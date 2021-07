Klimatpolitiken räcker bara halvvägs – för att nå redan bristfälliga mål

DN:s granskning har visat att de svenska klimatmålen är långt ifrån tillräckliga för att Sverige ska göra sin rättvisa del av Parisavtalet. Men inte heller politiken för att genomföra de redan bristfälliga målen räcker. Klimatpolitiska rådet, en expertgrupp som på riksdagens uppdrag utvärderar den samlade klimatpolitiken, har gång på gång konstaterat att regeringens politik inte räcker för att nå målen. Och enligt Naturvårdsverkets senaste analys finns det klimatpolitiska åtgärder som räcker ungefär halvvägs till målet ”netto noll” 2045.

– Vi har otillräckliga mål som varken följer vetenskapen eller ingångna juridiska avtal. Och dessutom uppnår vi inte ens de otillräckliga mål som vi har satt upp. Vi står inför mycket stora utmaningar, säger Johan Rockström, professor i Earth System Science, till DN.

Johan Rockström, föreståndare för det tyska klimatforskningsinstitutet PIK och professor i Earth System Science. Foto: Paul Hansen

Bara genom att bo i Sverige bidrar varje invånare med ungefär 2-3 ton koldioxidutsläpp per år. Det kommer från byggande av gemensam infrastruktur, som vägar, och från konsumtion i offentlig sektor, som material till sjukvård och äldrevård. När också all annan konsumtion räknas in, bidrar den genomsnittliga svensken med utsläpp på omkring 8 ton per år – avsevärt högre än det globala genomsnittet.

Om Sverige ska göra sin del av Parisavtalet krävs enligt forskare DN har talat med dramatiska utsläppsminskningar. Enbart utsläppen inom landet, alltså svenskarnas konsumtion utomlands borträknad, skulle behöva minska med omkring 12-15 procent per år, med start förra året.

Är det ens möjligt?

Björn-Ola Linnér är professor vid Linköpings universitet och forskar om samhällets transformation med anledning av klimatförändringarna.

– I Sverige använder vi ordet ”omställning”, internationellt används oftare ”transformation”. Det vill säga: Vi behöver en systemförändring, vi kan inte tänka att vi med bestående styrmedel och med bestående sätt att organisera samhället kan nå målen i Parisavtalet. Och det är där jag tycker att vi har en väldigt försiktig politik.

– Vi har en konsensuskultur i Sverige, vi samtalar med varandra och bygger upp en förståelse tillsammans. Men när det gäller radikala systemförändringar är det svårare. Man kan vara överens om att det behövs en transformation, men vad den innebär – där finns det ideologiska skiljelinjer. Då är konsensus kanske inte vägen framåt. Det som krävs är ju en omformning av hela samhället, säger han.

Björn-Ola Linnér, professor med inriktning mot internationell klimatpolitik vid Linköpings universitet. Foto: David Brohede/TT

Han menar att klimatmålen har stor vikt för att driva på nödvändig handling.

– Jag brukar jämföra med nollvisionen för dödsfall i trafiken, som nästan blev utskrattad när den kom. Men den gjorde att man fick tänka om helt och hållet i sitt val av åtgärder. Det tänkandet tror jag är bra att ha med sig när det gäller klimatmålen, säger Björn-Ola Linnér.

– Vi står inför en transformation vare sig vi vill eller inte. Vi kommer inte ha samma typ av samhälle om 50 år. Gör vi ingenting får vi också en transformation på grund av en radikal klimat- och miljöförändring. Man kan ju tycka att det är läskigt att tala i de termerna men det det är verkligheten.

Björn-Ola Linnér är inte ensam om sina slutsatser. I ett läckt utkast till en ny stor rapport från FN:s klimatpanel IPCC står det att läsa:

”Vi behöver en transformation. Genomgripande förändringar på processer och beteenden på alla nivåer: På individnivå, samhällsnivå, i näringslivet, våra institutioner och regeringar. (...) Vi måste omdefiniera vårt sätt att leva och konsumera.”

Fotnot: En intervju där miljö- och klimatminister Per Bolund kommenterar granskningen av de svenska klimatmålen – och det faktum att regeringens politik inte räcker för att nå de bristfälliga målen – publiceras under nästa vecka.

