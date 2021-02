Klimatets ground zero blir den nya arktiska fronten

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Trots att vi fått den gömda observationsplatsen ungefärligen utpekad verkar den omöjlig att hitta, ända fram tills att vi nästan snubblar över den.

Här, bakom en klippa på fjällsluttningen, i ett litet tält med ett maskeringsnät som ser ut som snöig mark, har fyra jägarsoldater tillbringat ett par dygn. De har legat stilla, inte ens gått ut för att kissa. Temperaturen har varierat mellan –25 och –35 och den enda värmekällan är stormköket som de kokar vatten på.

Nu när övningsledaren Carl-Johan Olofsson väl har hittat dem får de kliva ut ur tältet en liten stund och räta på ryggarna. Deras kapten har funnit observationsplatsen genom värmekamerabilder tagna från en drönare. Tältet såg han aldrig, men de översopade skidspåren på vägen hit kunde anas.

En av soldaterna suckar över alla spår vi kommer och sätter i snön, han börjar raskt sopa igen märkena efter vinterkängor. Sannolikt finns det andra, okända, soldater någonstans som ligger och spanar häråt med kikare.

Carl-Johan Olofsson är ändå belåten över hur gruppen av prickskyttar gömt sig.

– Värmekameran såg temperaturskillnaden som blev av den packade snön skidorna skapade, det är svårt att skydda sig mot. Nästa gång ska vi försöka gå in övningsområdet när det snöar och blåser, då slipper vi spåren, säger han.

Världens militärmakter blir allt mer högteknologiska. Men här på fjället är det fortfarande förmågan att klara kyla som ger militärt övertag, tillsammans med att kunna ta sig fram på skoter och skidor där det ser ut att vara helt omöjligt.

– Här uppe på fjället ställs allt på sin spets. Det är kallt, det är mörkt och gör du misstag… ja, miljön förlåter inte misstag.

I det här maskerade tältet gömmer sig en grupp prickskyttar i två och ett halvt dygn medan de spanar och planerar ett anfall. Deras enda värmekälla är spritköket de kokar vatten på och de får inte ens gå ut och kissa. ”Vi hade en observationsplats som låg väldigt långt ifrån dem vi spanade på, så vi kände ingen risk att röja oss med ljud. Vi kunde prata och umgås emellanåt”, berättar gruppchefen Jonathan (till vänster i bild) efteråt. Foto: Lotta Härdelin

Carl-Johan Olofsson utbildade sig till jägarsoldat och inledde sin officersutbildning på Lapplands jägarregemente i Kiruna i slutet av 1990-talet. Så föll muren, invasionsförsvaret lades ner och Kirunaregementet med det. Carl-Johan Olofsson flyttade till Arvidsjaur, där regementet också lades ned, men en ensam jägarbataljon fick vara kvar. Vinterförmågan fick övervintra medan försvaret tog fram ökenuniformer och skydd mot vägbomber för att använda i Afghanistan, Mali och Irak.

Nu håller klimatförändringarna på att förändra det. Den ökade temperaturen i Arktis har redan gjort det möjligt för de första stora containerfartygen att gå mellan Atlanten och Stilla havet via Nordostpassagen, en mycket kortare resväg. Mineraler, fisk, olja och gas blir lättare att utvinna. Konkurrensen om farleder och rikedomar bidrar till en militär upprustning som gör att många länder vill komma till hit och lära sig att strida i Arktis.

Carl-Johan Olofsson har lett övningen Mace, Mountain arctic combat exercise, varje år sedan starten 2015. Detta är första gången det enbart talas svenska här.

Carl-Johan Olofsson bär titeln bergsmästare. Han leder de jägarsoldater i Sverige som har bäst förmåga att verka i berg, kyla och mörker. Militärer från andra länder vill gärna komma och öva med jägarbataljonen han tillhör nu när det militära intresset för Arktis ökar allt mer. Foto: Lotta Härdelin

På grund av pandemin ställde de danska soldaterna in i sista stund. De har tidigare övat här för försvaret av Grönland. USA hoppade också av.

Men det internationella intresset för att öva med Sverige är stort.

– Vi har ju tillgång till stora övningsområden här uppe, det är väldigt orört både i luftrummet och på marken. Och vi har ju det subarktiska klimatet, säger Carl-Johan Olofsson.

Trots att jägarbataljonen i Arvidsjaur ses som ett förband för framtiden andas deras utrustning något annat. Soldaterna i dalen använder samma typ av skidor, ”Vita blixten”, som min far berättade om från sin värnplikt i Boden i slutet av 1940-talet.

– Vi har bara en pluton, alltså 35 jägarsoldater, som har riktigt bra förmåga att verka i berg, kyla och mörker. Vi ska täcka en rätt stor del av Sveriges yta. Men nu är vi en tydlig prioritet från ÖB, vi ska snart bli ett eget regemente. Jag kommer snart att få utbilda fler bergsspecialister. Och nästa år får vi nya skotrar.

Temperaturen rör sig mellan –25 och –35 när två jägarplutoner från Arvidsjaur övar anfall några mil från Vuoggatjålme i Norrbotten. På grund av pandemin ställde danska och amerikanska soldater in sitt deltagande. Foto: Lotta Härdelin

Försvarspolitikerna diskuterar att i nästa försvarsbeslut, efter 2025, återuppliva även regementet i Kiruna. Vindarna har vänt och försvaret av norra Sverige byggs tillbaka, med hjälp av en svensk försvarsbudget som ökar med 40 procent under fem år. Till skillnad från under kalla kriget samarbetar Sverige nu öppet med andra länder i försvarsplanering och under övningar.

Försvarsmaktens vinterenhet utbildar utländska soldater och officerare i att operera i Arktis. De kommer framför allt från övriga Norden, USA, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien, länder som Sverige samarbetar militärt med. Chefen för vinterenheten, Morgan Gustafsson, beskriver det internationella intresset för att utbildas här som på gränsen till vansinnigt. Sedan 2016 har antalet utländska deltagare ökat med nästan 300 procent.

Trots att detta är Sveriges spetsigaste jägarförband för att verka i fjällen är deras utrustning långt ifrån toppmodern. Vita blixten heter skidmodellen som soldaterna använder när de åker i dalarna. Den varit med sedan 1940-talet. Men nästa år ska jägarplutonerna få nya snöskotrar, försvarsbudgeten ökar och norra Sverige är prioriterat. Foto: Lotta Härdelin

Fakta. Sveriges militära samarbete med andra länder Enligt det nya försvarsbeslutet som togs i riksdagen i december ska det svenska försvaret samordna sig med andra länders militär: ”Sverige bör så långt som möjligt utveckla gemensam operationsplanläggning med Finland samt samordna operationsplanering med Danmark, Norge, Storbritannien, USA och Nato.” De nya regementena har delvis lokaliserats på orter där de kan underlätta för Sverige ta emot militärt stöd från andra länder. Regementet i Östersund och Sollefteå ska till exempel underlätta för Natoförband att ta sig från mellersta Norge till Östersjön. Sverige bjöd också nyligen in USA att delta i de flygövningar som regelbundet genomförs med grannländerna på Nordkalotten. Visa mer

Försvarsmakten har nyligen låtit göra en serie filmer om det säkerhetspolitiska läget, ”När kriget kommer”. De utspelar sig delvis i Arktis. Speakertexten i inledningen är långsam och suggestiv: ”En tänkbar konflikt i Arktis kommer att påverka oss, varken vi vill eller inte. För vad händer när kriget kommer?”

Kapten Carl-Johan Olofssons kunskaper som jägarofficer och bergsmästare har placerat honom i storpolitikens fokus.

Den främsta anledningen till att han hamnat där är våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. De resulterar i smältande isar och vikande permafrost. Arktis har kallats för klimatets Ground zero av klimatforskare, eftersom utvecklingen går så fort här uppe att den kan ha passerat en tröskel där det inte längre finns någon väg tillbaka.

I delar av Arktis och norra Sibirien har temperaturen redan stigit i snitt tre grader, i mindre delar upp till sex grader. Tidpunkten när nordpolen bedöms bli isfri på högsommaren har tidigarelagts flera gånger av forskarna.

Nu väntas det ske redan kring 2035.

Ett nytt hav fem gånger så stort som Medelhavet håller på att öppna sig, där det finns både pengar och makt att vinna.

Det betyder till exempel att sträckan från norra Europa till Japan nästan kan halveras om det går att välja en farled rakt över Arktis. Det kommer inte bara att ändra kalkylerna för att ta upp fisk, mineraler, gas och olja, utan också världens handelsmönster och geopolitik.

Under kalla kriget var Arktis starkt militariserat. Efter att Sovjetunionen upplöstes har de åtta arktiska staterna byggt ett nytt, fredligt samarbete i Arktiska rådet tillsammans med sex organisationer för ursprungsbefolkningarna. Samarbetet mellan staterna började knaka i fogarna när Ryssland i augusti 2007 gick ner med två ubåtar för att släppa en rysk flagga i en titankapsel på nordpolen. Men det har inte upphört. Samarbete och spänning existerar sida vid sida, även om många fruktar att upprustningen är på väg att ta över.

För utrikesminister Ann Linde (S) är Sveriges identitet som arktiskt land viktig. Hon berättar att Arktis kommer allt högre upp på dagordningen när hon träffar sina utrikesministerkollegor. ”En stor del av vårt land ligger norr om polcirkeln. Västerbotten och Norrbotten är de arktiska länen”, säger hon. Foto: Lotta Härdelin

Utrikesminister Ann Linde (S) tror att samarbetet trots allt kommer att övertrumfa upprustningen, berättar hon när vi besöker henne i tjänsterummet på Arvfurstens palats.

– Det har blivit mer spänningar, vilket ju är orsaken till vår militära uppbyggnad. Men det finns ett genuint intresse av att behålla det arktiska området som ett lågspänningsområde.

– Det är fortfarande så att det nära och väl fungerande samarbetet som vi har i Arktiska rådet blir mer och mer viktigt.

Utrikesministern menar att de smältande isarna i sig har skapat upprustning.

– Det blir en ny militär dynamik när isen smälter. 50 procent av den arktiska landmassan är rysk. Det betyder att Ryssland har en mycket lång kust mot norra ishavet. Den här isen har varit ett slags naturlig skyddsbarriär för Ryssland. När den smälter bidrar det till att Ryssland upplever ett ökat hot.

En militärövning består till stor del av väntan. Men tiden i ett dolt tält eller på en ledningsbas i en stuga är lättare att fördra när stjärnorna och norrskenet lyser upp fjällen. Foto: Lotta Härdelin

Ann Linde beskriver hur Ryssland har svarat med att skjuta fram sitt militära försvar och hur det har fått Nato att svara genom fler övningar och upprustning.

– Eftersom vi ligger där vi ligger så påverkar det vår säkerhet. Och det är en del i att vi nu rustar upp försvaret.

Rysslands annektering av Krim har ytterligare förvärrat samarbetsklimatet. Gamla baser från kalla kriget öppnas igen, länderna försöker skaffa sig både civila och militära hållpunkter. Färöarna, Grönland och Island uppvaktas till exempel av såväl kineser, ryssar som amerikaner.

Kina har börjat kalla sig för en ”near Arctic nation” och samarbetar militärt med Ryssland.

För tio år sedan utspelade sig svenska militärövningar ofta i ett uppdiktat land långt borta. Nu övar jägarsoldaterna att Ryssland i hemlighet, och utan att ha förklarat krig, skaffat sig en bas långt in i väglöst land i Norrbottens fjällvärld. Jägarsoldater från Arvidsjaur tar sig dit för att skjuta dem och spränga masten. Foto: Lotta Härdelin

Det är inte bara klimatförändringarna som accelererar längst upp i norr. Nyheter om upprustning och militärövningar gör det också. Här är ett axplock från de senaste fyra veckorna:

● USA har för första gången placerat tunga bombplan i Norge. De övar över Arktis med skandinaviska länder under någon månad.

● Ryssland har meddelat att landet samtidigt ska göra ett robottest mellan Nordkap och Svalbard. Ryssland har också placerat nya stridflyg och besättningar på ett moderniserat flygfält i Novaja Zemlja ute i Ishavet och etablerat ett nytt flygfält på Frans Josefs Land.

● Danmark ska satsa 1,5 miljarder danska kronor på ett militärt övervaknings- och kommunikationssystem för Arktis. En bas för drönare ska placeras på Grönland och en radarstation öppnas på Färöarna .

När svenska militärer övade för tio år sedan brukade scenariet ofta utspela sig i ”Bogdaland”, en påhittad stat långt borta, skakat av inbördeskrig. Nu utspelar sig övningsscenarierna här hemma i Sverige.

Fiendens mobilmast sprängs i luften på militärövningen och den vita snön i det otillgängliga bergspasset färgas storstadsgrå. Foto: Lotta Härdelin

Jägarsoldaterna i bergen väster om Vuoggatjålme har fått veta att en fiende har kommit in österifrån, trots att inget krig har förklarats. Dess soldater har tagit sig omärkt in i landet, kanske blev de släppta i fallskärmar. De har byggt små baser i ödemarken och rest en mobilmast långt ut bland fjällen.

Fienderna tänker spränga en kraftverksdamm och en bro för att hindra vänligt sinnade utländska soldater från att komma in från väster och hjälpa Sverige.

Man får inte kalla det där fientliga landet i öster för Ryssland. De soldater från Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur som spelar fienden kallas rätt och slätt för B-styrkan.

De har en bas i en gammal renvaktarstuga i en dal och ovanför, på väg upp mot mobilmasten, har de byggt ett skyttevärn.

Här sitter två soldater med kulsprutor och kikare och bevakar dalen och fjällsidorna. De har minerat skogsdungen nedanför, som skydd för basen.

Här har fiendestyrkan byggt ett skyttevärn under militärövningen Mace, Mountain arctic combat exercise. Scenariet för övningen är att specialsoldater från en främmande makt i hemlighet, utan att först förklara krig, har trängt in i nordligaste Sverige och planerar att spränga en kraftverksdam och en väg för att förhindra Sverige att få militärt stöd västerifrån. Foto: Lotta Härdelin

De har suttit här i tre och en halv timme nu och spanat ut i det kalla vita och blå. Militär verksamhet handlar mycket om att vänta, att härda ut under det långtråkiga.

Det är Ryssland som är motorn i Arktis upprustning. Niklas Granholm är forskningsledare på Försvarets forskningsinstitut och har följt utvecklingen där sedan 2007.

Han beskriver hur Rysslands kärnvapen påverkas av klimatförändringen. Ungefär två tredjedelar av de ryska kärnvapenbestyckade ubåtarna har sina hemmabaser på Kolahalvön

– Detta är en helt existentiell funktion för Ryssland. De strategiska kärnvapnen är det som gör att Ryssland kan mäta sig militärt med USA, berättar han.

Ryska och amerikanska ubåtar använder sig av istäcket i Norra Ishavet för att gömma sig. Det blir ett väldigt bakgrundsbrus när istäcket rör sig och det gör att det är väldigt svårt att spåra dem.

Detta är centralt i kärnvapenmakternas krigsplaner. Även om ett land skulle kärnvapenbomba ett annat kärnvapenlands landbaser sönder och samman, måste landet som anfallit ändå räkna med att få en kärnvapenattack i retur. Den skulle avlossas från dessa ubåtar som inte går att komma åt.

Här har fiendestyrkan sin bas. Soldater från Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur spelar de utländska soldaterna med inlevelse. För att inte bli sedda har de tejpat sopsäckar för fönstren. Skulle de ändå röjas har de minerat björkskogen nära stugan. Foto: Lotta Härdelin

Detta kallas för andraslagsförmåga och gör att ett kärnvapenkrig inte går att vinna. Det är som två skorpioner instängda i en flaska, sticker den ena sticker den andra tillbaka, men ingen av dem överlever.

– Men när istäcket börjar försvinna kan man lättare upptäcka de här stora ubåtarna och då påverkar det andraslagsförmågan, säger Niklas Granholm.

Han lägger till att nu när Nordostpassagen börjar öppnas för sjöfart norr om Kolahalvön anser sig Ryssland ha ett ännu större behov av att skydda sina baser och sin energiexport. FOI-forskaren beskriver hur Rysslands intresseområde som en konsekvens numera sträcker sig långt ner i norra Finland och täcker Norrbotten, Västerbotten, Nordnorge och en del av Nordatlanten.

– Allt militärt som rör sig i den här regionen blir intressant för Ryssland. Skulle landet känna sig hotat under en kris tror jag att man kan vänta sig en ganska hög grad av hänsynslöshet.

Enligt Niklas Granholm är detta en delförklaring till det närmare nordiska försvarssamarbetet.

Allt har gått som planerat för bergsjägarna på övningen. De har sprängt fiendens mobilmast och slagit ut alla fiendesoldaterna. Övningen kan avslutas och utrustningen köras hem till förläggningen i Arvidsjaur. Foto: Lotta Härdelin

Bergsjägaren Jonathan har inte tid att fundera över storpolitiken medan övningen pågår.

– Mitt fokus är spaningen och radiopassningen. Det går åt mycket energi när det är kallt.

Han fick tillbringa sammanlagt två och ett halvt dygn med sin grupp i det lilla maskerade tältet.

– Det gäller att hålla sig torr och att isolera kroppen mot markkylan, det handlar om rutin och om att aldrig försöka ta genvägar. Slarvar man blir det kallt och då är konsekvenserna stora.

