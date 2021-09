Kommunalråd i Demokraterna en av investerarna i Wannholts Brasilienbolag

Sedan förra valet leder 54-årige Martin Wannholt Göteborgs stads näst största parti Demokraterna som bildades så sent som i maj 2017.

Fyra år tidigare, i juni 2013, hade Jessica Blixt gjort en affärsöverenskommelse med Martin Wannholt som då var kommunalråd för Moderaterna.

Jessica Blixt gjorde som flera andra av Wannholts vänner och bekanta och ingick ett så kallat SCP-kontrakt som Wannholt å det brasilianska bolaget Brasiltecas vägnar signerade. Det gav Blixt rätten till kommande vinster från försäljning av teakträd som skulle planteras på en hektar mark på bolagets område några mil sydost staden Belém i norra Brasilien.

Bild 1 av 2 Jessica Blixt till höger, intill henne Demokraternas budgetsekreterare och styrelseledamot Veronica Öjeskär. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 2 Jessica Blixt är i dag kommunalråd. Foto: Jonas Lindstedt Bildspel

Om priset som Blixt betalade säger Brasiltecas nuvarande huvudägare Erik Andersson i dag:

– Jag skulle säga att hon betalade mest av alla, relativt sett, det var ett väldigt högt pris just då.

Erik Andersson tillhör den grupp om nio investerare i Brasilteca som 16 juli i år gjorde en polisanmälan mot Martin Wannholt. I måndags beslöt kammaråklagare Bengt-Olof Berggren att förundersökning skulle inledas ”avseende i vart fall förskingring av överförda bankmedel.”

Sedan januari ifjol är Erik Andersson Brasiltecas huvudägare. På DN:s fråga vad Jessica Blixts åtta år gamla investering kan beräknas vara värd i dag, säger han:

– Om det inte fanns en möjlighet att skapa ett värde i bolaget hade jag inte tagit över det. Men risken är ändå stor att det är värdelöst. Ett best case är att få tillbaka kanske hälften av det man satt in. Om man ska omfinansiera bolaget krävs en värdering och den kommer inte att ligga på mer än kanske tio procent av vad hon betalat. Vi ska nu låta skogskunnigt folk komma in och titta på detta.

Sedan 1 januari 2019 är den tidigare grundskoleläraren Jessica Blixt kommunalråd för Demokraterna och ledamot av kommunstyrelsen. Hon är också ledamot i fullmäktige liksom i grund- respektive förskolenämnden. DN har ställt frågor till henne om Brasilienavtalet. Hon skriver i ett svar:

”Det är riktigt att jag gjorde en privat investering 2013. Jag såg det som en långsiktig och hållbar investering och en möjlighet att skydda regnskogen”.

I en investeringsbroschyr från 2008 lanserades bolaget med denna bild. Foto: Brasilteca

Hon gör en markering om att investeringen inte på något sätt ska kopplas till att hon senare kom att engagera sig i Martin Wannholts nya politiska parti: ”Jag hade inte en tanke på att jag sex år senare skulle arbeta politiskt i Göteborg. Självklart finns inget samband mellan min investering och att jag sedan fick möjligheten att sitta i kommunstyrelsen. Att ens påstå detta faller på sin orimlighet”.

På DN:s frågor om hur hon från början lärde känna Wannholt, när hon fick veta att investeringen i praktiken blivit värdelös och hur hon ser på den polisanmälan som andra andelsägare lämnat in, svarar hon:

”En av mina vänner är närstående till Martin Wannholt men det var en privat investering som jag gjorde. Jag har inte anledning att rikta krav givet min investering. Att andra har gjort det får stå för dem. Jag förutsätter att jag har fått samma information som alla andra investerare. Självklart tycker jag som investerare att det som skett inom projektet är tråkigt men en investering är alltid ett risktagande. Inte minst när klimatet kan påverka”.

Jessica Blixts kandidatur för Demokraterna blev allmänt känd när Göteborgs-Posten skrev om den 30 april 2018. Tidningen skrev då om hur den ”helt okända” Blixt placerats som andranamn efter Wannholt på valsedeln – före de redan ”rutinerade Jahja Zeqiraj och Henrik Munck”.

– Jag är nog ingen typisk politiker, däremot är jag kompetent inom skolfrågor, sa hon då och nämnde att hon engagerats till partiets så kallade kunskapsgrupper av Wannholt hösten 2017 och i början av 2018 tagit plats i den då färska partistyrelsen.

Martin Wannholt på plats vid bolagets marker i Brasilien på ett några år gammalt foto. Foto: Privat

När Martin Wannholt hösten 2019 lämnade det brasilianska bolaget som han varit med och grundat 2004 skrev han tillsammans med en jurist ett förslag till överlåtelseavtal. Dokumentet avslutades med tre punkter som alla gick ut på att information om Brasilienaffären skulle hållas hemlig.

Den första punkten sa att ”Grundarna har på olika sätt blivit angripna i framförallt sociala medier (...) där ”vissa av uppgifterna upplevs av Grundarna som förtal och dessutom känns som hotfulla”.

Den andra punkten handlade om att bolaget Brasiltecas nye huvudägare Erik Andersson ”åtar sig att, varken direkt eller indirekt genom annan fysisk eller juridisk person, återge eller publicera uppgifter om Grundarna”.

Enligt den tredje punkten skulle Erik Andersson därtill ”efter bästa förmåga” åta sig att förmå andra som fått uppgifter från honom att ”avstå använda dessa uppgifter i nedvärderande syfte”. Det påpekades särskilt att detta tysthetslöfte även skulle gälla gentemot svensk domstol.

Men Erik Andersson skrev aldrig under. Däremot beslöt övriga grundare och ägare, motsvarande 80 procent, att avsätta Wannholt via ett så kallat misstroendemöte. Dagen före detta möte valde dock Wannholt att skriva under ett avgångskontrakt.

Därtill finns nu 117 så kallade passiva ägare, bland dem alltså kommunalrådet Jessica Blixt, med vinstandelskontrakt med Brasilteca. Erik Andersson säger att han själv inte visste att just Jessica Blixt tillhörde investerarna förrän i mars i fjol, då hennes namn framgick i bankdokument.

– Martin Wannholt hade hemlighållit att hon var investerare, säger Andersson.

– Det utfärdades allmänt totalförbud att ens skriva på Facebook att man varit i Brasilien och tittat på bolaget. När jag 2017 upptäckte att här fanns problem och ville kommunicera det med övriga intressenter avråddes jag av Martin. Han sa att det fanns risk för polisanmälningar och att det då skulle drabba investeringen. Inget fick läcka ut.

Martin Wannholt är en erfaren och driven debattör. Här i kommunfullmäktiges talarstol. Foto: Tomas Ohlsson

DN har sökt Martin Wannholt för att ställa frågor om Jessica Blixts investering och om ”tystnadsavtalet”. Han meddelar dock att han är upptagen och att han hört att Jessica Blixt redan svarat DN; ”Hon kan svara för sig”.

Om ”tystnadsavtalet” sa han dock tidigare i veckan till tidningen GT:

– Jag förstår nu i efterhand varför Erik Andersson inte ville skriva på detta. Den var ju jättebra och viktig den klausulen. Det var synd att han inte skrev på det. Jag förstår ju det eftersom han gör samma drev nu. Vi behövde ett tillägg till avtalet för att säkerställa miljö, sociala aspekter och få slut på Eriks baktaleri och falska rykten. Nu har han gjort det ändå. Om jag förstått det rätt har han gjort det i anmälan och det ska vi ta i förhör.

Förutom Martin Wannholt själv och Jessica Blixt har Demokraterna ytterligare ett kommunalråd, Henrik Munck. Med honom har partiet i dag en djup konflikt och Wannholt och partiets övriga styrelse, där alltså Jessica Blixt ingår, har enats om att utesluta honom som medlem.

Uppdraget som kommunalråd har dock fullmäktige i Göteborg formellt beslutat tilldela Munck. Därför erbjöd partiledningen för en vecka sedan ett så kallat omställningsavtal värt 2 050 000 kronor inklusive sociala avgifter om han avgår frivilligt. Senast i dag, fredag, ska Munck svara hur han ser på förslaget.

Demokraternas ordförande Thomas Hedberg sa tidigare i veckan till DN att han är nöjd med de svar de fått från Martin Wannholt om Brasilienaffären.

– Vi har fått en redogörelse och med det har vi förtroende för Martin Wannholt.