inte att så kan bli fallet.

– Vi ser vilka som vill och kan bidra, vilka som är lämpliga. Sedan kan jag inte svara på om det i alla fall blir på frivillig basis eller om det blir så att man får peka med hela handen, det låter jag vara osagt.

Han kan inte svara på hur många sjuksköterskor från öppenvården som kommer att behövas för att hålla Karolinskas slutenvård rullande under semesterperioden.

– Utanför kontorstid får vi hjälpas åt och bidra till verksamheten. Sedan finns det alltid frågetecken, men detta är något vi pratar allt mer om nu, säger Per Mattsson.

Att personal beordras att tillfälligt hoppa in i slutenvården förekom på många sjukhus i landet under den tid då coronapandemin satte hård press på vården, i vanliga fall är det ytterst ovanligt.

Fakta. Beordrade omplaceringar Inom sjukvården har arbetsgivaren rätt att tillfälligt beordra förflyttningar inom organisationen i de fall verksamheten kräver det. I beslutet skriver Karolinska att samtliga flyttar kommer att föregås av individuell riskbedömning och ske i samverkan med de fackliga organisationerna. Visa mer