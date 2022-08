Kommunen stred för att få ha ukrainska flyktingarna kvar

Ersättning till kommunerna

Kommunerna har rätt till ersättning för de boenden som man ordnar enligt de fördelningstal som Migrationsverket tagit fram. En schablonersättning på 15 000 kronor betalas ut för varje person som flyttat in i boende som kommunen anvisat. Kommunerna får även en dygnschablon på 150 kronor per skyddsbehövande under 18 år och 300 för de som är 18 eller äldre för kostnader som är kopplade till boendet.

Kommunerna får även en schablonersättning på 10 000 kronor per ordnad boendeplats.