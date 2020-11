”Konstapel Knark” sålde droger på darknet – nu döms två till åtta års fängelse

Männen avslöjades av en tillfällighet. När två polismän knackade på dörren till en lägenhet i Skövde av en helt annan anledning kände de en stark lukt av cannabis. De hade av en tillfällighet klivit rakt in i en omfattande postorderförsäljning av narkotika och läkemedel via nätet.

I lägenheten bodde två män som med hjälp av alias som ”Konstapelknark” och ”Kemistenshemhjalp” sålt narkotika och vissa läkemedel via olika marknadsplatser på darknet. Det hade tagit betalt i kryptovalutan bitcoin.

Totalt omfattar åtalet 7 676 överlåtelser av narkotika till ett sammanlagt värde om drygt 7,6 miljoner kronor. Från lägenheten såldes knarket över hela Sverige och till ett 20-tal andra länder. Försäljningen har skett från 2015 fram till dess att verksamheten avslöjades i mars 2020.

– Jag tycker det är en bra dom. Den är välskriven. Domstolen har förstått all bevisning vi har lagt fram. Men jag tycker att straffvärdet borde ligga högre, säger kammaråklagare Sofia Karlsson som yrkade på tio års fängelse i tingsrätten.

Ett av bevisen i målet är ett USB-minne där männen har fört en slags dagbok över sin verksamhet. Bland annat skriver en av dem om förhoppningen när det lyckats etablera sig på darknet: ”Man få tillgång till ALLLA svenska pundare som använder nätet, vilket vi tror är 6siffrigt”.

Förutom fängelsestraffet ska de båda männen betala en miljon kronor var till staten som förverkat värde av utbyte av brott.

– Vi får analysera domen i detalj. Men det är inte spontant ett ärende där jag känner att jag måste överklaga, säger Karlsson.

I de beslag som gjordes i lägenheten hittades också kundregister över flera tusen köpare som kunnat identifieras med namn och adress. Uppgifterna utreds vidare av polisen.

– Det utreds lokalt ute på de olika polisområdena. Jag vet att arbetet pågår, säger Karlsson.

Domen rör ett av flera mål mot personer som sålt narkotika via darknet. Bland annat dömdes en man i 40-årsåldern av Skaraborgs tingsrätt nyligen till sex och ett halvt års fängelse. Och just nu står tre män åtalade vid Ångermanlands tingsrätt för narkotikaförsäljning via darknet.

– Poängen med darknet är att man ska kunna vara anonym. Men man ska veta att det här är inte det enda ärendet där vi kan hitta kunduppgifter. Det går att komma åt köpare och säljare även på darknet. Man är inte säker bara för att man sitter bakom en dataskärm när man begår brotten, säger Sofia Karlsson.