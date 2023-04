Klimataktivister stoppas från Vattenfalls stämma – ville ställa frågor om biobränslen

Logga in

Vattenfalls årsstämma, som äger rum på onsdagen, är enligt bolaget öppet för allmänheten – något som står tydligt i kallelsen. Där framgår också att det i samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten får möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Den möjligheten ville en grupp aktivister kopplade till klimatrörelsen Fridays for future ta vara på. De skickade därför i god tid innan stämman in anmälningar för att delta. Det fanns inga krav på att uppge om man hörde till någon organisation. En del skickade in skriftliga frågor i anmälan.

Men bara ett fåtal av aktivisterna har fått bekräftelse på att de får delta. Ingen av dem som skickat med en fråga fick någon bekräftelse.

I stället fick Anton Foley, en av klimatrörelsens mer framträdande medlemmar, ett samtal från Vattenfalls säkerhetsdirektör Kalle Ericson.

– Han berättade att bara två från Fridays for future fick delta på stämman. När jag frågade varför, ville han inte ge något svar, säger Anton Foley.

I stället erbjuder Vattenfall en separat diskussion med ”rätt individ” på bolaget, skriver Kalle Ericsson i ett mejl som DN tagit del av.

Vattenfall orsakar stora utsläpp av växthusgaser varje år – under fjolåret runt 10 miljoner ton, enligt årsrapporten för 2022. Det är mer än alla Sveriges bilar tillsammans. En stor del kommer från kolkraftverk i Tyskland och gaskraftverk i Nederländerna.

Alla de fossila utsläppen ska dock bort till 2040. Då ska bolaget nå noll nettoutsläpp – ett mål som bolaget uppger ligger i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Men det finns en blind fläck i det målet. En viktig del i bolagets klimatomställning är att ersätta fossila bränslen med biobränslen, främst genom förbränning av skogsråvara. I såväl Tyskland som Nederländerna undersöks möjligheten att ställa om till bioeldade kraftverk i stället för fossileldade.

Vattenfall redovisar inte utsläpp från förbränning av biobränslen. Det är i linje med FN:s klimatrapportering – men klimatnyttan hos biobränslen är omdebatterad. Kritiker pekar på att det kan ta flera decennier innan ny biomassa har vuxit upp och lagrat så mycket koldioxid som släppts ut.

– Vi vill fråga varför Vattenfall har ett mål om fossilfrihet och inte om utsläppsfrihet, och först inom en hel generation. Vi kan inte förbränna oss ur en upphettningskris, säger Anton Foley.

DN har frågat Vattenfall om kritiken mot användningen av biobränslen, men bolaget uppger i ett mejl att svar på frågorna ges under stämman. Vattenfall uppger också att bolaget bara kan ta emot ett par representanter per organisation ”av praktiska skäl”. När DN ställer följdfrågor om vilka praktiska skäl det handlar om, ringer presskontakten Johan Sennerö upp.

– Vi för en dialog med FFF och dem som anmält sig, och det är en dialog vi för med dem. Vi har erbjudit dem plats på stämman och ordnat möjlighet till särskilt möte. Vi svarar jättegärna på de frågor de har, men det gör vi då.

Hur har ni valt bort vilka som får närvara och inte?

– Detta är de svar jag har i dag, så är det.

Har andra organisationer också fått veta att det är två representanter per organisation som gäller?

– Jag går inte in på vilka organisationer som har anmält sig. Detta är de svar du får av mig.

Och du vill inte säga vilka praktiska förutsättningar ni pratar om?

– Det är en dialog vi för med dem.

Att det är praktiska skäl som ligger bakom är något ni har uppgett för oss. Så vilka praktiska skäl handlar det om?

– Detta är de svar du får av mig i dag. Jag är ledsen, det är så det är.