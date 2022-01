Karolinska utökar intensivvårdsplatser för att klara covid-vård av barn

Fler barn med covid-19 än tidigare har blivit så svårt sjuka att de behöver vårdas på intensiven. Orsaken är den rådande stora smittspridningen i landet, enligt läkaren Lars Falk, verksamhetschef med ansvar för barnintensivvård på Karolinska universitetssjukhuset.

Fyra barn med covid-19 behandlades under fredagen på intensiven på Karolinska, vilket innebär att hälften av alla inneliggande på sjukhusets barnintensivvård är covidpatienter.

– Vi har en extremt stor smittspridning i samhället nu. Aldrig tidigare har den varit så stor. Det vore konstigt om barn inte drabbades, säger Falk.

Värst drabbade är för tidigt födda barn som i dag är upp till ett par år gamla.

– Det vi ser är att alla de här barnen har någon form av bakgrundssjukdom. Vi ser också att de ofta är ex-prematura, alltså barn som har fötts för tidigt. Av någon anledning har de barnen fler symtom av covid än barn som fötts efter normal graviditetstid, säger Lars Falk.

Samtliga fyra barn som vårdades på intensiven på Karolinska under fredagen har bakomliggande sjukdomar som påverkar lungorna. Barnen är upp till tolv år och kommer från hela landet.

Under pandemin har i genomsnitt en handfull barn per månad vårdats på barnintensiven med covid-19 i landet, ibland fler i bland färre. Vecka två och vecka tre i år stack ut. Under vecka två och tre i år inrapporterades 11 respektive 16 vårdtillfällen för barn och unga under 20 år, enligt Intensivvårdsregistret. Antalet barn kan skilja sig något från antalet vårdtillfällen eftersom patienter kan flyttas från en intensivvårdsavdelning till en annan.

I onsdags aktiverade Karolinska sin beredskapsplan vilket resulterade i ytterligare två platser på barnintensiven och att utbildningar och ledighet för personalen dragits in.

Samtidigt har också sjukhusets ecmo-avdelning beredskap för att vid ytterligare behov ta emot patientgruppen.

Det är första gången sedan RS-virusets spridning under hösten och vintern som beredskapen höjts.

Intensivvårdsplatser för barn finns bara på fyra sjukhus i Sverige. När platserna utökas är det för att kunna ta emot barn från hela landet.

Det hårdare trycket på barnintensiven syns också på Akademiska sjukhuset i Uppsala där två barn låg under fredagen.

– Det har tidigare varit få barn som hamnat på iva men sedan några veckor tillbaka har de blivit fler, säger Rainer Dörenberg, överläkare samt sektionschef på barnsektionen och Biva.

Även på barnakuten ligger ett antal barn som antingen testat positivt för covid när de vårdas för andra sjukdomar, eller som är där för att få andningshjälp till följd av luftvägsinfektion, berättar Rainer Dörenberg.

– Vi ser alla möjliga sjukdomsbilder hos barn som ligger på barnintensiven. Dels är det dem som haft covid för en tid sedan och nu utvecklat inflammatoriska sjukdomen MIS-C men också barn som har akut covid och lider av luftvägsinfektion eller neurologiska symtom.

Drottning Silvias barnsjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset ser också en tillströmning av barnpatienter med covid-19.

Ett barn med covid-19 vårdas på neonatal-iva på Drottning Silvias barnsjukhus. Men det är ännu vanligare att små barn med covid-19 läggs in på sjukhus för observation, enligt Ola Hafström, verksamhetschef på barnintensiven.

– Vi har fått en mycket stor tillströmning av framför allt spädbarn med hög feber och som behöver ganska korta vårdtider med observation på grund av covid till barnsjukhuset. Vi har sett fler barn med det behovet under den fjärde vågen, säger Ola Hafström.

De hade under fredagen en barnpatient med covid-19 på neonatalintensivvårdsavdelning. Under de senaste två veckorna har Västra Götalandsregionen haft ett fåtal barnpatienter som vårdats på intensiven för andra sjukdomar och som fått komplikationer på grund av covid-19.

Ola Hafström vill se fler vårdplatser på barnintensiven och har sedan 2021 arbetat med att öppna upp fler iva-platser för barn i Västra götaland.

– I Sverige är intensivvårdskapaciteten för barn alldeles för låg. Arbetet pågår med att öppna upp fler iva-platser på Drottning Silvias barnsjukhus. Det drevs på under pandemin men behovet har funnits under lång tid, säger han.

I region Skåne har man inte sett motsvarande ökning inom barnintensivvården.