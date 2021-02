Klimatet – frågan som splittrar den svenska skogsforskningen

Röster om skogen och klimatet

De som vill fortsätta med eller öka skogsbruket

Göran Örlander, tidigare professor i skogsskötsel, nu senior rådgivare för skogsägarföreningen Södra:

– Jag tycker man ska använda skogen så att den växer bra och inte skadas. Att lagra en massa kol i skogen för att stoppa fossilanvändningen är vanskligt. Om Sverige minskar avverkningen kommer vi öka användningen av fossila bränslen eller importera skogsprodukter från andra länder som använder mer fossila bränslen i produktionen. Många som anser att det är bäst att spara skogen tar inte in hela samhällsperspektivet. Det är inte så att man slutar konsumera, utan vi skulle då bygga hus i betong i stället för trä och fortsätta göra kläder med olje- istället för träfiber.

Tomas Lundmark, professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU:

– Utvecklingen med den ökade tillväxten kan fortsätta. Då kan vi avverka mer skog och samtidigt ha kvar nettokolsänkan (den totala inbindningen av kol från atmosfären, reds anm).

– Om man spar mer av skogen blir det en större kolsänka, och det är ju bra – om vi inte längre vill ha det som kommer av skogsbruket – värme i elementen, pappers-DN, trähus och annat. Vill vi minska konsumtionen så är det bättre för klimatet att minska användningen av cement och olja – inte dra ner på användningen av förnybara skogsprodukter.

Hans Petersson, prefekt vid institutionen för skoglig resurshållning, SLU:

– Vi ska skydda skogen av biodiversitetsskäl men det har en klimatkostnad. En hög och varaktig produktion för substitution i brukade skogar är hållbart och bra för klimatet. Vi kan inte klimatkompensera för att döva samvetet. Detta beror på att lagret inte har någon betydelse. Istället måste vi ta bort fossila utsläpp och delvis ersätta dem med skogsproduktion

De som vill spara skog

Göran Englund, professor i ekologi och miljövetenskap, Umeå universitet:

– Att avverka ger stora utsläpp de närmaste decennierna. Totaleffeken är faktiskt betydligt större än samhällets alla övriga utsläpp. Det beror på att vi ersätter växande skog som suger i sig koldioxid med hyggen som avger koldioxid. Efter 50-60-70, i vissa beräkningar 150 år, beroende på var i landet man räknar, så kan en avverkning ge klimatnytta. Men vill vi ha klimatnytta i dag och de närmaste 50 åren, så finns det ingen åtgärd som slår att bara låta skogen stå. Hur man ska räkna på substitution är intressant som ett exempel på att en del av den svenska forskningen i ämnet verkar vara inriktad på att hitta argument för att fortsätta avverka som man alltid gjort. Men för den övergripande frågan, om hur klimatet påverkas av att vi avverkar, så är det faktiskt betydelselöst. De kortsiktiga utsläppen är så stora att det inte spelar någon roll att man gör optimistiska antaganden.

Erik Westholm, professor emeritus som forskar på skog och klimat, SLU:

– Det handlar om en strid på tidsaxeln – nytta i dag och nytta i framtiden. Vissa vill ha ut nyttan av naturen genast och vissa vill att den ska finnas senare. Men det blir allt mer uppenbart att vi inte har hundra år på oss. Man har skapat bilden att förbränning av biomassa är en lösning på klimatkrisen trots att den har minst lika stor klimatpåverkan som fossila bränslen.

Lägret mitt emellan

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid KTH, ledamot i Skogsstyrelsen:

– Skogsnäringen använder klimatfrågan som svepskäl för att öka tillväxten, när nästan all produktion blir papper och virke och inte bioenergi. Men i andra lägret används klimatet som argument för skydda skogarnas mångfald, trots att bioenergin nästan helt kommer från restprodukter. Vi ska självklart värna biologisk mångfald, den är ett värde i sig och står på egna ben och vinner inte på ovetenskapliga argument mot bioenergi. Jag vet ingen som säger helt nej till all skoglig produktion, och då bildas restprodukter som i form av bioenergi ersätter fossila bränslen. Även om vi gör all tänkbar effektivisering och slutar med både kött och bil, så behövs fortfarande energi. Vi löser inte allt med vind, sol och vatten. Då blir frågan till bioenergikritikerna – säger ni nej till det största energislaget i Sverige, som är långt bättre än fossila bränslen? Och ska vi då sluta producera papper och importera det istället?

Thomas Hahn, docent i samhällsvetenskaplig miljöforskning/ekologisk ekonomi vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet:

– Av naturvårdsskäl bör all gammelskog, som aldrig kalavverkats, som Sveaskog, Holmen och SCA har få stå kvar, som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket rekommenderat. I produktionsskogar däremot bör vi bedriva skogsbruk. Det är jättebra att Sverige exporterar virke, det skapar stor klimatnytta. Men för stor andel av produktionen till papper, som efter några rundor i återvinningen förbränns som sopor för att värma upp bostäder. Bostäder bör värmas av förnybar el. Vi bör minska pappersslöseriet genom en pappersskatt och ha ännu högre skatt på plast och andra material. Med andra ord anser jag att ”bägge sidor” i debatten har rätt, både de som vill spara gammelskog av naturvårds- och klimatskäl och de som vill använda skogens virke för att substituera betong och stål i byggnader, vilket också ger klimatnytta. Men substitutionseffekten av papper är överdriven. Klenvirke kan användas för konstruktion i dag tack vare nya tekniker för korslimmat trä. Denna export kan öka. Biobränslen från skogen är helt ok om det rör sig om avfall från sågverk och pappersmassa, men det är ännu bättre om dessa restprodukter kan substituera andra material istället för att eldas upp. All biomassa som eldas upp ger koldioxidutsläpp och även här är substitutionseffekten överdriven, särskilt på längre sikt då bilarna går på el, vätgas eller biogas.

Rolf Björheden, seniorforskare vid Skogforsk och professor i skogsteknik:

– Det finns tyvärr en liten tendens att knapra på omloppstiderna, så att skogen avverkas så tidigt som möjligt. Om vi struntar i ekonomin och bara tänker klimat skulle man kunna överhålla träden 10-15 år och få ett virke som har riktigt stor substitutionseffekt. Däremot håller jag inte alls med om att vi borde spara skogen helt ur ett klimatperspektiv. Då handlar det om biodiversitet – och där håller jag med om att vi inte ska hugga ned det fåtal riktiga naturskogar vi har kvar.