Karolinska har köpt ut höga chefer för miljonbelopp

I slutet av april skickade Karolinska ut ett pressmeddelande om att temachefen för kvinnohälsa och hälsoprofessioner lämnade sjukhuset för en ny tjänst. Men det som inte framgick var att sjukhusdirektören och chefen bara fem dagar innan undertecknat en överenskommelse om att avsluta anställningen. Temachefen, som hade en grundanställning som läkare, är arbetsbefriad med lön på 155 400 kronor i månaden under sex månader, och kan ta ett annat jobb under tiden. Hon får även ett avgångsvederlag i fyra månader, på 621 600 kronor.

– Ja, men avgångsvederlaget räknas av från hennes nya tjänst, säger Björn Zoëga, när vi träffas i ett rymligt konferensrum i den glasprydda sjukhusbyggnaden i Solna.

Varför fick hon sluta?

– Hon hade nått vägs ände med sitt uppdrag, säger Björn Zoëga.

Björn Zoëga tillträdde som sjukhusdirektör för Karolinska universitetssjukhuset våren 2019. Foto: Niklas Porter

Det var efter en djup kris inom förlossningsvården i Huddinge som temachefen slutade. I mitten av februari krävde 87 barnmorskor två verksamhetschefers avgång, eftersom förtroendet var förbrukat. Missnöjet ledde till massuppsägningar och profilprojektet Min barnmorska, inriktat på förlossningsrädda, var hotat.

Den politiska ledningen i Region Stockholm krävde en snabb lösning. Ett externt team kopplades in.

Krisen laddades upp efter att två nya verksamhetschefer, som saknade erfarenhet från förlossningsvård, tillsatts under 2022. Överläkaren och sektionschefen Karin Pettersson berättar att det brast i dialog med cheferna, och att situationen var ohållbar. När hon och två kollegor kontaktade sjukhusdirektören i månadsskiftet januari-februari bokades ett möte följande dag.

Karin Pettersson, överläkare och sektionschef som varit med och byggt upp förlossningsverksamheten på Karolinska i Huddinge, säger att hon upplevde lyhördhet när hon och två kollegor till slut kontaktade sjukhusdirektören om arbetssituationen inom förlossningsvården. På en rak fråga sade hon att de tre ansvariga cheferna måste sluta. ”Jag hade satt en deadline för mig själv”. Foto: Carl Bredberg

– I slutet av mötet frågade Björn Zoëga vad vi skulle göra om vi var i hans skor. Jag sade att alla tre cheferna måste bytas ut, säger Karin Pettersson.

Björn Zoëga säger att Tema kvinnohälsa är på väg in i en i en ny fas, och då kan man behöva växla ledarskap.

Flera höga chefer har lämnat sjukhusledningen med avgångsvederlag. Under våren tecknades ett avslutsavtal med Karolinskas hr-direktör. Även hr-direktören är arbetsbefriad med lön under sex månader. Därutöver får hon ett nio månaders avgångsvederlag, 1,3 miljoner kronor.

– Hon hade varit under hårt tryck under lång tid, säger Björn Zoëga och nämner bland annat omvårdnadsbemanningen under covid. Han förklarar att sjukhuset nu går in i en ny fas, bland annat kopplat till det tuffa ekonomiska läget och de varsel som lagts.

Björn Zoëga säger att även chefer som gjort ett bra jobb kan behöva lämna sjukhusledningen, eftersom cheferna ska motsvara de utmaningar sjukhuset står inför vid en viss tidpunkt. Foto: Niklas Porter

För två år slutade sjukhusdirektörens närmsta man, med ett avgångsvederlag motsvarande två årslöner, totalt 4,1 miljoner kronor, som DN berättat. Det generösa avtalet motiverades med att chefen skulle fortsätta att vara tillgänglig för sjukhusdirektören, och var begränsad av konkurrensrestriktioner.

Björn Zoëga försvarar att avgångsvederlag tecknas med höga chefer med att sjukhuset är i ständig förändring och att ledningsgruppen måste anpassas. Även chefer som gjort ett bra jobb kan behöva lämna sjukhusledningen, eftersom de ska klara utmaningar som skiftar över tid.

– Ofta väntar man för länge med att förändra sin ledningsgrupp. Det riskerar att kosta mer i skattemedel än avgångsvederlagen.

Men vad sänder det för signaler?

– Inte mer än att chefer är utsatta på ett annat sätt.

Karolinska hade till och med april ett ekonomiskt underskott på 400 miljoner, och i juni varslades 450 anställda om uppsägning.

DN har talat med flera personer om nuläget. Karin Pettersson säger att arbetssituationen förändrades ”som en omvänd hand” i och med chefsbytena inom förlossningsverksamheten. Mia Ahlberg, tillförordnad verksamhetschef inom omvårdnad, säger att det finns en stor känsla av hopp. Barnmorskorna i Min barnmorska tog tillbaka sina uppsägningar.

Men en stor grupp barnmorskor slutade, och i Huddinge fattas runt 35 barnmorskor. Barnmorskor jobbar 12,5-timmarspass och extrapass, och barnmorskor hyrs in för att klara minimibemanning.

Barnmorskan Maja Ullberg lämnade Karolinska där hon jobbat i elva år efter turbulensen på förlossningen i Huddinge. Till barnmorskornas kritik hörde att de nya verksamhetscheferna saknade erfarenhet av förlossningsvård. Hon och flera kollegor väntade på gensvar från ledningen som aldrig kom. ”När en miljon betalas ut för någon som får sparken - det visar att det finns pengar. Var är mitt avgångsvederlag?”, undrar Maja Ullberg. Foto: Privat

Barnmorskan Maja Ullberg, som slutade på Karolinska efter elva år, jobbar under sommaren på förlossningen i Örnsköldsvik. Hon blir förvånad över temachefens överenskommelse.

– Om man misslyckats och har fått sparken – då finns det pengar! Var är mitt avgångsvederlag? säger Maja Ullberg.

Hon säger att hon och många av hennes kollegor slutade, eftersom de saknade riktigt gensvar från sjukhusledningen.

– Allt krut lades på att rädda Min barnmorska. Vi andra var bara brickor i deras spel.

DN har sökt den tidigare temachefen, hr-direktören och verksamhetschefen.