Kraftig ökning av patienter som övernattar på akuten

När undersköterskan Stefan Olsson gick hem från sitt nattpass på akutmottagningen på Danderyds sjukhus på onsdagsmorgonen väntade över 60 patienter på akuten, varav 23 patienter på vårdplats.

– De förvaras på akuten. En patient har väntat i nästan två dygn! Vi har ju inte de hjälpmedel som behövs – mediciner, mat och dryck som finns på en vårdavdelning. Det är bedrövligt att det får pågå när patienter far illa, tänk en brand, säger Stefan Olsson.

Stefan Olsson, är undersköterska på Danderyds akutmottagning. Ofta när han går hem från sina nattpass väntar motsvarande en vårdavdelning på vårdplats. ”Det är ett systemfel och patienter far illa.” Foto: Carin Wesström/Danderyds sjukhus

Samtidigt larmar personal från Södersjukhusets akutmottagning om en kaosartad situation, där patienter fått ligga på golvet på grund av brist på personal och platser.

Det som runt storhelgerna beskrevs som ett ansträngt läge som traditionsenligt kulminerade under trettonhelgen, visar sig vara ett cementerat nödläge. Statistik från Danderyds sjukhus som DN begärt ut sätter siffror på en ihållande kris. Under december och januari månad har totalt 1 091 patienter övernattat på akuten, eller i snitt 18 patienter varje natt. Som mest övernattade 47 patienter den 27 december. Företeelsen har ökat kraftigt. Under samma period 2019–2020, som också var pressad, övernattade 811 personer, eller i snitt 14 patienter per dygn. Som övernattare definieras patienter som skrivs in före midnatt, och får vänta så länge på bedömning att de skrivs ut eller läggs in efter klockan sju morgonen därpå. Enligt Socialstyrelsen väntar äldre patienter generellt längre på akutmottagningarna än yngre. Ett nationellt mål är en vistelsetid på fyra timmar, men i gruppen övernattare ryms allt från patienter som bedöms kunna gå hem, till dem som är så svårt sjuka att de behöver kopplas upp med kontinuerlig övervakning.

– Man måste förstå att vi talar om patienter som är i akut behov av att läggas in på akutsjukhus. Det handlar om patienter med sepsis (blodförgiftning), leversvikt, eller KOL, säger Christian Unge, överläkare på medicinkliniken och fortsätter:

– De behöver hamna på en avdelning med rätt kompetens.

Gargi Gautam, specialistläkare inom intermediärvården, kallar det ett farligt ”plats-tetris”, pusslet med vårdplatser mellan avdelningarna som tar hand om de svårast sjuka patienterna. När de svårast sjuka blir kvar på akuten, upptar det en allt större del av hennes och läkarkollegornas arbetstid.

Gargi Gautam, specialistläkare inom intermediärvården kallar pusslet med vårdplatser ett farligt plats-tetris, som upptar en stor del av arbetstiden. Foto: Ali Lorestani

– Den senaste helgen jag jobbade blev det totalt 119 telefonsamtal mellan klockan 19 på kvällen och 8 på morgonen, säger Gargi Gautam, som räknade i efterhand.

Som nödlösning för att minska patientsäkerhetsrisker går läkare från vårdavdelningar extrainsatta ronder på akuten för att kontrollera patienter som väntar på vårdplats, och personal rycker in och jobbar extrapass så att en vårdavdelning kan ”nödöppna”, med kort varsel. En vårdavdelning öppnades på detta sätt på torsdagen.

Sen Chai, tillförordnad medicinskt ledningsansvarig på akutmottagningen, säger att man försöker upprätthålla patientsäkerheten så gott det går, när sjuka patienter ligger i provisoriska utrymmen.

– När platser kan öppnas med kort varsel märks det direkt på akuten att trycket lättar. Det är vårdplatserna som är problemet, säger Sen Chai.

Sen Chai är biträdande överläkare och tillförordnad medicinskt ledningsansvarig på akutmottagningen. – Vi försöker upprätthålla patientsäkerheten så gott det går, men det är klart att en patient med stroke som blir liggande på akuten skulle få mycket bättre vård på en strokeavdelning”, säger Sen Chai. Foto: Ali Lorestani

Olivia Svensson, sjuksköterska och skyddsombud för Vårdförbundet, säger att läget på Danderyds sjukhus är extremt och beskriver att medlemmar mår dåligt och gråter på jobbet.

– Våra medlemmar märker ingen lättnad. Vi har överbeläggningar på hela sjukhuset, och den vårdavdelning som öppnar bemannas genom att personal jobbar övertid. Ändå har vi en ohållbar situation på akuten, säger hon och efterlyser mer långsiktiga lösningar, som att överanställa så att akutsjukvården får större marginaler, säger Olivia Svensson.

Att akutmottagningarna blir överbelastade är dokumenterat farligt. Forskaren Björn af Ugglas på Karolinska Institutet visade nyligen i sin doktorsavhandling att överbelastningen på akutmottagningarna kan kopplas till 25 dödsfall i Region Stockholm per år, som DN rapporterat. Analysen omfattade över två miljoner patientbesök på fem år.

– Utöver dödsfallen är det rimligt att anta att det finns ett stort antal vårdskador och andra negativa konsekvenser. Med de här resultaten är det svårt att säga att patientsäkerheten inte är hotad, säger Björn af Ugglas.

Fenomenet med övernattningar dök upp i Stockholm 2014–2015. Först på Karolinska och spred sig sedan till andra akutmottagningar. Adekvat vård och omsorg som hälso- och sjukvårdslagen föreskriver, med övervakning, mediciner och mat finns inte på en akutmottagning, har påpekats av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som gjort inspektioner.

Beläggning av vårdplatser (Procent) Källa: Socialstyrelsen

Yvonne Haglund Åkerlind, vd för Danderyds sjukhus, skriver i ett mejl att sjukhusledningen kämpar hårt för att hålla alla vårdplatser öppna och att ett tiotal vårdplatser är stängda. Enligt henne är en av anledningarna hög sjukfrånvaro hos personalen samtidigt som det är ett högt inflöde av akuta patienter på grund av pandemin. Sjukhuset pekar också på att hanteringen av covid-19, där samtliga patienter först ska provtas innan det går att avgöra var de ska vårdas, gjort att inläggningar tar längre tid. I december och januari var mediantiden för beslut om inläggning mer än fyra timmar.

”Högsta patientsäkerhet är centralt och vi strävar hela tiden efter att ta hand om de allra sjukaste patienterna först”, skriver Yvonne Haglund Åkerlind.

Danderyds sjukhus har läget på akutmottagningen varit ansträngt i flera månader. På torsdagen öppnades en vårdavdelning bland annat med hjälp av personal från andra vårdavdelningar för att avlasta akutmottagningen. Foto: Henrik Isaksson/TT

Danderyds sjukhus befinner sig, liksom Södersjukhuset, i förstärkningsläge och har dragit ner på den planerade slutenvården för att frigöra personal och vårdplatser till akut sjuka patienter.

Danderyds sjukhus fick runt trettonhelgen en gemensam anmälan från tre fackförbund till Arbetsmiljöverket emot sig för brister i arbetsmiljön, och nu hotar miljonviten.

Yvonne Haglund Åkerlind uppger att sjukhusledningen delar medarbetarnas och fackets uppfattning om att åtgärder för att förbättra arbetsmiljön behöver vidtas. Intensiva rekryteringsåtgärder pågår för att öppna fler vårdplatser, skriver hon.

Läget i Stockholms akutsjukvård är mycket ansträngt, och Region Stockholm gör dagliga uppdateringar på hemsidan, även av antalet vårdplatser, som den 9 februari klockan 15 var 62, i hela regionen.

Gargi Gautam, Christian Unge och Sen Chai, alla läkare inom intermediärvården på Danderyds sjukhus, beskriver en arbetsmiljö där arbetspasset domineras av stressen att hitta vårdplatser. De betonar att patienter som behöver en plats inom intermediärvården är i stort behov av att läggas in. Foto: Ali Lorestani

För läkarna på Danderyds sjukhus är det en obegriplig uppgift.

– Vårdplatser är inte pinnar. En plats på en vårdavdelning någonstans i systemet hjälper inte oss när vi har en patient i akut behov av andningsstöd, säger Gargi Gautam.

Regionens chefläkare Johan Bratt säger att antalet vårdplatser är en ögonblicksbild, och en information som regionen började gå ut med efter trettonhelgen.

– Vi tycker att det är viktigt att visa att det finns lediga vårdplatser totalt i systemet, säger Johan Bratt.

Han uppger att cirka 70-80 vårdplatser i regionen är stängda för att de inte kan bemannas.

– Det är tufft på akutmottagningarna, och patienter som har bedömts vara i behov av vårdplats kan tvingas vänta, säger han.

Regionens chefläkare Johan Bratt tycker att det finns en poäng med att redovisa hur många vårdplatser som är lediga i regionen på daglig basis. Mellan 70 och 80 vårdplatser i regionen är stängda för att de inte kan bemannas, säger han. Foto: Magnus Hallgren

Över tid har antalet vårdplatser på akutsjukhusen i Region Stockholm minskat planenligt för att flytta vården ut från sjukhusen. 2019, året före pandemin, utnyttjades vårdplatserna till max med en beläggning på 104 procent, samtidigt som larmen från akutmottagningarna avlöste varandra. Sedan dess har antalet platser ökat något, men är fortfarande färre än 2016. Drygt 2 600 vårdplatser fanns på akutsjukhusen i december 2021, enligt regionen.

– Utöver det skulle det behövas 100 till på akutsjukhusen för att ha lite marginaler, säger Johan Bratt.

Fakta. Övernattare på akuten ● Som övernattare på akuten definieras en patient som kom till akuten före klockan 24, och får vänta på bedömning så att hen skrivs ut eller läggs in efter klockan sju morgonen därpå. ● Akutmottagningarna i Region Stockholm sticker ut med längst väntetider i landet. 33 procent av patienterna har en vistelsetid inom fyra timmar, enligt SKR:s portal Väntetider i vården, jämfört med 58 procent i hela landet. 47 procent av patienterna får en bedömning inom en timme, jämfört med 62 procent i landet. ● En vårdplats är mer än en säng. Med en disponibel vårdplats i slutenvård menas enligt Socialstyrelsen en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning för att garantera patientsäkerhet och arbetsmiljö. ● Intermediärvård är en vårdform mellan intensivvård och vanlig vårdavdelning där patienter med svikt i ett eller flera organ kan vårdas och övervakas. Källa: SKR, Danderyds sjukhus, Socialstyrelsen. Visa mer

Läs mer:

Forskare: ”Ett mål bör sättas på 90 procents beläggning”

Oppositionen efter larmen från Sös: ”Svenonius låter kriserna i sjukvården avlösa varandra”

Platsbrist på Sös-akuten – patienter fick vänta på golvet