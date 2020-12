Köpcentrum: Stort kundtapp under mellandagsrean

Strax innan jul uppmanades landets butiker att ställa in den årliga mellandagsrean i fysiska butiker. Detta på grund av risken för köbildning och trängsel. Men uppmaningen var en rekommendation och inte ett förbud.

Därför gick flera butiker ut med att de trots allt valt att genomföra mellandagsrean. Flera, bland annat H&M, har däremot avstått från marknadsföring i butikerna.

Köpcentret Westfield Mall of Scandinavia, MoS, i Solna har också stoppat sin marknadsföring som rör mellandagsrean, även om det inte har möjlighet att bestämma över hur butikerna ska göra.

– Vi som fastighetsägare följer givetvis de direktiv som myndigheterna förmedlat och har därför definierat ett maxtak beträffande antalet besökare som bör befinna sig i centrum samtidigt, i linje med branschorganisationen Fastighetsägarnas rekommendationer, säger Amanda Larsson, kommunikationschef vid Unibail-Rodamco-Westfield, som driver flera köpcentrum i Stockholmsområdet.

Maxtaket ska utgå från en person per 10 till 20 kvadratmeter tillgänglig yta i lokalen. Samtidigt har de följt besöksantalet i realtid, förklarar Amanda Larsson.

– Som en följdriktning av detta så slussar vi vid behov in besökare en efter en, för att säkerställa att vi inte överstiger maxtaket. Många av butikerna i centrum har i sin tur också valt att begränsa antalet besökare som befinner sig i just deras lokal, i linje med Svensk Handels riktlinjer.

Men några dagar in i rean ses skarp kritik på MoS Facebook-sida:

”Det är många som åker dit utan anledning bara för att hänga i brist på annan aktivitet”, kommenterar en person. En annan skriver att ”folk är shoppinggalna, man kvävs här inne”.

Amanda Larsson uppger att de inte kan tala om hur antalet besökare sett ut under mellandagarna på grund av att Unibail-Rodamco-Westfield är ett börsnoterat bolag och därmed är känsligt för att dela information som kan verka börspåverkande.

– Butikerna har kontrollerat inflödet av besökare, men kunderna behöver även visa respekt och hålla avstånd till andra för att trängsel inte ska uppstå, säger hon.

Emil Pousette är säljansvarig på Clas Ohlson i MoS och upplever att mellandagarna har varit förhållandevis lugna.

– Jag har inte koll på siffror, men om jag går på min egen känsla har det har varit ganska lugnt. Men det kan uppstå lite problem ibland när kunderna vill visa något de har på telefonen, då går det inte att hålla en meters avstånd, säger han.

Köerna slingrar sig fram i Liljeholmstorgets galleria förklarar Jonas Clausen som är ute för att handla mat: ”Det är tyvärr fullt av folk överallt”, säger han. Foto: Privat

Jonas Clausen var ute under onsdagen för att handla mat och kan vittna om trängsel under mellandagsrean.

– Min reaktion är att folk lever på precis som vanligt, trots den svåra situationen för sjukvården. Vid Liljeholmstorgets galleria gick det till exempel en lång kö, gissningsvis 50 till 100 meter från Systembolaget som knappt rörde sig, säger han.

På Åhléns hade man ingen traditionell mellandagsreastart under den 25 december i varuhusen.

– Vi har istället koncentrerat både kommunikation och mellandagsrea till vår onlineförsäljning, säger kommunikationschef Weronica Nilsson.

I varuhusen har man sett ett minskat antal besök och beräknar att det under årets mellandagsrea varit 50 till 80 procent färre kunder som besökt Åhléns.

– Det är framför allt Stockholm som har haft störst minskning. Men för att säkra en trygg handel har vi till exempel skyltar som uppmanar att hålla avstånd, bandmarkeringar att följa och har speciella kundvärdar på plats för att se till att det inte uppstår trängsel och att vi håller maxantal kunder i varuhusen, säger Weronica Nilsson.

Även i Gallerian på Hamngatan i Stockholm menar centrumchef Cecilia Åkesson att de har sett ett lägre besöksflöde.

– Under julhelgen och hittills under mellandagarna har vi haft ungefär 50 procent färre besökare än under samma period förra året.

– Enligt vår personal på plats har besökarna varit bra på att hålla avstånd och de flesta har handlat det som de behöver för att sedan lämna handelsplatsen.

Personalen i butikerna arbetar för att det inte ska uppstå trängsel och mäter därför antalet besökare i realtid.

– För att lättare kunna planera sitt besök till tider då det är färre människor på plats visar vi ett flödesschema på Gallerians hemsida, säger hon.

I Sundsvalls Birsta City har trenden med färre besökare sett likadan ut genom hela julhandelsperioden. Även där har man tappat cirka 50 procent av sina besökare i mellandagarna.

– Vi har inga uppgifter i dagsläget på hur försäljningen har sett ut. Men under rådande omständigheter så är tappet av besökare naturligt och vad vi förväntat oss. Vi har haft ett väldigt jämnt flöde av besökare under perioden och på så vis har våra åtgärder för att undvika trängsel fungerat bra hos oss, säger Birsta Citys kundexpert Annette Linder Jonsson.