Köpcentrum backar från Anne Frank-citat: ”Tagit till oss”

Köpcentret Hansa i Malmö uppförde nyligen en ny kampanj i skyltfönstren som vätter ut mot en av stadens mest vältrafikerade gator. Utöver skyltdockor och fotografier hade man tryckt upp sex stycken stora citat.

Ett av citaten tillskrivs Anne Frank: ”What a wonderful thought it is that some of the best days of our lives haven't happened yet”. Anne Frank dog i koncentrationslägret Bergen-Belsen som femtonåring, och hennes dagbok – i vilken ovanstående citat inte går att finna – har publicerats över hela världen.

Men köpcentret fick kritik, bland annat av Judiska centralrådets ordförande Lena Posner Körösi.

– Vi vet alla vad som hände med henne. Med den vetskapen är ju det här faktiskt osmakligt att använda, sa hon till DN under tisdagen.

Hansa försvarade sig initialt med att alla tolkar saker olika och att ”det är ett fint citat”. Men efter att ha haft samtal under tisdagskvällen backar de nu, meddelar marknadsansvarige Josephine Rosvall.

”Vi har tagit till oss av kritiken och beklagar att budskapet har tagits emot på annat sätt än vad som var den ursprungliga tanken. Vi kommer att ta ner citatet och ersätta det med ett annat”, skriver hon till DN och avböjer att kommentera ytterligare.