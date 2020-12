Kraftig ökning av covidpatienter i Skåne

243 personer med covid-19 är nu inlagda på vårdavdelningar i Skåne, enligt regionens uppdaterade lägesbild på måndagen. När trycket på vården var som störst under våren var motsvarande siffra 75. Majoriteten av patienterna vårdas på universitetssjukhusen i Lund och Malmö.

Belastningen förväntas vara stor även under den kommande veckan och coronatrycket kan göra att fler planerade ingrepp kommer att behöva skjutas upp. Det ökade vårdbehovet gör att sjukhusen nu planerar för att öka kapaciteten på nytt.

– Vi har kapacitet för att vårda fler patienter och ser att vårdtiden inom intensivvården i Sverige minskar, vilket är glädjande för våra patienter, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Utöver covidpatienterna på vanliga vårdavdelningar vårdas 33 personer på iva i regionen.

På måndagen bekräftades 210 nya fall av viruset i regionen. Allra störst är smittspridningen i Helsingborg, där kommunen under dagen höll pressträff med anledning av utvecklingen.

Under vecka 48 (23-29 november) bekräftades 687 fall per 100.000 invånare i staden – betydligt högre än den nationella siffran 334 för samma period. I hela Skåne rapporterades 413 fall per 100.000 invånare.

– Vi har den högsta smittspridningen i Skåne och ligger bland de högsta i Sverige, sade kommunens statistiker Henrik Persson, som jämför situationen i Helsingborg med läget i hårt drabbade Belgien.

– Det liknar det man har haft i de värst drabbade områdena i Europa.