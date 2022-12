Köldsmocka i Götaland – kallast på tio år

I Götaland når temperaturerna ner runt minus 20 grader och som kallast är det i Ullared och Hagshult. Så kallt har det inte varit i Götaland sedan 2012. Men det råder stora lokala variationer, då det är olika mycket moln.

I Östergötland är det molnigt och där ligger temperaturen på fyra till fem minusgrader. I Sveg i Härjedalen är det minus 28 grader.

– Vi har en väldigt kall luftmassa och svag vind. Det är också klart väder, vilket ger förutsättningar för att temperaturerna ska sjunka. Det ligger under det normala i hela landet, förutom i norra Lappland, säger Emma Härenstam, meteorolog på SMHI.

Det kommer att vara fortsatt kallt i natt i södra delarna av landet och snöfall väntas över framför allt södra Svealand, norra Bohuslän, Dalsland och södra Värmland. Därför har en gul varning utfärdats från sent i natt till lunch i morgon i samband med snöfallet.

I södra Sverige kommer ett omslag på lördag och temperaturen stiger sedan dag för dag.

– Det kommer allmänt att vara enstaka plusgrader i Götaland och Svealand, Dalafjällen och Sydsvenska höglandet. Det går åt det mildare hållet.

För tillfället ligger ett utbrett snötäcke över Götaland och Svealand. Det kommer dock att utmanas av regn och plusgrader.

– I början av nästa vecka har vi ett regnigt väder som letar sig in över snötäcket, och plusgraderna håller i sig in under onsdagen och torsdagen. Nästa helg kan det bli minusgrader i Svealand och Götaland, men då har snötäcket försvunnit, säger Härenstam.

Natten mot söndag väntas även större mängder nederbörd längs Västkusten och SMHI överväger om en varning ska utfärdas för området.

För att få en vit jul pekar prognoserna på att man ska bege sig till norra Sverige. Den nederbörd som ger regn i de södra delarna kommer att ge snö i norra Sverige fram till natten till tisdag.

– När vi börjar närma oss jul ser det ut som om det blir ganska ostadigt, med tidigt snöfall och en del moln och i de nordligaste delarna femton minusgrader, säger meteorologen.