Kinas hemliga avtal med studenter i Sverige – kräver lojalitet med regimen

Programmet heter Chinese Scholarship Council (CSC) och drivs av den kinesiska regimen. Varje år väljs hundratals kineser ut för att skickas till utländska universitet över hela världen. Det handlar bland annat om doktorander och gästforskare.

Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet, Karolinska institutet och Uppsala universitet är några exempel på svenska lärosäten som under lång tid tagit emot forskarstudenter via CSC.



DN har tagit del av juridiskt bindande avtal och riktlinjer som forskarstudenterna måste skriva under innan de anländer till Sverige. Bland annat kräver den kinesiska regimen att de måste fortsätta vara lojala med kommunistpartiets ledning, tjäna regimens intressen och aldrig delta i ”aktiviteter” som går emot myndigheternas vilja.

Om forskarstudenten av någon anledning bryter mot någon av dessa punkter, riskerar familjemedlemmar i hemlandet hamna i ekonomisk skuld till staten.

Karolinska institutet har länge samarbetat med CSC, och tagit emot omkring 30 kinesiska doktorander varje år. Forskarutbildningarna betalas ungefär till hälften av den kinesiska staten. Nyligen beslutade dock lärosätet att pausa samarbetet med CSC.

– Det finns oklarheter, exempelvis vad som menas med att gå emot den kinesiska statens intressen, så tills vidare har vi bestämt oss för att inte ta in fler forskarstudenter via CSC, säger Bob Harris, professor och vice rektor för forskarutbildningen på Karolinska institutet.

Karolinska institutet i Solna har tagit emot omkring 30 kinesiska doktorander per år. Foto: Thomas Karlsson

Det som gjorde att Karolinska institutet uppmärksammade studenternas situation var en händelse vid Lunds universitet för ett par år sedan, då en halvtidskontroll av en forskarstudent och dennes prestationer inte föll väl ut.

– Studenten rekommenderades att inte fullfölja utbildningen. Studenten blev då orolig och berättade att det i så fall skulle innebära stora problem för dennes familj hemma i Kina, säger David Gisselsson Nord, vice dekan för internationalisering vid den medicinska fakulteten på Lunds universitet.

Det visade sig att studentens anhöriga hade skrivit under ett kontrakt med CSC där det bland annat framgår vad som händer om en student inte fullföljer utbildningen. Att de anhöriga i så fall riskerar att bli skadeståndsskyldiga.

– Vi blev förvånade, eftersom vi aldrig hade hört talas om ett sådant kontrakt. Så när nästa student kom bad vi att få se kontraktet och det var så vi upptäckte de här formuleringarna, säger David Gisselsson Nord och fortsätter:

– Det som verkligen fick mig att studsa till var att det också finns en formulering om att studentens borgenär, som oftast är en nära anhörig, inte får lämna landet under en längre tid så länge studenten vistas utomlands. Det är precis så diktaturer jobbar, att familjen hålls som gisslan i hemlandet. Det är obehagligt, säger han.

Vilka belopp handlar det om?

– Det är lite svårt att förstå, men om jag fattat saken rätt kan det handla om rätt mycket pengar plus en straffavgift.

Huvudbyggnaden vid Lunds universitet. Foto: Johan Nilsson/TT

Både David Gisselsson Nord och Bob Harris understryker att de inte är kritiska mot de kinesiska forskarstudenterna. Tvärtom beskriver de samarbetet som framgångsrikt och studenterna som trevliga, välutbildade och mycket ambitiösa.

Men enligt David Gisselsson Nord riskerar kontraktet att utsätta studenterna för en så pass stor press att det inte är förenligt med högskoleförordningen, som säger att studenters stipendievillkor måste vara skäliga och att de inte får vara oklara.

– Därför har vi, och även Uppsala universitet, bestämt oss för att inte längre ta in fler CSC-studenter, säger David Gisselsson Nord.

Karolinska institutet, däremot, har valt att bara pausa samarbetet med CSC tillfälligt.

– Vi har förhandlat med CSC sedan i maj men vi är inte i hamn ännu, säger Bob Harris.

Vad gör ni om Kina inte vill förändra kontrakten?

– Då blir det upp till vår rektor att fatta beslut, om vi ska säga upp vårt avtal med CSC eller inte, säger Bob Harris.

David Gisselsson Nord har suttit med vid förhandlingarna och enligt honom ska Kina ha erbjudit mer insyn.

– Men det är tveksamt, tycker vi, eftersom insyn inte är samma sak som inflytande, säger han.

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har under lång tid tagit emot forskarstudenter genom CSC. Foto: Magnus Hallgren

Ett av de lärosäten som har längst erfarenhet av CSC, men som vare sig valt att säga upp eller pausa samarbetet, är Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. DN har kunnat identifiera minst 30 doktorander som tagits emot av lärosätet genom CSC de senaste åren.

– Vi för samtal med Karolinska och CSC om de här skrivelserna, men under alla år som vi har haft CSC-studenter har vi aldrig hört eller fått signaler om att studenter skulle ha farit illa på grund av de här skrivelserna, säger Stefan Östlund, vice rektor för internationella relationer på KTH.

Hur vet ni att det inte förekommit?

– Hundra procent säkra kan vi naturligtvis inte vara. Men vi har personal som pratar kinesiska och vi har inte fått några sådana signaler från studenterna.

Hur tolkar du skrivelsen om att studenterna inte får agera mot den kinesiska statens intressen?

– Jag tolkar det som att de ska sköta sig och göra gott ifrån sig när de är utomlands. De flesta stipendieorganisationer har sådana skrivelser. Det kan jag förstå och det är inget konstigt.

Vad kan du förstå?

– Vi vet alla hur Kina är som land. Men alla länder vill att deras studenter ska anpassa sig och inte bete sig på ett sätt som är olämpligt.

Men givet Kinas rykte vad gäller mänskliga rättigheter kan ju formuleringen också tolkas som att studenternas yttrandefrihet är begränsad, eller?

– Jag förstår problemet och det är därför vi nu har en konstruktiv dialog med CSC. Vi har samarbete med många länder som har andra regler och en annan kultur än vår egen och då blir det ofta en balansgång.