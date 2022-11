Klimatministern: ”Jag har väldigt svåra förutsättningar att nå klimatmålen till 2030”

Satsningar på CCS och våtmarker hos nya regeringen

Bland de satsningar som den nya regeringen har presenterat på klimatområdet finns en satsning på 36 miljarder på så kallad bio-CCS under perioden 2026-2046. Tekniken innebär att koldioxid fångas in från skorstenar på kraftverk som eldas med biomassa. Den infångade koldioxiden ska sedan lagras under marken. Satsningen i budgeten är dock inte ny utan beslutades av riksdagen för ett år sedan.

En annan satsning sker på våtmarker, där regeringen satsar 300 miljoner kronor nästa år. Det är en ökning med 200 miljoner kronor mot den budget som de borgerliga partierna röstade igenom för ett år sedan, men en sänkning jämfört med de 325 miljoner kronor som den tidigare rödgröna regeringen satsade. Summan har också tagits från en minskning på drygt 900 miljoner kronor av anslaget för ”skydd av värdefull natur”.

Regeringen höjer också anslagen till klimatklivet med 400 miljoner kronor, för att möjliggöra fler satsningar på laddinfrastruktur, och utökar industriklivet som stöttar industrins klimatomställning med 600 miljoner kronor.