Konflikt om byggplaner efter flera allvarliga elavbrott i Stockholm

En stund efter klockan fyra på eftermiddagen en torsdag i november blev omkring 48 000 kunder i Stockholm utan el i en timme och 20 minuter. Tunnelbana, tåg och tvärbana drabbades av stora störningar och även för mobiltrafiken rapporterades problem.

Det var ett av sex större elavbrott i Stockholms stad förra året. Ny statistik som DN tagit del av från elleverantören Ellevio visar att strömavbrotten i huvudstaden var mer omfattande 2021 än tidigare år. Både sett till hur långa de var och hur många kunder som drabbades.

Henrik Bergström är samhällspolitisk chef på Ellevio och säger att sex så pass stora avbrott sticker ut.

– Det är vårt uppdrag att säkerställa en hög leveranssäkerhet till Stockholm, vilket vi tar på allra största allvar. Det första vi gör är att titta på om vi har brustit någonstans och därefter ser vi över eventuella åtgärder. Men vi har inte full rådighet över alla processer som har med samhällsplaneringen runt elnäten att göra.

Inget annat år, som DN sett statistik för, har den sammanlagda tiden för de större avbrotten varit så lång som 2021. Även sett till antalet kunder som drabbades så stack förra året ut. Under 2019 skedde fler längre avbrott – nio stycken – men den sammanlagda avbrottstiden för dem var kortare och det var aldrig fler än drygt 18 000 kunder som drabbades åt gången. Förra året var över 48 000 kunder drabbade i två större avbrott – som båda kunde härledas till samma anläggning i Liljeholmen.

Sammanlagd tid på avbrott Där fler än 10 000 kunder berörts, i Stockholms stad (minuter*). Sammanlagt låg strömmen nere 8,9 timmar i de större avbrotten under 2021. * Tidsangivelsen för avbrotten är medelavbrottstiden, det vill säga den genomsnittliga tiden som de berörda kunderna var av med elen. Vid vissa avbrott har en del kunder fått tillbaka snabbare, andra efter längre tid.Källa: Ellevio.

Henrik Bergström säger att stockholmarna inte behöver vara rädda för att omfattningen på strömavbrotten 2021 ska bli ett nytt normalläge – problemen som låg bakom avbrotten har Ellevio identifierat och arbetar med att lösa.

För avbrotten i Bromma handlade det om att justera både mjukvara och nya skyddskomponenter. Henrik Bergström beskriver det som ”barnsjukdomar” i en ny anläggning.

Det som låg bakom avbrotten i Liljeholmen däremot, var en äldre spänningstransformator som gått sönder. När en sådan havererar bryts elen.

– Den har vi bytt ut, men vi har också bytt ut alla andra liknande komponenter, eller beställt nya. De är gamla och när vi såg vad som hände i den som blev trasig så valde vi att byta ut alla, säger Henrik Bergström.

Henrik Bergström, samhällspolitisk chef på Ellevio, säger att det är kritiskt att företaget får börja bygga en ny anläggning - för att minska risken för avbrott framöver. Foto: Magnus Hallgren

Anläggningen i Liljeholmen är en så kallad fördelningsstation, en nätanläggning som reglerar spänningsnivåer och fördelar elen i ett visst område. Den är en av Stockholms största och byggd i slutet av 1960-talet. Den är så pass gammal att den behöver byggas om, enligt Ellevio. Till skillnad från företagets andra anläggningar i kommunen har stationen i Liljeholmen dessutom ett kontrakt med staden som kan sägas upp med ett års varsel.

– Vi skulle egentligen behöva bygga om den nu-nu. Men vi kan inte bygga anläggningen varsomhelst och nuvarande plats är mest lämplig både ur ett tekniskt som ett kostnadsmässigt perspektiv, säger Henrik Bergström.

Han berättar att Ellevio sedan 2016 har försökt få besked från staden om de kan få bygga en ny fördelningsstation på samma mark.

– Om detta drar ut på tiden så finns det en risk att det kan bli fler avbrott. En anläggning blir mer sårbar ju äldre den är.

En fördelningsstation, som denna i Liljeholmen, är en nätanläggning som ser till att elnätet med högre spänningsnivå transformeras till lägre spänningsnivåer och fördelas till ett geografiskt område, exempelvis en stadsdel. Foto: Magnus Hallgren

Från stadens sida är området omkring anläggningen i Liljeholmen attraktivt för bostadsbygge. Karl Gylje är projektledare på Stockholms stads exploateringskontor och berättar att man vill bygga 2 000 bostäder och 1 500 arbetsplatser där.

– Ellevio vill att byggnaden ska ligga kvar på samma plats och vi vill skapa en bättre stadsmiljö och flytta på den.

Frågan om Ellevio får behålla platsen i Liljeholmen har utretts under en längre tid och i år har staden landat i ett nej. Marken ska användas till annat.

Karl Gylje tror och hoppas att Ellevio och staden under 2022 kommer att kunna enas om en ny plats för stationen, med en tomträtt i stället för den nuvarande kontraktslösningen.

Enligt Karl Gylje hade dock saken kunnat lösas snabbare om Ellevio tidigare varit öppna för att bygga anläggningen på en annan plats.

– Om de kommit med andra förslag så hade vi tittat på det. 2018 satte sig parterna ner, men då förkastade Ellevio alla stadens förslag.

Fördelningsstationen i Liljeholmen uppfördes i slutet på 1960-talet och Ellevio bedömer att den ”tekniska livslängden” är överskriden och att det föreligger en förhöjd risk för avbrott i området. Foto: Magnus Hallgren

Karl Gylje säger att staden generellt sett är bra på att inkludera såväl ledningsbolag som andra aktörer i stadsplaneringen.

– Sedan är det klart att alla parter kan bli bättre på att samverka i planeringen. Men i det här konkreta fallet handlar det mer om att vi vill flytta dem till en annan plats och de anser att det blir kostsamt för dem.

I ett brev till Exploateringskontoret har Ellevio skrivit att en ny fördelningsstation måste börja byggas 2023. Företaget skriver att den ”tekniska livslängden” är överskriden och att det föreligger en förhöjd risk för avbrott i området.

En så tidig byggstart tror inte Karl Gylje kommer att bli aktuellt. Hans förhoppning är att en ny plats ska hittas i år och tror att det sedan behövs ytterligare två år för detaljplanarbete innan spaden kan sättas i marken. Han säger att elfrågan är viktig, men att stadsutveckling är komplext.

– Det är klart att elbolagen vill att elfrågan ska ha högsta prioritet, men det finns många olika intressen som staden måste ta hänsyn till.

Ellevio har monopol på elleveransen i kommunen och har ungefär 505 000 kunder i Stockholms stad. Foto: Magnus Hallgren

Henrik Bergström säger att beskedet om att staden inte får vara kvar på området i Liljeholmen kommer som en överraskning för Ellevio.

– Men om staden nu landat i att fördelningsstationen inte får byggas på nuvarande plats, ser vi fram emot att äntligen få en lösning som fungerar tekniskt, geografiskt och ekonomiskt, och som tar höjd för nya detaljplaner, kostnader och andra exploateringsbehov – och gör det på kort tid.

Han och Ellevio har också en annan syn på hur stadens förslag på platser tagits emot.

– I samtliga fall har vi konstaterat att stadens förslag antingen inte fungerat rent tekniskt eller var förenat med mycket stora merkostnader för kundkollektivet, eller båda två.

Stockholms stad hoppas att kommunen och Ellevio kan komma överens om en ny plats för anläggningen under nuvarande år. Foto: Magnus Hallgren

Han har förståelse för att det finns målkonflikter i stadens stadsutvecklingsarbete, men att fungerande elnät är avgörande för exempelvis stadens klimatmål om att bli en fossilfri stad 2040, med fossilfria transporter redan 2030.

– Alla de målen ska förverkligas med ökad elektrifiering som bygger på en trygg elförsörjning.

Henrik Bergström säger att om fördelningsstationen i Liljeholmen inte kan förnyas inom en snar framtid så ökar det både risken fler elavbrott, men framför allt för att de inte kommer att kunna möta kapacitetsutvecklingen.

Redan i dag kan efterfrågan på el under kalla vinterdagar överstiga förmågan att få in elen till staden. Henrik Bergström säger att det i sig inte bidrar till strömavbrott – Ellevio har löst sådan akut kapacitetsbrist genom att köpa in elproduktion från Stockholm Exergi samt satt upp ett system för att dra ner elanvändningen när den är som mest ansträngd.

Antal kunder berörda av avbrott per dag Stockholms stad. 2021. Källa: Ellevio.

Ellevio har monopol på elleveransen till Stockholms stad och de över 500 000 kunder som finns där. Med monopol kommer också krav om bland annat leveranskvalitet.

Energimarknadsinspektionen har ett mått för god elkvalitet där en rad olika faktorer vägs in. Henrik Bergström framhåller att cirka 99 procent av Ellevios kunder i Stockholms stad har bedömts ha god elkvalitet varje år från och med 2016 till och med 2020 med undantag för 2019, då den siffran låg på 96 procent.

Hur Energimarknadsinspektionen bedömer att Ellevio skött sitt uppdrag förra året är dock för tidigt att svara på. Det säger myndighetens analytiker Thomas Westergaard. För att kunna ta ställning behövs den fullständiga rapportering som företaget ska lämna in i mars.

– Jag ser dock i nuläget inget konstigt i de avbrottsorsaker eller den tid det tagit för nätföretaget att åtgärda felen, säger Thomas Westergaard.

Stockholms stad vill bygga bostäder på platsen för Ellevios fördelningsstation i Liljeholmen. Foto: Magnus Hallgren

Energimarknadsinspektionen uttalar sig inte heller i frågor om var nya fördelningsstationer ska ligga.

– Men vi ser hela tiden att det finns ett ökat elbehov, så att de behöver göra om sin station kan jag förstå.

Konflikter som den mellan Stockholms stad och Ellevio är inte unik, säger Thomas Westergaard.

– Jag har hört om liknande tvister där ett ökat elbehov, som kräver förstärkning av elnätet, ibland kolliderar med andra intressen, till exempel i samband med att en stad expanderar.

Andel kunder som inte haft avbrott I Stockholms stad. Källa: Ellevio.

