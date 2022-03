Kommunbasen i Göteborg bröt sin princip om Ukraina

Omgiven av andra demonstranter med ukrainska flaggor och skyltar med texter som ”Close the sky over Ukraine”, vände sig Axel Josefson om och riktade blicken upp mot det ryska generalkonsulatet i rött tegel:

– Mister Putin!, ropade Josefson i mikrofonen.

– It's time to stop this war!

Därpå avslutade han med utropet ”Slava Ukraine!”, en känd nationell ukrainsk hälsningsfras.

Demonstrationståget för Ukraina framför Rysslands generalkonsulat i Göteborg. Foto: Lars Näslund

Runt 500 personer tågade under lördagseftermiddagen från Götaplatsen förbi Liseberg bort till ett till synes öde generalkonsulat vid Sankt Sigfrids plan. Där hölls flera tal och allt gick lugnt till, men en större grupp poliser höll uppsikt och framför konsulatets höga staket står numera även polisens kravallstaket.

På lyktstolpar och räcken intill har knutits blågula band, på ett par närbelägna villors flaggsatänger är ukrainska flaggan hissad och dagarna i ända tutar bilar som kör förbi i protest mot Rysslands krigföring.

Senast Axel Josefson höll ett offentligt tal i egenskap av ordförande i kommunstyrelsen var tidigt i höstas, under de så kallade Frihamnsdagarna. Men nu, när han fick frågan av arrangörerna, tyckte han att det var dags igen, säger han till DN.

– Det kändes självklart på något sätt att visa vad vi tycker om det Putin gör.

Demonstration för Ukraina vid Rysslands generalkonsulat i Göteborg. Foto: Lars Näslund

I mikrofonen nämnde han att hans egen svåger på fredagen hade tagit emot fyra ukrainska kolleger som flytt hemlandet och nu anlänt med flyg till Landvetter, och att han själv lämnat kläder som en butikskedja samlar in för leverans till Ukraina.

En ukrainsk man som sedan några år bor i Göteborg vände sig i sitt tal till statsminister Magdalena Andersson (S) och tackade för allt stöd som Sverige ger – men riktade också en uppmaning om fler insatser:

– Inför ett embargo för all import av gas och olja från Ryssland, stäng kryptovalutamarknaden, stoppa guldimporten, inför fler sanktioner mot den ryska eliten – och så måste Västländerna och Nato etablera en flygförbudszon, sa han, och i likhet med Axel Josefson utropade ”Slava Ukraine!”